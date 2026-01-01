Описание тура
Добро пожаловать на Байкал!
Приглашаем в уникальное авторское путешествие на Малое море озера Байкал. Малое море известно своими местами силы и памятниками природы.
Эта часть озера похожа на миниатюрную планету с особым климатом, где на небольшой территории сменяют друг друга степь, лесостепь, пустыня, тайга и высокие горы. Берега пролива славятся многокилометровыми песчаными и галечными пляжами и фантастически красивыми скалами. Именно Малое море является главным центром туризма на западном побережье озера.
Разнообразными природными ландшафтами местности, создают неповторимый колорит бескрайнего пространства, который только может охватить взгляд человека.
Позвольте себе персональное отношение к Вам. Байкал открывается в полной мере тогда, когда Вы с ним лично наедине.
Сейчас, когда на Байкал идет просто паломничество в виде массового турима, очень важно попасть тогда и туда, где вы вдали от массового посещения сакральных мест группами туристов пакетных туров. Для тех кто хочет побыть наедине с природой, Мы подготовили индивидуальный тур для ВАС. Нестандартная программа для активных людей! В этом путешествии мы собрали лучшее, что есть на Байкале — знаменитые локации и потаённые уголки первозданной природы, где редко бывают туристы пакетных туров. Уместили всё это в 5 дней, добавили необычные активности и дополнили максимально возможными комфортными условиями. Продумали каждый момент в этом туре, что бы вы насладились отдыхом, красотой природы и беззаботностью.
А если Вас есть человек с которым Вам хотелось бы разделить радость впечатлений? Тогда этот тур именно для Вас! Тур рассчитан на компанию из одного, двух-трех, а можно и 4 человек.
Вас ждут 5 дней завораживающих впечатлений. Все будет способствовать получению удовольствия от жизни.
Впечатления за время тура, наполнят Ваш мир чувств. Для этого мы в рамках экскурсий посетим самые красивые, известные места Пролива Малое море и о. Ольхон.
Даты тура могут быть сдвинуты так как вам будет удобно. Можно дополнить тур экскурсией в п. Листвянка(ссылка Так же на платформе есть более "короткая" версия тура (ссылка
Берите билет на подходящий рейс на самолёт в Иркутск, оплачивайте тур и все, о чем вы только что прочитали, станет Вашим.
Бронируйте тур за ранее. На "горячие" сезоны отели бронируются за пол года. Я лично провожу туры и по этому после бронирования конкретного тура моим будущем гостем, я отменяю все другие туры за несколько дней до тура и после.
Программа тура по дням
День 1: ПРИЛЁТ В ИРКУТСК, ВСТРЕЧА С БАЙКАЛОМ
Отъезд на побережье Малого Моря (250 км).
8.00. Выезд из Иркутска(от аэропорта или отеля). Во время трансфера вы сможете полюбоваться живописными пейзажами, за окном будет меняться от урбанистического пейзажа до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал, густые леса сменят широкие степи. От посёлка Баяндай, мы поворачиваем на дорогу, ведущую к поселку Еланцы. 10.30. Проезжаем по дороге, идущей по лесистой зоне через перевал, останавливаемся в месте где установлена стела «Ольхонский район». Совершаем обряд «Бурханить», приносим дары духам просим благополучия в путешествии. Далее по этой же живописной дороге, со многими спусками и подъёмами, приезжаем в районный центр п. Еланцы. От поселка Еланцы проедем по Тажеранской степи, уникальному природному месту.
12.00. Остановка на завтрак будет в уютном бурятском кафе, где Вы попробуете традиционные бурятские блюда (позы, бухлер).
Подъедем к отрогам Приморского хребта, где перед нашими глазами откроется вид на залив Мухор Малого моря.
Во время наших путешествий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
13.30. Экскурсия -"Панорамный обзор на пролив Малое море"(треккинговые палки приветствуются).
Мы подъедем к самому подножью Приморского хребта, где расположены альпийские луга, цветут эдельвейсы, много растений эндемиков. Поднимемся по тропе на смотровую гору 10-300 метров по наклону 30 градусов (кто сколько осилит), и окажемся на высоте до 300 метров над уровнем Байкала. От подъема захватывает дух, и вот он - панорамный вид, от куда открывается удивительный вид на Малое море, пролив Ольхонские ворота, залив Мухор, остров Ольхон, обширную дельту реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц
Бескрайние просторы озера, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии.
Спускаемся с тропы, у подножья отрога хребта с гор бежит ручей, чистейшая вода ледниковых вод. Отдыхаем. Для Вас приготовлен в термосе горячий чай с байкальскими травами.
15.30. Далее мы выезжаем на дорогу. Проедем мимо ущелья Сарма, вдоль левого побережья пролива Малого моря. Нашим глазам откроются великолепные виды природы. Слева Отроги хребта, с права пролив Малое море, остров Ольхон.
Остановимся около Курминской косы, погуляем по ней, подойдем и поднимемся на мыс УЮГА, который имеет сакральную историю. В 4 километрах от мыса, расположен знаменитый остров Огой, на котором находится буддистская Ступа. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
16.30. Водная экскурсия на остров Огой (на катере продолжительность около 1,5 часа, основной тур не включена, оговаривается дополнительно.)
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. В ступу вложены различные буддийские реликвии. Строительством руководил лама из Бутана.
Считается, что обход ступы по кругу 9 раз помогает развязывать кармические узлы и очищает биополе человека.
18.00. Далее следуем до парк-отеля. Размещаемся на отдых, здесь мы пробудем два дня.
После 19.00, как получится по времени, на лоне природы, на мангале жарим шашлыки(свинина) и запекаем картофель на углях. И наслаждаемся вкусом еды шашлыка с овощами с бокалом вина. Бурханим-просим дух Бурхана содействия в путешествии. Наслаждаемся видом озера Байкал, видом отрогов Приморского хребта, за который будет заходить солнце в районе Сарминского ущелья. А потом смотрим на звезды. Делимся впечатлениями.
Протяженность: 310 км. Время в пути: ~ 6-7 часов
Включено: трансфер, все экскурсии, шашлык вечером.
Питание не включено: завтрак, обед, ужин – в отеле, либо в заведениях национальной кухни.
День 3: Сарминское ущелье
С 8.30-10.00 завтрак в кафе парк-отеля.
10.00. После завтрака, отправляемся на машине к Сарминскому ущелью. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама.
10.30.Постоим на мосту через реку Сарма. Затем немного подъедем по дороге к ущелью. Оставим машину и пройдем пешком, по долине, ведущей к ущелью.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами, как будто духи гор играли в кегли.
11.00. Мы идем по тропе к входу в ущелье, которая такая же как во времена, когда в этих местах жили древние племена. Вся дорога ‒ это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами и узкая тропа в зарослях кустарника, идущая вдоль рекой и … потом выводит на прекрасную поляну.
12.00. Выходим на поляну. Отдыхаем. Поднимаемся немного на склон и нам открывается прекрасный вид из ущелья на Малое море и на ущелье. Делаем прекрасные фото. Гуляем по поляне, наслаждаемся красотой природы ущелья.
13.00. Потом размещаемся на отдых на высоком берегу реки, где оборудовано кострище. Под шум горной реки отдыхаем, варим чай с байкальскими травами, перекус. (1,5 ч.)
15.00. Далее выходим из ущелья, идем до стоянки.
16.00-17.00. Возвращаемся на турбазу Ужин в кафе в парк отеле. Свободное время. Можно прогуляться по косе на мыс Уюга и помедитировать в этом сакральном месте.
Протяженность: 40 км на машине и пешком около 6 км. Время в пути: ~ 4-5 часов без учета отдыха.
Включено: трансфер до Сарминского ущелья и обратно, все экскурсии, перекус и чай на костре.
Питание не включено: завтрак, шведский стол(400р)., обед, ужин – в парк -отеле, либо в заведениях национальной кухни.
День 4: Ольхон, Поселок Хужир и мыс Бурхан
С 8.30-09.00 завтрак в кафе парк-отеля, шведский стол(400р).
09.30. Выезжаем, сегодня переезд и переправа на остров Ольхон.
Ольхон — самый большой и единственный населённый остров на Байкале. Остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
11.30. Прибытие на паромную переправу в посёлке Сахюрта. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. На остров мы будем переправляться на пароме.
Время посадки на паром зависит от очереди на паром, которая зависит от сезона путешествия. Минимум 2 часа.
Посадка на паром на остров Ольхон. Переправа занимает 30 минут. Экскурсия на ближайший склон возвышенности, оттуда открывается панорама на пролив Ольхонские ворота, Куркутский залив, мыс Кобылья голова. Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир – столице острова. Протяженность: 90 км. Время в пути: ~ около 3 часов, без времени ожидания парома.
Прибытие в п. Хужир после 14.00. Вы размещаетесь в гостиничном комплексе. После размещения вы сможете пообедать и отдохнуть с дороги.
16.00. Экскурсия в п. Хужир, на берег Байкала к скале Шаманка, мыс Бурхан, место силы. Местные жители почитают эту скалу, и здесь до сих пор проводят шаманские обряды. Прогуляемся по Сарайскому пляжу, где сможете полюбоваться прекрасным видом на Малое Море.
Питание не включено: завтрак, обед, ужин – в отеле, либо в заведениях национальной кухни.
День 5: Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Экскурсия на север острова Ольхон, мыс Хобой.
После завтрака в 10.00 садимся в автотранспорт и двигаемся на север острова. Дорога будет проходить как по лесу, так и по песчаным пляжам и дюнам, вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
Экскурсия включает посещение 5 знаковых мест острова Ольхон:
- смотровую площадку за п. Харанцы, Вы сможете полюбоваться видом на Байкал, а также на о. Харанцы, на обрывистые песчаные берега,
- бухту «Песчаную» - которая представляет собой местность, покрытую песчаными дюнами. Среди дюн растут сосны известные как «деревья на ходулях».
- мыс Саган-Хушун - три Брата, очень красивый памятник природы. Уникальный, ценный в экологическом, культурном, эстетическом плане природный комплекс, Саган-Хушун признан памятником регионального значения в мае 1981 года.
- Мыс Хобой — достопримечательность озера Байкал. Сам мыс — это северная оконечность острова, столбовидная скала, похожая на острый клык. «Хобой» с бурятского так и переводится — «клык» или «коренной зуб». Происхождение такого наименования связывают с выступающей из воды каменной плитой, напоминающий соответствующий зуб. С мыса, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос.
- Мыс «Любви» - южнее мыса Хобой, есть достопримечательность – скала Любви. В прошлом мыс назывался Верхний Шинтуй или Шара-Хапсагай. Мыс Шунтэ-Левый при определенной фантазии напоминающая согнутые в коленях ноги женщины. «У местных жителей есть поверие что, если не получалось зачать ребенка, нужно приехать на эту скалу, и помолится, и у них тогда все получится. Чтобы родился мальчик – нужно идти в влево от основной тропы, а, чтобы девочка – вправо». Туристы едут на скалу испытать волшебную магию этого места.
Сюда приезжают сотни туристов – признаются возлюбленным в своих чувствах, делают предложения, загадывают самые сокровенные любовные желания, которые, конечно же, сбудутся.
- Скульптура «Хранитель Байкала» Даши Намдакова, известного скульптора и ювелира. Сейчас к этому месту стекается множество туристов, которые с интересом рассматривают и фотографируются на её фоне.
А глаза старца, чьи очертания проглядывают сквозь ствол дерева наблюдают за всем происходящим, да в ветер гулко звонят колокольчики в кроне, отгоняя зло… На официальном сайте Даши Намдакова скульптура называется «Отец Байкала».
Во время прогулки по окрестностям, гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. Насладимся обедом, приготовленным на костре. Ближе к вечеру вернёмся в отель, поужинаем, и каждый проведёт время по своему усмотрению: можно пойти искупаться или полюбоваться заходом солнца.
Питание:
включено- завтрак в кафе отеля, обед на экскурсии;
не включено- ужин – в отеле, либо в заведениях национальной кухни.
П. Хужир - трансфер в г. Иркутск
Гуляем по окрестностям п. Хужир– трансфер в г. Иркутск.
Экскурсия в краеведческий музей острова Ольхон (по желанию). Посещение сувенирной лавки.
Свободное время до 12 часов.
Перед отъездом с острова, нужно обязательно прогуляться на берег Байкала для того, чтобы попрощаться с великим озеро-морем и пообещать непременно вернуться.
Трансфер в г. Иркутск.
Питание включено: завтрак на базе отдыха..
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур персональный рассчитан на компанию от 1 до 4-х человек
- Тур персональный, рассчитан оптимально на компанию из одного, двух человек
- При бронировании для одного человека необходимо бронирование двух мест в туре, что будет соответствовать занятию Вами персонально двухместного номера либо домика. Так же гид, трансфер, все экскурсии будут персонально для Вас
- При бронировании для 3-х и 4-х человек для вас будет подготовлено персональное предложение по проживанию в соответствии с уточнением варианта размещения на компанию: совместное или раздельное
- Трансфер по маршруту тура на внедорожнике типа кроссовер Hyundai Creta., кроме поездки на север острова
- Завтрак оплачивается дополнительно в 3 и 3 день тура., шведский стол в кафе парк-отеля (400 руб.), завтрак в 4 и 5 день включен в стоимость тура
- Все экскурсии оговоренные в программе (кроме дополнительных)
Что не входит в цену
- Дополнительные развлечения
- Трансфер в Иркутск или из Иркутска
- Не включенные в программу тура
Пожелания к путешественнику
Наличие экипировки подходящей для непогоды, ветров - обязательно. Наличие специальной обуви с протектором подходящим для походов в ущелье и подъемов на смотровые площадки - обязательно.