Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой.
Начинаем наше путешествие на летний Байкал.
Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280км. от Иркутска).
По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.
После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.
Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала!
Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты.
Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров.
Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.
В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале.
Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.
Завтракаем и начинаем наше путешествие по Ольхону.
Сегодня наш путь пройдет по самым живописным местам северной части острова.
Поверьте, Байкал сумеет удивить даже бывалого путешественника!
Почувствуйте невероятную силу и энергетику, которые хранит в себе древнее озеро.
Возможно, что здесь вы найдете вдохновение и ответы на многие вопросы.
По пути мы сделаем остановки на мысе Сагаан Хушун и Хобой, чтобы погулять и насладиться видами.
Обед-пикник в лесу, попробуем уху из байкальского омуля.
После обеда посетим романтичный мыс Любви и падь Узуры.
Здесь самые смелые могут искупаться в бодрящих водах Байкала.
Возвращение на базу в 17-18ч.
Свободное время, ужин.
Вечером рекомендуем вам погулять на берегу и проводить закат.
Сегодня у нас еще один насыщенный день!
После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю.
Пройдем мимо небольших островов и возможно увидим нерпу, которая греется на камнях.
Сделаем остановку на острове Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления.
Здесь каждый желающий может обойти вокруг ступы и загадать желание.
После обеда мы завершаем наше пребывание на Байкале и отправляемся в Иркутск.
Заселение в отель и заключительный ужин.
Программа 3го дня тура зависит от погодных условий. Если в этот день будет волна, то тогда прогулка на катере будет заменена на автомобильную экскурсию по южной части Ольхона.
Сегодня мы заканчиваем наше небольшое путешествие.
После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.
Желаем вам новых интересных поездок!
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|45 000
|52 000
Рекомендуем иметь с собой:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%