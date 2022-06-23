Экспресс тур на Байкал – концентрат ярких впечатлений и эмоций! Лето, солнце, хорошая компания. Три дня для активного отдыха и перезагрузки.

Программа тура по дням

1 день Встреча. Тажеранские степи. Ольхон

Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой. Начинаем наше путешествие на летний Байкал. Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280км. от Иркутска). По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни. После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки. Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала! Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты. Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров. Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель. В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале. Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.

2 день Мыс Сагаан Хушун и Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

Завтракаем и начинаем наше путешествие по Ольхону. Сегодня наш путь пройдет по самым живописным местам северной части острова. Поверьте, Байкал сумеет удивить даже бывалого путешественника! Почувствуйте невероятную силу и энергетику, которые хранит в себе древнее озеро. Возможно, что здесь вы найдете вдохновение и ответы на многие вопросы. По пути мы сделаем остановки на мысе Сагаан Хушун и Хобой, чтобы погулять и насладиться видами. Обед-пикник в лесу, попробуем уху из байкальского омуля. После обеда посетим романтичный мыс Любви и падь Узуры. Здесь самые смелые могут искупаться в бодрящих водах Байкала. Возвращение на базу в 17-18ч. Свободное время, ужин. Вечером рекомендуем вам погулять на берегу и проводить закат.

3 день Прогулка на катере по Малому морю

Сегодня у нас еще один насыщенный день! После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю. Пройдем мимо небольших островов и возможно увидим нерпу, которая греется на камнях. Сделаем остановку на острове Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления. Здесь каждый желающий может обойти вокруг ступы и загадать желание. После обеда мы завершаем наше пребывание на Байкале и отправляемся в Иркутск. Заселение в отель и заключительный ужин. Программа 3го дня тура зависит от погодных условий. Если в этот день будет волна, то тогда прогулка на катере будет заменена на автомобильную экскурсию по южной части Ольхона.

4 день Отъезд