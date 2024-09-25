читать дальше

об этих местах и о самом озере. Наталья эмоционально рассказывает, умеет сблизить группу, может ответить на любые вопросы. И просто замечательная женщина. Наша группа осталась в восторге от неё и тура. Все уехали с огромными впечатлением от увиденного. Байкал -Это крутое место, три в одном. Озеро, горы и конечно же осенние краски. Все, как я ожидала от него.