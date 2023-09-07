Баллада об Ольхоне и Листвянке

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
За 7 дней вы посетите самые популярные места отдыха – Листвянку и остров Ольхон.

Отличительной особенностью этой программы является глубокое погружение в особую энергетику острова Ольхон, отдых на острове несколько дней с возможностью посмотреть даже Ушканьи острова.

Такой тур идеально подойдет для тех, кто хочет размеренную интересную программу, релакс и выбор экскурсий на свое усмотрение.
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
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июл
18
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даты

Что вас ожидает:

Сибирский Париж
Сибирский Париж
Познакомимся с захватывающей и героической историей города и увидим самые красивые места Иркутска
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
В интерактивном музее "Тальцы" мы узнаем сразу о четырех культурах: русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской
Байкальская кухня
Байкальская кухня
Невозможно приехать сюда и устоять перед аппетитными национальными блюдами!
Релакс на Ольхоне
Релакс на Ольхоне
У нас будет два дня, чтобы гулять по Сарайскому пляжу, загорать и купаться в Байкале

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Иркутску и Листвянке

Встреча с табличкой «Ольхон и Листвянка».

Сбор группы:

  • аэропорт: 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
  • ж/д вокзал: 9-9.30 (подъезд «Пригородные кассы», внутри здания у выхода в город).

Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли.

Мы познакомим Вас с историей города и самыми красивыми местами.

После знакомство с Иркутском – отправляемся на берег Байкала в Листвянку.

По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальный музей под открытым небом, расположившийся на территории 67 га на живописном берегу Ангары.

Мы увидим уникальные строения 17-19 вв: Спасскую проезжую башню Илимского острога 1667 года и действующую Казанскую церковь 1679 года, церковно-приходскую школу, каскад водяных мельниц конца 19 века, деревню-малодворку, состоящую из крестьянских усадеб 18-18 вв.

Обязательно заглянем в трактир на территории музея.

Здесь рекомендуем Вам отведать настоящий сбитень и вкуснейшие пироги с начинками из местных ягод.

Едем дальше.

Мы сделаем остановку на смотровой площадке у Шаман-камня, увидим исток Ангары.

Это единственная река, которая берет свое начало из этого величественного и уникального озера.

Экскурсия по Листвянке.

Размещение в отеле в благоустроенном номере.

Свободное время.

Прогуляйтесь по берегу Байкала, проводите закат в одном из многочисленных кафе и попробуйте байкальскую кухню!

В Листвянке можно посетить музей Байкала, где экскурсовод расскажет об истории происхождения Байкала, его настоящем и будущем.

И также можно познакомиться в аквариумах с представителями животного мира – омулем, хариусом, гамарусами, нерпой (стоимость входного билета 400 руб.).

В поселке есть свой Нерпинарий, где выступают байкальские нерпочки (стоимость входного билета 1000 руб.).

Гид: да. Питание: завтрак.

Экскурсии по Иркутску и ЛиствянкеЭкскурсии по Иркутску и ЛиствянкеЭкскурсии по Иркутску и ЛиствянкеЭкскурсии по Иркутску и Листвянке
2 день

Остров Ольхон

Завтракаем и отправляемся в центральную часть озера Байкал, в его самое сердце – на остров Ольхон.

Трансфер в Иркутск и посадка на автобус.

Групповой трансфер на рейсовом автобусе (подробнее см. Важно знать).

Дорога уведет в темнохвойную тайгу на перевал и перед самым Байкалом откроются Тажеранские степи.

Во время одной из остановок попробуйте местную бурятскую кухню: мясные супы шулэн или бухлер, буузы (не входит в стоимость).

Переправа на остров Ольхон осуществляется на пароме.

Размещение на базе отдыха в п. Хужир.

Свободное время: прогуляйтесь по поселку.

Вы увидите «визитную карточку Байкала», одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.

Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.

Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.

В ближайшей к берегу скале в сквозной пещере проходили шаманские обряды.

Сегодня это одно из самых почитаемых мест на Байкале.

Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.

Гид: нет. Питание: завтрак, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
3 день

Целодневная экскурсия по острову до мыса Хобой

Завтракаем и отправляемся на целодневную экскурсию по острову.

Двигаемся на север острова к мысу Хобой на автомобиле УАЗ.

Буханка, он же УАЗ, уже стала одним из символов туристического Байкала, а поездка на ней обязательно стоит в списке путешественников.

Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной.

Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.

Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.

Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.

И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.

Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.

По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский).

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

После пешеходной прогулки до мыса Хобой – у нас будет обед-пикник с ухой из Байкальской рыбы.

Переезд до отеля.

Окончание экскурсии.

Гид: гид-водитель. Питание: завтрак, обед, ужин.

Целодневная экскурсия по острову до мыса ХобойЦелодневная экскурсия по острову до мыса ХобойЦелодневная экскурсия по острову до мыса ХобойЦелодневная экскурсия по острову до мыса Хобой
4 день

Свободное время на Ольхоне

Отдых на острове, питание (завтрак и ужин).

Вы можете прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и покупаться в Байкале.

Или отправиться исследовать остров, присоединившись на экскурсии, которые организуется тут на регулярной основе в летний период (оплачивается дополнительно, подробнее в разделе Важно знать).

На острове есть прокат велосипедов, сап-бордов, организуются конные прогулки, рыбалка.

Гид: нет. Питание: завтрак, ужин.

Свободное время на ОльхонеСвободное время на ОльхонеСвободное время на ОльхонеСвободное время на Ольхоне
5 день

Свободное время на Ольхоне

Отдых на острове, питание (завтрак и ужин).

Вы можете прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и покупаться в Байкале.

Или отправиться исследовать остров, присоединившись на экскурсии, которые организуется тут на регулярной основе в летний период (оплачивается дополнительно, подробнее в разделе Важно знать).

На острове есть прокат велосипедов, сап-бордов, организуются конные прогулки, рыбалка.

Гид: нет. Питание: завтрак, ужин.

Свободное время на ОльхонеСвободное время на ОльхонеСвободное время на ОльхонеСвободное время на Ольхоне
6 день

Отъезд в Иркутск

Завтрак.

Свободное время до обеда и выезд в Иркутск на рейсовом автобусе (подробнее см. Важно знать).

Ориентировочное время выезда 13:30-14:00, прибытие в Иркутск около 19:00.

В Иркутске размещение в отеле в центре города в благоустроенном номере.

Гид: нет. Питание: завтрак.

Отъезд в ИркутскОтъезд в ИркутскОтъезд в ИркутскОтъезд в Иркутск
7 день

Отъезд

Вот и пролетела неделя отдыха на Байкале.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Ориентировочная стоимость такси из центра города 500 рублей.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Листвянка (1 ночь, с удобствами в номере), на острове Ольхон (4 ночи, с удобствами в номере стандарт), в г. Иркутске (1 ночь, стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
51 20062 900

Варианты проживания

Гостиница «Бриз» или аналогичная

1 ночь

Отель "Бриз" располагается на улице Гудина в поселке Листвянка. До озера Байкал можно дойти за 10 минут. Постояльцы могут воспользоваться рядом дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номерной фонд состоит из двух- и трехместных номеров, которые полностью укомплектованы для продолжительного проживания. В ванной можно воспользоваться феном и средствами личной гигиены.

Гостиница «Бриз» или аналогичнаяГостиница «Бриз» или аналогичнаяГостиница «Бриз» или аналогичнаяГостиница «Бриз» или аналогичнаяГостиница «Бриз» или аналогичнаяГостиница «Бриз» или аналогичнаяГостиница «Бриз» или аналогичная

База отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичная

4 ночи

База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.

Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.

Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.

База отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичнаяБаза отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичнаяБаза отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичнаяБаза отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичнаяБаза отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичнаяБаза отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичная

Гостиница «Матрешка» или аналогичная

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Гостиница «Матрешка» или аналогичнаяГостиница «Матрешка» или аналогичнаяГостиница «Матрешка» или аналогичнаяГостиница «Матрешка» или аналогичнаяГостиница «Матрешка» или аналогичнаяГостиница «Матрешка» или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: 1 день: завтрак 2 день: завтрак и ужин3 день: завтрак, обед-пикник, ужин4 день: завтрак и ужин5 день: завтрак и ужин6 день: завтрак7 день: завтрак
  • 1 день: завтрак
  • 2 день: завтрак и ужин
  • 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день: завтрак и ужин
  • 5 день: завтрак и ужин
  • 6 день: завтрак
  • 7 день: завтрак
  • Входные билеты в музей «Тальцы», сбор нац. парка на острове Ольхон
  • Сопровождение гидом 1 день
  • Экскурсии: автомобильная экскурсия Иркутск - Листвянка с посещением музея Тальцыцелодневный тура по острову Ольхон до мыса Хобой
  • Автомобильная экскурсия Иркутск - Листвянка с посещением музея Тальцы
  • Целодневный тура по острову Ольхон до мыса Хобой
  • Групповой трансфер Листвянка - остров Ольхон - Иркутск на рейсовом автобусе (не на коммерческом, закрепленным за группой. В 1 день тура гид объяснит как происходит посадка на автобус в зависимости от размера группы)
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Повышение категории номера
  • Экскурсии, не включенные в программу (стоимость в разделе Важно знать)
  • Индивидуальное обслуживание
  • Индивидуальный трансфер в аэропорт - 1 500 рублей (вместимость до 3 пассажиров)
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
  • морская по островам Малого моря, 5 часов. (Хужир – Замогой – Огой – святые источники) – 3 300 рублей
  • морская вечерняя прогулка по акватории, 1 час – 1500 рублей
  • Ушканьи острова – 11 000 рублей
  • автоэкскурсия Юг острова Ольхон, 6 часов – 2 300 рублей
  • морская + авто юг острова Ольхон и остров Огой, 6 часов – 4000 рублей
Стоимость указана ориентировочная, на 1 человека в сборной экскурсии при наборе группы, может быть скорректирована.
Какие особенности трансфера?

Важно! Групповой трансфер Листвянка – остров Ольхон – Иркутск осуществляется на рейсовом автобусе (не на коммерческом, закрепленным за группой).

Гид в первый день тура объясняет, как будет проходить трансфер на рейсовых автобусах.

В зависимости от количества человек в группе у туристов могут быть разные варианты посадок:

  • посадку производит водитель;
  • координируем по телефону, в том случае, если маленькая группа;
  • ставим специально отдельного человека на посадку.

Данную информацию Вы узнаете в 1 день тура от гида.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
7 сен 2023
Прекрасный, чудесный, интересный отдых в самом замечательном уголке Нашей страны. Чудный Байкал со своими таинственными островами. Спасибо за сказочный отдых.
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

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