Сбор группы в Иркутске в 10:00.
Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.
Сборный трансфер с Иркутска до острова Ольхон.
В пути 5 часов.
Через час после выезда из города, посещения этно-парка «Золотая орда».
Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте «Хомус».
Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод «Ёхор».
После представления обед.
Сегодня в меню национальные бурятские блюда.
Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера и вкусный ужин.
После ужина все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру и проводить закат в сердце острова Ольхон у скалы Шаманка.
9:00 завтрак на базе отдыха.
После завтрака отправляемся на сборную экскурсию на автомобиле УАЗ на северную оконечность острова – мыс Хобой.
Продолжительность экскурсии около шести часов.
Во время экскурсии вы посетите:
Здесь вы ощутите мощь «Большого» Байкала.
На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет обед и горячий чай с байкальскими травами.
Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть, как хочет.
Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.
А ещё можно выбрать экскурсию по своему вкусу.
Вариантов достаточно много:
После завтрака у вас будет немного времени, чтобы прогуляться к скале Шаманка, Сарайскому пляжу и Хужиру, ведь сегодня вы покинете Ольхон и отправитесь в водное путешествие по озеру.
В 12:00 выселение из отеля и трансфер к месту посадки на теплоход.
Около 13:00-14:00 посадка на теплоход, размещение в каютах, техника безопасности, знакомство с командой.
Начало круиза «Сердце Байкала».
Пройдя пролив Ольхонские ворота, теплоход выходит в Большой Байкал и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков III-V веков нашей эры.
Вечером прибытие в бухту Сенная.
По желанию, можно будет посетить сауну на борту теплохода.
Замечательное средство для очищения и укрепления организма, способное обеспечить максимальный заряд энергии и хорошего настроения.
Ужин и ночевка на борту теплохода.
Водный дневной переход 120 км, время в пути 8-10 часов
Около 6 часов утра выход с бухты Сенная.
По пути возможна остановка и прогулка в бухте Песчаная.
Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже.
Затем переход до Листвянки вдоль живописного Приморского хребта.
12:00 высадка в п. Листвянка на главном причале, напротив отеля «Маяк».
Трансфер в Иркутск.
Все желающие могут задержаться и провести время в Листвянке.
Наши менеджеры помогут забронировать номер и дополнительные экскурсии.
Если вы решите уехать в этот день, то рекомендуем приобретать билеты на вечерние рейсы или задержаться на день в Иркутске.
Тур предусматривает проживание на борту теплохода класса комфорт (1 ночь) и в гостевом доме на Ольхоне (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Каюты
|Двухместная каюта
|Двухместная каюта
|Семейная каюта № 5 (при размещении двух взрослых и ребенка до 12 лет).
|При 2-местном размещение
|При 1-местном размещении
|стоимость на 1 человека
|Улучшенные
(№ 1, 5, 6)
|79 000
|135 000
|68 500
|Стандарт
(№ 2, 4) есть возможность размещения в каюте с подселением
73 500
|92 500
|-
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. До пляжа можно дойти всего за 12 минут.
Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части. В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании. В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель. Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления. В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен. В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего с палубы. Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель. В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы. Между надстройкой и тамбуром, ведущим в кормовые каюты на палубе находится, стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом. В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ. На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии. Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».