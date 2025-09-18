1 день

Знакомство с Байкалом

Мы с радостью встречаем участников в аэропорту г. Иркутска, прилететь необходимо до 9:30 утра. Вы так же можете прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть с перелета и перестроиться на новое время. После встречи в аэропорту, загружаем вещи в комфортный Мерседес и отправляемся к берегам самого большого пресноводного озера в мире.

Возможность погулять по городу самостоятельно у вас еще предоставиться, а сейчас, наша главная задача - показать вам красоту и изящество природы Сибири. Маршрут простроен таким образом, чтобы показать вам все самые лучшие локации зимнего Байкала - остров Ольхон, Малое и Большое море, различные гроты и пещеры. В поездке мы познакомим вас с историей, культурой и обычаями местных жителей, накормим вкуснейшими местными блюдами и окутаем любовью и заботой.

Первый пункт нашего маршрута - этно-парк Золотая орда, где Вас ждёт полное погружение в быт, обычаи и культуру местного населения, а также знакомство с этнической музыкой. Мы проведем обряд очищения огнём, будем танцевать национальный танец ёхор, который символизирует дружбу народов и сплотит всю нашу группу на предстоящее путешествие. После чего отправимся на обед в этно-юрту, где отведаем вкуснейшие национальные блюда, приготовленные с любовью из натуральных продуктов. Приготовьтесь будет очень вкусно.

Подкрепившись, мы отправляемся дальше. Мы заедем на заимку, где вас ждет встреча с благородными оленями. Это место, где вы сможете насладиться природой, провести время с животными и отдохнуть от городской суеты. У вас будет возможность покормить и погладить маралов, и конечно же сделать чудесные фотографии на память. Такая экскурсия позволит вам прикоснутся к дикой природе и подарит заряд положительных эмоций. Вы только взгляните на фото, какие они классные! P.S. Посетим мараловую ферму в 1 или в 4 день путешествия (будем ориентироваться на время и погоду).

Наш дальнейший путь к берегам бескрайнего зимнего Байкала будет пролегать через красивейшие Тажеранские степи - это уникальный природный комплекс, богатый марсианскими пейзажами, солеными озерами, реликтовыми ельниками и месторождениями драгоценных и полудрагоценных камней. Мы заберемся на самую красивую смотровую площадку и сделаем удивительные фото на память.

Во второй половине дня мы прибудем на нашу базу, которая находится на Малом море. Заселимся в уютные номера с шикарными видами. У вас будет возможность отдохнуть в номере. Вокруг нашей базы находится самый чистый прозрачный лед, и главный плюс - очень мало людей вокруг. В таких местах ощущаешь себя поистине счастливым.

После того, как вы отдохнете с дороги, мы пригласим вас на прогулку. Не спеша спустимся к берегу величественного зимнего Байкала, и совершим первое знакомство с настоящим местом силы! Уже сегодня вы сможете увидеть те самые волшебные метановые пузырьки, которые мечтают посмотреть многие. Также если будет время и желание можно будет взять с собой на лед коньки и прокатиться по самому большому катку в мире. Сделаем множество фотографии, насладимся просторами, чистотой и прозрачностью льда, узнаем интересные факты и истории о местах, в которых находимся.

Получив первый заряд эмоций от видов, открывшихся перед нами, соберемся все вместе на вкусный приветственный ужин. Во время ужина познакомимся поближе с каждым участником путешествия и отметим ваше прибытие на Байкал! Также обсудим наши планы на ближайшую неделю, ведь они у нас грандиозные!

С наступлением полной темноты предлагаем вам отправиться на интереснейшую ночную прогулку на фантастический лед Байкала. Мы возьмем с собой гирлянду и устроим фотосессию с квадрокоптера. Такое на Байкале делаем только мы. С уверенностью можем сказать, что это вызовет у вас невероятный восторг и вы будете еще долго вспоминать эту ночную прогулку. Вас ждут невероятные фотографии, от которых захватывает дух, и эмоции, которые не описать словами - яркие цветные паутинки из льда, созданные природой и светом, треск льда, звездное небо и чудесная компания единомышленников.

