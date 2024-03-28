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Авторский тур
6 дней
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
51 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 123 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ООльга19 марта 2024Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ННина1 ноября 2023Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьиБольшущее СПАСИБО менеджеру Большой Страны - Ирине Миковой, которая помогла мне подобрать такой удивительный, отличный, бюджетный тур. Про этого человека можно сказать, человек на своём месте. В следующий раз обязательно буду снова обращаться к ней. Большая Страна отличное сообщество туроператоров.
- AANDREY25 сентября 2023Самые положительные эмоции.
- ЕЕлена24 сентября 2023Тур "Знакомство с Байкалом" очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид Леонид профессионал своего дела, замечательный рассказчик.
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ГГульнара7 сентября 2023Прекрасный, чудесный, интересный отдых в самом замечательном уголке Нашей страны. Чудный Байкал со своими таинственными островами. Спасибо за сказочный отдых.
- ННина25 августа 2023Впечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник на природе и катере - просто пальчики оближешь. Люди добрые, отзывчивые - как будто в гостях побывал. Спасибо огромное всем организаторам и исполнителям тура.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей под открытым небом»
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