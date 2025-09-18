Описание тура
В этом туре вы отправитесь за самыми красивыми пейзажами зимнего Байкала.
Вы увидите бескрайние просторы фантастического по красоте льда, его неповторимую гладь, волшебные ледяные пещеры, наплески, миллионы пузырьков застывших во льду. Погрузитесь в культуру, быт и традиции коренного населения, испытаете гастрономическое удовольствие от дегустации национальных блюд, попробуете настоящую уху из омуля. New! Байкальский айс-флоатинг - купание в ледяной воде в специальном костюме.
И это ещё не всё! Вас ждёт множество активностей: катание на коньках по самому большому катку в мире, катание на собачьих упряжках с хаски, милейший нерпы, потрясающее путешествие на катере-амфибии, горячая банька, живописные виды, красиво украшенный стол, местные деликатесы, прекрасное проживание и отличная компания единомышленников.
Бонусом к незабываемым впечатлениям станут космические фотографии Вас на фоне непостижимых красот Байкала, ледяных простор и заснеженных вершин.
Присоединяйтесь в лучшее путешествие этой зимы!
Программа тура по дням
Знакомство с Байкалом
Мы с радостью встречаем участников в аэропорту г. Иркутска, прилететь необходимо до 9:30 утра. Вы так же можете прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть с перелета и перестроиться на новое время. После встречи в аэропорту, загружаем вещи в комфортный Мерседес и отправляемся к берегам самого большого пресноводного озера в мире.
Возможность погулять по городу самостоятельно у вас еще предоставиться, а сейчас, наша главная задача - показать вам красоту и изящество природы Сибири. Маршрут простроен таким образом, чтобы показать вам все самые лучшие локации зимнего Байкала - остров Ольхон, Малое и Большое море, различные гроты и пещеры. В поездке мы познакомим вас с историей, культурой и обычаями местных жителей, накормим вкуснейшими местными блюдами и окутаем любовью и заботой.
Первый пункт нашего маршрута - этно-парк Золотая орда, где Вас ждёт полное погружение в быт, обычаи и культуру местного населения, а также знакомство с этнической музыкой. Мы проведем обряд очищения огнём, будем танцевать национальный танец ёхор, который символизирует дружбу народов и сплотит всю нашу группу на предстоящее путешествие. После чего отправимся на обед в этно-юрту, где отведаем вкуснейшие национальные блюда, приготовленные с любовью из натуральных продуктов. Приготовьтесь будет очень вкусно.
Подкрепившись, мы отправляемся дальше. Мы заедем на заимку, где вас ждет встреча с благородными оленями. Это место, где вы сможете насладиться природой, провести время с животными и отдохнуть от городской суеты. У вас будет возможность покормить и погладить маралов, и конечно же сделать чудесные фотографии на память. Такая экскурсия позволит вам прикоснутся к дикой природе и подарит заряд положительных эмоций. Вы только взгляните на фото, какие они классные! P.S. Посетим мараловую ферму в 1 или в 4 день путешествия (будем ориентироваться на время и погоду).
Наш дальнейший путь к берегам бескрайнего зимнего Байкала будет пролегать через красивейшие Тажеранские степи - это уникальный природный комплекс, богатый марсианскими пейзажами, солеными озерами, реликтовыми ельниками и месторождениями драгоценных и полудрагоценных камней. Мы заберемся на самую красивую смотровую площадку и сделаем удивительные фото на память.
Во второй половине дня мы прибудем на нашу базу, которая находится на Малом море. Заселимся в уютные номера с шикарными видами. У вас будет возможность отдохнуть в номере. Вокруг нашей базы находится самый чистый прозрачный лед, и главный плюс - очень мало людей вокруг. В таких местах ощущаешь себя поистине счастливым.
После того, как вы отдохнете с дороги, мы пригласим вас на прогулку. Не спеша спустимся к берегу величественного зимнего Байкала, и совершим первое знакомство с настоящим местом силы! Уже сегодня вы сможете увидеть те самые волшебные метановые пузырьки, которые мечтают посмотреть многие. Также если будет время и желание можно будет взять с собой на лед коньки и прокатиться по самому большому катку в мире. Сделаем множество фотографии, насладимся просторами, чистотой и прозрачностью льда, узнаем интересные факты и истории о местах, в которых находимся.
Получив первый заряд эмоций от видов, открывшихся перед нами, соберемся все вместе на вкусный приветственный ужин. Во время ужина познакомимся поближе с каждым участником путешествия и отметим ваше прибытие на Байкал! Также обсудим наши планы на ближайшую неделю, ведь они у нас грандиозные!
С наступлением полной темноты предлагаем вам отправиться на интереснейшую ночную прогулку на фантастический лед Байкала. Мы возьмем с собой гирлянду и устроим фотосессию с квадрокоптера. Такое на Байкале делаем только мы. С уверенностью можем сказать, что это вызовет у вас невероятный восторг и вы будете еще долго вспоминать эту ночную прогулку. Вас ждут невероятные фотографии, от которых захватывает дух, и эмоции, которые не описать словами - яркие цветные паутинки из льда, созданные природой и светом, треск льда, звездное небо и чудесная компания единомышленников.
Знакомство с амфибией
Сегодня у нас насыщенный день! После завтрака Вас ждет очень необычное приключение на хивусе - судно на воздушной подушке. Вы отправитесь в 3х часовое путешествие в Большое море - по самым красивым и живописным местам сказочного Байкала. Здесь вас ждут бескрайние ледяные просторы, поля чистейшего голубого льда, торосы, пузырьки и удивительные наплески замерзших волн на скалах. Сегодняшняя экскурсия - возможность увидеть всю красоту зимнего Байкала в одном месте.
На скоростной амфибии примчим в еще одно удивительное место в пролив Ольхонские ворота. Пролив Ольхонские ворота - узкий пролив, который отделяет остров от материка, и выводит нас в Большое море - основную акваторию Байкала. Остановимся посреди ворот, чтобы ступить на зеркальный лед. Сделать такой шаг будет не просто, но удивление, изумление, потрясение, восторг от пережитого гарантирован каждому!
Промчимся вихрем по ледяным просторам Ольхонских ворот, получим чувство абсолютной свободы и окажемся один на один с первозданной природой - выйдем в Большое море. Тут мы найдем огромные просторы чистейшего льда, ведь из-за частых ветров снег в этом месте не задерживается. А также огромный плюс, что сюда приезжает малое количество людей, мы будем тут практически одни. Выберем самое красивое место для остановки - лед без единой трещинки и прожилки, темный от громадной глубины озера.
Обязательно берем с собой коньки - ведь прокатиться по хрустящему прозрачному льду - это отдельный вид удовольствия. Переобуемся в коньки и будем бороздить по просторам самого большого катка в мире. А если прилечь на замерзшую водную гладь, то можно услышать невероятный треск льда - так Байкал разговаривает. Это ни с чем не сравнимое чувство, кажется, что стоишь посреди живого организма, который дышит, живёт и чувствует тебя.
Для того, чтобы Байкал навсегда остался в вашей памяти, мы возьмем замороженную клюкву и выложим большое сердце на кристально чистом льду! Сделаем с ним очень красивые фотографии, которые будут согревать вас даже в самое холодное время года. Мы также возьмем с собой квадрокоптер и сделаем невероятные снимки с высоты птичьего полета.
Вдоволь насладившись ледяными просторами, отправляемся на нашу базу, где нас уже ожидает горячий вкусный обед. После обеда мы загружаем наши вещи в машину, прощаемся в Малым морем и выезжаем в Иркутск, к вечеру заселяемся в гостиницу. Здесь мы проведем две ночи. После заселения, по желанию, вы также можете самостоятельно прогуляться по уютным улочкам города, запечатлеть вечерний Иркутск в своей памяти, и поужинать в одном из местных ресторанчиков, который мы вам посоветуем. Ужины в Иркутске не включены в стоимость тура.
Экскурсия на север Острова Ольхон
Встретим великолепный рассвет из окон наших уютных номеров и в предвкушении нового дня отправимся на вкусный завтрак. Сегодня вас ждет невероятная поездка на самую северную точку острова Ольхона - мыс Хобой. Это обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал. Он окутан древними легендами и преданиями, про которые мы вам расскажем. Путешествие может пролегать как по самому острову (по суше) или прямо по льду Байкала. Поэтому локации, которые мы увидим, могут быть разными. Маршрут будет зависеть от состояния льда (ведь самое главное для нас безопасность).
По пути на мыс Хобой нас ждет о. Харанцы и его ледовые гроты. Мы заглянем в настоящие ледяные пещеры, украшенные ледяными сталактитами. Сосульки, свисающие со свода пещеры, тянутся сверху вниз образуя самые живописные виды. Интересно то, что внутри пещеры выходит испарение от скал, от которых и появляются те самые красивые кристаллические образования на скалах и льдах в виде крупных снежинок.
Далее мы совершим остановку и прогуляемся в окрестностях мыса Саган-Хушун, который также известен как скальный ансамбль Три брата. На нем ежегодно образовываются удивительные узоры в период становления льда. Этот скалистый мыс, расположенный на острове Ольхон, имеет три выступающих скалы, похожие на братьев, и славится своими беломраморными скалами, обрывающимися в озеро. Полюбуемся красотами, созданными природой, сделаем фотографии на память и отправимся дальше.
Во второй половине дня прибудем в окрестности мыса Хобой - его скалистые обрывистые берега напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название и восхищает взор. Север острова Ольхон знаменит своим огромным количеством хрустальных торосов, сложенных из гигантских ледяных плит, сияющих на солнце голубым светом. И у нас будет возможность к ним прикоснуться!
Пока вы заняты изучением севера острова, мы приготовим для вас вкусный и горячий обед на свежем воздухе с видом на грандиозный пейзаж, где сочетаются вода, небо и природа. Сегодня нас ждет мясной день, мы накроем стол с сибирскими деликатесами: на столах будет оленина, косуля, марал. А также уже полюбившиеся вами Байкальские вкусняшки и сладости, которые в небольшом количестве делает наш друг специально для наших дорогих гостей. А наши водители-повара приготовят горячее блюдо и заварят ароматный травяной чай, который согреет даже в самую морозную погоду.
Каждый, кто приезжает на Байкал, должен хоть раз попробовать так называемый Поцелуй Байкала. Поцелуй Байкала это коктейль, которого нет ни в одном ресторане мира. Однако будете осторожны - попробовав его однажды, вам захочется повторить его снова. Придется возвращаться на Байкал!
Насладившись видами и пейзажами Большого моря мы отправимся в сторону нашего дома. Если останется время, то мы с вами остановимся на кристально чистом льду, станцуем ёхор прямо на льду, покатаемся на коньках и проводим закат из окон нашего автомобиля. По возвращению на базу нас будет ждать вкусный ужин из домашних продуктов, ароматный травяной чай и душевные обсуждения прошедшего дня.
Экскурсия на юг Острова Ольхон
Вкусно завтракаем и отправляемся на внедорожниках Уаз на увлекательную экскурсию по льду озера Байкал будем исследовать южную часть острова Ольхон, где каждый год образовываются одни из самых необычных по формам и видам ледяные пещеры! Наплески в южной части острова образуются очень красочные и поражают воображение, поэтому приготовьте свои фотокамеры - будет очень красиво!
Первой нашей остановкой во время путешествия по южной части острова Ольхон станут уникальное озеро Ханхой и залив Нур. Здесь вы станете свидетелями тех самых волшебных пузырьков: круглые маленькие, плоские белые (похожие на медуз) и длинные прозрачные, уходящие глубоко вниз. Это настоящее чудо природы, за которым охотятся многие путешественники, приезжающие на Байкал.
Насладившись фантастическими узорами, созданными природой, отправимся с вами исследовать мысы Хоргой и Бохолдэ где увидим настоящие ледяные пещеры. По возможности посетим также остров Замогой и мыс Кобылья Голова, где будет много льда с замысловатыми узорами, потрясающие сокуи — ледяные наплески на скалах и удивительные гроты. Все эти невероятные узоры создаются осенью в период становления льда, чтобы порадовать нас в зимний сезон. Здесь же мы утроим фотосессию в платьях со шлейфом - будет невероятно красиво!
Далее отправимся с вами на необитаемый остров Огой - священное место для буддистов всего мира. Здесь располагается Ступа Просветления, возведённая буддистами из разных уголков мира. В это место приходят для того, чтобы очиститься от негативной энергии и зарядиться положительной. Мы поднимемся на остров, ощутим всю мощь и энергетику этого места, выполним обряд очищения и обретения гармонии. Местные жители говорят, что если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание - оно обязательно сбудется. Проверим?
Обед сегодня устроим прямо на льду Байкала, мы приготовим для вас вкуснейшую горячую уху из свежего омуля. Вас ждут шикарные столы из местных деликатесов: вкуснейшая рыбка омуль, различные нарезки, сладости, которые можно попробовать только на Байкале. Также ароматный травяной чай из Байкальских целебных трав.
После обеда мы посетим Остров Ольхон крупнейший и единственный обитаемый остров озера Байкал, один из ярчайших и главных достопримечательностей. Заедем в его столицу - поселок Хужир, где располагается священное место - 13 столбов сэргэ. Они соединяют собой три мира, олицетворяют некое мировое древо. Через столбы сэргэ шаманы и простые люди общаются с духами, просят их помощи в различных делах.
Обязательным на острове Ольхон будет посещение легендарной скалы Шаманка, она является визитной карточкой озера Байкал и одной из девяти Святынь Азии. Это сакральное место Силы, в котором еще совсем недавно шаманы проводили свои загадочные ритуалы. К тому же, здесь потрясающе красиво.
Перед тем как отправиться отдыхать на нашу базу, мы с вами сделаем еще одну остановку, чтобы вы могли исполнить одну из своих мечт - покататься на коньках по самому большому катку в мире. Мы остановимся в месте, где будет кристально чистый прозрачный лед. Вы будете словно парить по поверхности озера на коньках, разглядывая каждую его трещинку и слыша, как он ласково трещит - разговаривая с вами. Во время катания на коньках вы испытаете ощущения, которые нельзя описать словами, чувство детского восторга, от которого захватывает дух. Исполнив мечту - возвратимся на нашу базу, где нас будет ждать вкусный ужин и горячая банька!
Прощаемся с Байкалом
После сытного завтрака отправляемся в аэропорт. Сегодня нас ждёт дорога домой. Но мы не прощаемся! Потому что после такого путешествия каждый станет друг другу больше, чем просто попутчик. Приготовьтесь, сегодня вас ждёт много обнимашек и теплых слов благодарности! До новых встреч!
К Воротам Байкала
Завтракаем в гостинице и на комфортном микроавтобусе отправляемся к воротам Байкала - в поселок Листвянка.
Первая локация подарит вам массу положительных эмоций и запомнится надолго. Мы посетим необычную экскурсию под названием айс-флоатинг. Айс-флоатинг позволяет почувствовать себя в невесомости: плавать предстоит в ледяной воде в специальном гидрокостюме. Плавая в воде, вы останетесь полностью сухими - такие вот чудеса! Всё, что от вас требуется, - расслабиться и качаться на волнах, слушая потрескивание льда: настоящая арктическая медитация. Мы всегда стараемся вас чем-то удивить - ведь такое на Байкале делают единицы, полностью безопасно!
Следующая наша остановка - знакомство с Байкальскими хаски. Эти безумно милые и умные животные не оставят равнодушным никого. Нам расскажут много интересных фактов про хаски. Их хозяева очень добродушные и относятся к своим любимцам как к настоящим членам семьи, зная повадки каждого. Вы сможете поиграть с ними и сделать фотографии на память. После чего они с ветерком прокатят вас на своей собачьей упряжке. Готовы получить заряд незабываемых эмоций?
Утолим разыгравшийся аппетит вкусным традиционным обедом, заказанным под нас в одном из лучших ресторанов, и пойдем изучать экспонаты Байкальского музея. В музеи работают талантливейшие экскурсоводы, которые не дадут вам скучать. Вы познакомитесь с историей образования Байкала, флорой, фауной, глубоководными исследованиями и милейшими байкальским нерпами. Интересен тот факт, что уникальная система водообмена в аквариумах музея не имеет аналогов в мире. В ней используют природную Байкальскую воду без очистки, поступающую с глубины более 400 м. Таким образом, аквариумы Байкальского музея являются частью самого Байкала.
После музея на подъемнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского. Отсюда виден как на ладони исток непокорной Ангары, убегающей от отца-Байкала к возлюбленному Енисею. На противоположном берегу порт Байкал и змейка Кругобайкальской железной дороги. Сделаем несколько фотографий и будем спускаться вниз.
Любое путешествие в новые места никогда не обходится без покупки памятных сувениров своим родным и близким. После всей экскурсионной программы мы завезем вас на местный рынок в Листвянке, где вы сможете приобрести домой омуль в различных вариациях, кедровые орехи, травяные чаи, местные конфеты и сладости. Также можете присмотреть для себя какие-нибудь красивые поделки, украшения из камня, которые будут напоминать вам о нашей чудесной поездке.
К вечеру отправляемся в Иркутск в гостиницу. На ужин по желанию можно собраться группой в каком-нибудь ресторанчике и устроить праздник в честь завершения нашего удивительного путешествия. Финальный ужин в стоимость не включен.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание 5 ночей с комфортом, размещение по 2 человека
- Завтраки, обеды, ужины
- Катание на хивусе
- Экскурсия на юг Ольхона. Экскурсия на север Ольхона. Экскурсия в Байкальском музее
- Катание на собачьих упряжках
- Айс-флоатинг
- Фольклорная программа в Золотой Орде
- Национальный обед
- Сопровождение опытного гида и организатора на всем пути
- Баня 1 раз
- Входные билеты. Разрешения в нац. парк
- Катание на подъемнике
- Платья для фотографий
- Помощь в выборе авиа билетов
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- 2 ужина в кафе г. Иркутска
- Доп. экскурсии (вне программы), сувениры
- Аренда коньков
Пожелания к путешественнику
Для участия в путешествии достаточно быть физически здоровым человеком. Все нагрузки для удовольствия, а не для преодоления.