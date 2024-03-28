Байкальские жемчужины

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Сказочное путешествие на Байкал – таинственный край, овеянный мифами и легендами.

Комфортный отдых в местах, далёких от городской суеты, посещение знаменитых природных и исторических достопримечательностей, дегустация национальной бурятской кухни!
Байкальские жемчужины
Байкальские жемчужины
Байкальские жемчужины
Ближайшие даты:
25
мая
8
июн
15
июн
22
июн
29
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даты

Что вас ожидает:

Обитатели Байкала
Обитатели Байкала
Познакомимся с милейшими нерпами и узнаем много интересного в музее озера
Вкусные сувениры
Вкусные сувениры
Удивимся разнообразию товаров на рыбном рынке и сувенирных рядах в Листвянке
Легенды Священного озера
Легенды Священного озера
Гид расскажет нам увлекательные факты о шаманах и мистическом острове Ольхон
Пикник на мысе Хобой
Пикник на мысе Хобой
Устроим пикник с ухой из байкальской рыбы и великолепным видом на Байкал

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Встреча с табличкой.

Сбор группы:

  • аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
  • ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице в Иркутске.

Ужин самостоятельно.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
2 день

Прибайкалье. Экскурсия по побережью Малого Моря

Завтрак в гостинице.

После завтрака – отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов).

По пути у нас будет несколько остановок: Сэргэ, Тажеранская степь и памятник Орлу, памятник Бродяге.

Прибытие на базу отдыха, размещение.

Обед.

Небольшой отдых.

Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: во время трансфера – нет, во время пешеходной экскурсии – местный гид.

Прибайкалье. Экскурсия по побережью Малого МоряПрибайкалье. Экскурсия по побережью Малого МоряПрибайкалье. Экскурсия по побережью Малого МоряПрибайкалье. Экскурсия по побережью Малого МоряПрибайкалье. Экскурсия по побережью Малого Моря
3 день

Отдых на туристической базе

Отдых на базе отдыха.

В дни отдыха на туристической базе предусмотрены две автомобильные экскурсии на Малом море по графику турбазы (включены в стоимость тура):

  • Панорамы Байкала и бухта Змеиная;
  • Долина каменных духов;

Экскурсии, включенные в тур, могут быть изменены на другие согласно графику проведения экскурсий на базе отдыха.

В один из дней целодневный тур на остров Ольхон (включен в стоимость):

Цель нашего путешествия – мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

По пути на Хобой мы увидим Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Саган-Хушун – “белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.

После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у нас будет на пикник с ухой из байкальской рыбы.

А затем мы посетим еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.

Переезд до базы отдыха.

Окончание экскурсии.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: гид-водитель на время экскурсии.

Отдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базе
4 день

Отдых на туристической базе

Отдых на базе отдыха.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базе
5 день

Отдых на туристической базе

Отдых на базе отдыха.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базеОтдых на туристической базе
6 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа).

Окончание программы тура: центр/жд/аэропорт.

Питание: завтрак. Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Размещение2-3-местное Доплата за 1-местное
Май, июнь50 29017 000
Июль, август54 900

Варианты проживания

Отель «Яковлев» или аналогичный

1 ночь

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.

К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.

Отель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичный

База отдыха «Байкальская радуга» или аналогичная

4 ночи

Отель «База отдыха Байкальская радуга» с баром и рестораном расположен рядом с пляжем в селе Сахюрта. Желающие могут забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. На территории обустроена детская игровая площадка и бесплатная частная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Предоставляются полотенца и постельное белье.

Гости могут отдохнуть на террасе. В селе Сахюрта и его окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки.

База отдыха «Байкальская радуга» или аналогичнаяБаза отдыха «Байкальская радуга» или аналогичнаяБаза отдыха «Байкальская радуга» или аналогичнаяБаза отдыха «Байкальская радуга» или аналогичнаяБаза отдыха «Байкальская радуга» или аналогичнаяБаза отдыха «Байкальская радуга» или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе: в Иркутске - гостиница (номер с удобствами) на Малом Море - база отдыха (с удобствами)
  • В Иркутске - гостиница (номер с удобствами)
  • На Малом Море - база отдыха (с удобствами)
  • Питание по программе: 1 день - завтрак, обед2-5 день - завтрак, обед, ужин6 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2-5 день - завтрак, обед, ужин
  • 6 день - завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Экскурсии: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкепешеходная экскурсия по побережью Малого морядве автомобильные экскурсии по графику базы в Тажеранские степи (по графику базы, могут быть заменены турбазой исходя из расписания) однодневный тур на остров Ольхон
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
  • Две автомобильные экскурсии по графику базы в Тажеранские степи (по графику базы, могут быть заменены турбазой исходя из расписания)
  • Однодневный тур на остров Ольхон
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
  • теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
  • кепи или бейсболку;
  • куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
  • солнцезащитные очки;
  • лекарства, средства личной гигиены;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
Н
19 мар 2024
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

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