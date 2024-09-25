Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
«Посетим Сарайский пляж, где вы сможете понежиться под солнечными лучами и искупаться»
19 июл в 08:30
26 июл в 08:30
44 600 ₽ за человека
Экспедиция под парусом: гонки по Байкалу на яхте с экскурсиями и отдыхом на берегу
Зарядиться эмоциями, насладиться скоростью и ветром, отдохнуть на пляжах и увидеть топовые места
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
2 авг в 10:00
90 000 ₽ за человека
Парусная регата на Байкале: гонки на яхтах, лучшие локации Ольхона и Чивыркуйского залива
Поучиться управлять яхтой, увидеть скалу Шаманку, отдохнуть на пляже и исследовать нетронутые уголки
Начало: Иркутск, 8:00
12 июл в 08:00
130 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья25 сентября 2024За эти три дня увидели с группой, почти половину Байкала. Особое спасибо гиду Наталье Александровне, за очень познавательную, содержательную информацию
- ААнжела28 марта 2024Байкальские грезы. Пляжный отдыхСпасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Байкальские грезы. Пляжный отдыхОрганизация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Байкальские грезы. Пляжный отдыхВсе понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Пляжи»
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