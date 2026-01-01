Описание тура

Добро пожаловать на Байкал!

Приглашаем в уникальное авторское путешествие на Малое море озера Байкал. Малое море известно своими местами силы и памятниками природы.

Эта часть озера похожа на миниатюрную планету с особым климатом, где на небольшой территории сменяют друг друга степь, лесостепь, пустыня, тайга и высокие горы. Берега пролива славятся многокилометровыми песчаными и галечными пляжами и фантастически красивыми скалами. Именно Малое море является главным центром туризма на западном побережье озера.

Разнообразными природными ландшафтами местности, создают неповторимый колорит бескрайнего пространства, который только может охватить взгляд человека.

Позвольте себе персональное отношение к Вам. Байкал открывается в полной мере тогда, когда Вы с ним лично наедине.



Сейчас, когда на Байкал идет просто паломничество в виде массового турима, очень важно попасть тогда и туда, где вы вдали от массового посещения сакральных мест группами туристов пакетных туров. Для тех кто хочет побыть наедине с природой, Мы подготовили индивидуальный тур для ВАС. Нестандартная программа для активных людей! В этом путешествии мы собрали лучшее, что есть на Байкале — знаменитые локации и потаённые уголки первозданной природы, где редко бывают туристы пакетных туров. Уместили всё это в 5 дней, добавили необычные активности и дополнили максимально возможными комфортными условиями. Продумали каждый момент в этом туре, что бы вы насладились отдыхом, красотой природы и беззаботностью.

А если Вас есть человек с которым Вам хотелось бы разделить радость впечатлений? Тогда этот тур именно для Вас! Тур рассчитан на компанию из одного, двух-трех, а можно и 4 человек.

Вас ждут 5 дней завораживающих впечатлений. Все будет способствовать получению удовольствия от жизни.

Впечатления за время тура, наполнят Ваш мир чувств. Для этого мы в рамках экскурсий посетим самые красивые, известные места Пролива Малое море и о. Ольхон.

Даты тура могут быть сдвинуты так как вам будет удобно. Можно дополнить тур экскурсией в п. Листвянка. Так же на платформе есть более "короткая" версия тура.

Берите билет на подходящий рейс на самолёт в Иркутск, оплачивайте тур и все, о чем вы только что прочитали, станет Вашим.

Бронируйте тур за ранее. На "горячие" сезоны отели бронируются за пол года. Я лично провожу туры и по этому после бронирования конкретного тура моим будущем гостем, я отменяю все другие туры за несколько дней до тура и после.

