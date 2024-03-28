2 день

Прибайкалье. Экскурсия по побережью Малого Моря

Завтрак в гостинице.

После завтрака – отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов).

По пути у нас будет несколько остановок: Сэргэ, Тажеранская степь и памятник Орлу, памятник Бродяге.

Прибытие на базу отдыха, размещение.

Обед.

Небольшой отдых.

Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: во время трансфера – нет, во время пешеходной экскурсии – местный гид.