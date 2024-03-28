Комфортный отдых в местах, далёких от городской суеты, посещение знаменитых природных и исторических достопримечательностей, дегустация национальной бурятской кухни!
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Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча с табличкой.
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Прибайкалье. Экскурсия по побережью Малого Моря
Завтрак в гостинице.
После завтрака – отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов).
По пути у нас будет несколько остановок: Сэргэ, Тажеранская степь и памятник Орлу, памятник Бродяге.
Прибытие на базу отдыха, размещение.
Обед.
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: во время трансфера – нет, во время пешеходной экскурсии – местный гид.
Отдых на туристической базе
Отдых на базе отдыха.
В дни отдыха на туристической базе предусмотрены две автомобильные экскурсии на Малом море по графику турбазы (включены в стоимость тура):
- Панорамы Байкала и бухта Змеиная;
- Долина каменных духов;
Экскурсии, включенные в тур, могут быть изменены на другие согласно графику проведения экскурсий на базе отдыха.
В один из дней целодневный тур на остров Ольхон (включен в стоимость):
Цель нашего путешествия – мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
По пути на Хобой мы увидим Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун – “белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у нас будет на пикник с ухой из байкальской рыбы.
А затем мы посетим еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.
Переезд до базы отдыха.
Окончание экскурсии.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: гид-водитель на время экскурсии.
Отдых на туристической базе
Отдых на базе отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на туристической базе
Отдых на базе отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа).
Окончание программы тура: центр/жд/аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Размещение
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Май, июнь
|50 290
|17 000
|Июль, август
|54 900
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
База отдыха «Байкальская радуга» или аналогичная
Отель «База отдыха Байкальская радуга» с баром и рестораном расположен рядом с пляжем в селе Сахюрта. Желающие могут забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. На территории обустроена детская игровая площадка и бесплатная частная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Предоставляются полотенца и постельное белье.
Гости могут отдохнуть на террасе. В селе Сахюрта и его окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание по программе: в Иркутске - гостиница (номер с удобствами) на Малом Море - база отдыха (с удобствами)
- В Иркутске - гостиница (номер с удобствами)
- На Малом Море - база отдыха (с удобствами)
- Питание по программе: 1 день - завтрак, обед2-5 день - завтрак, обед, ужин6 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2-5 день - завтрак, обед, ужин
- 6 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Экскурсии: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкепешеходная экскурсия по побережью Малого морядве автомобильные экскурсии по графику базы в Тажеранские степи (по графику базы, могут быть заменены турбазой исходя из расписания) однодневный тур на остров Ольхон
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Две автомобильные экскурсии по графику базы в Тажеранские степи (по графику базы, могут быть заменены турбазой исходя из расписания)
- Однодневный тур на остров Ольхон
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.