Байкальский экспресс

Экспресс тур на Байкал - концентрат ярких впечатлений и эмоций! Лето, солнце, хорошая компания. Три дня для активного

5
3 отзыва
Экспресс тур на Байкал – концентрат ярких впечатлений и эмоций! Лето, солнце, хорошая компания. Три дня для активного отдыха и перезагрузки.
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Байкальский экспресс
Ближайшие даты:
18
июл
11
авг
16
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прокатимся на джипах по красивым Тажеранским степям;
  • побываем в местах силы на острове Ольхон;
  • попробуем местную кухню;
  • проплывем на катере и каяке по Байкалу;
  • сделаем фотографии в самых популярных локациях.

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Тажеранские степи. Ольхон

Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой.

Начинаем наше путешествие на летний Байкал.

Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280км. от Иркутска).

По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.

После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.

Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала!

Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты.

Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров.

Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.

В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале.

Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.

Встреча. Тажеранские степи. ОльхонВстреча. Тажеранские степи. ОльхонВстреча. Тажеранские степи. ОльхонВстреча. Тажеранские степи. Ольхон
2 день
Мыс Сагаан Хушун и Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

Завтракаем и начинаем наше путешествие по Ольхону.

Сегодня наш путь пройдет по самым живописным местам северной части острова.

Поверьте, Байкал сумеет удивить даже бывалого путешественника!

Почувствуйте невероятную силу и энергетику, которые хранит в себе древнее озеро.

Возможно, что здесь вы найдете вдохновение и ответы на многие вопросы.

По пути мы сделаем остановки на мысе Сагаан Хушун и Хобой, чтобы погулять и насладиться видами.

Обед-пикник в лесу, попробуем уху из байкальского омуля.

После обеда посетим романтичный мыс Любви и падь Узуры.

Здесь самые смелые могут искупаться в бодрящих водах Байкала.

Возвращение на базу в 17-18ч.

Свободное время, ужин.

Вечером рекомендуем вам погулять на берегу и проводить закат.

Мыс Сагаан Хушун и Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Сагаан Хушун и Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Сагаан Хушун и Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Сагаан Хушун и Хобой. Мыс Любви и падь Узуры
3 день
Прогулка на катере по Малому морю

Сегодня у нас еще один насыщенный день!

После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю.

Пройдем мимо небольших островов и возможно увидим нерпу, которая греется на камнях.

Сделаем остановку на острове Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления.

Здесь каждый желающий может обойти вокруг ступы и загадать желание.

После обеда мы завершаем наше пребывание на Байкале и отправляемся в Иркутск.

Заселение в отель и заключительный ужин.

Программа 3го дня тура зависит от погодных условий. Если в этот день будет волна, то тогда прогулка на катере будет заменена на автомобильную экскурсию по южной части Ольхона.

Прогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морю
4 день
Отъезд

Сегодня мы заканчиваем наше небольшое путешествие.

После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.

Желаем вам новых интересных поездок!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • на Ольхоне (2 ночи) – мини-отель Байкал;
  • в Иркутске (1 ночь) – отель Ибис или аналогичный.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
45 00052 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск – остров Ольхон на джипах
  • Экскурсия по Тажеранским степям на джипах
  • Экскурсия к скале Шаманка
  • Размещение в отеле на острове Ольхон (2 ночи)
  • Экскурсия на север острова Ольхон, мыс Хобой на УАзах
  • Прогулка на катере по Малому морю, катание на каяке (в случае плохой погоды и волны эта прогулка будет заменена на автомобильную экскурсию по южной части Ольхона)
  • Питание по программе (1 день: обед и ужин, 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин 3 день: завтрак, обед, ужин, 4 день - завтрак)
  • Трансфер остров Ольхон – Иркутск на микроавтобусе
  • Размещение в отеле в Иркутске (1 ночь)
  • Трансфер в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Дополнительное питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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