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Пляжи Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» в Иркутске, цены от 44 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
На поезде
4 дня
1 отзыв
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
«Посетим Сарайский пляж, где вы сможете понежиться под солнечными лучами и искупаться»
19 июл в 08:30
26 июл в 08:30
44 600 ₽ за человека
Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
На яхте
6 дней
Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
Зарядиться эмоциями, насладиться скоростью и ветром, отдохнуть на пляжах и увидеть топовые места
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
2 авг в 10:00
90 000 ₽ за человека
Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
На яхте
7 дней
Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
Поучиться управлять яхтой, увидеть скалу Шаманку, отдохнуть на пляже и исследовать нетронутые уголки
Начало: Иркутск, 8:00
12 июл в 08:00
130 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
    За эти три дня увидели с группой, почти половину Байкала. Особое спасибо гиду Наталье Александровне, за очень познавательную, содержательную информацию
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    об этих местах и о самом озере. Наталья эмоционально рассказывает, умеет сблизить группу, может ответить на любые вопросы. И просто замечательная женщина. Наша группа осталась в восторге от неё и тура. Все уехали с огромными впечатлением от увиденного. Байкал -Это крутое место, три в одном. Озеро, горы и конечно же осенние краски. Все, как я ожидала от него.

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Байкальские грезы. Пляжный отдых
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Байкальские грезы. Пляжный отдых
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Байкальские грезы. Пляжный отдых
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Пляжи»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
  2. Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
  3. Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Пляжи" можно забронировать 3 тура от 44 600 до 130 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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