Музей под открытым небом – туры в Иркутске

Найдено 5 туров в категории «Музей под открытым небом» в Иркутске, цены от 51 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500 за человека
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000 за человека
Баллада об Ольхоне и Листвянке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
51 200 за человека
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000 за человека
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 123 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Баллада об Ольхоне и Листвянке
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Баллада об Ольхоне и Листвянке
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
    Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Большое путешествие по весеннему Байкалу
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • Н
    Нина
    1 ноября 2023
    Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
    Большущее СПАСИБО менеджеру Большой Страны - Ирине Миковой, которая помогла мне подобрать такой удивительный, отличный, бюджетный тур. Про этого человека можно сказать, человек на своём месте. В следующий раз обязательно буду снова обращаться к ней. Большая Страна отличное сообщество туроператоров.
  • A
    ANDREY
    25 сентября 2023
    Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
    Самые положительные эмоции.
    Самые положительные эмоцииСамые положительные эмоцииСамые положительные эмоцииСамые положительные эмоцииСамые положительные эмоцииСамые положительные эмоцииСамые положительные эмоции
  • Е
    Елена
    24 сентября 2023
    Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
    Тур "Знакомство с Байкалом" очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид Леонид профессионал своего дела, замечательный рассказчик.
    Тур &quot;Знакомство с Байкалом&quot; очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид ЛеонидТур &quot;Знакомство с Байкалом&quot; очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид Леонид
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по весеннему Байкалу
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • Г
    Гульнара
    7 сентября 2023
    Баллада об Ольхоне и Листвянке
    Прекрасный, чудесный, интересный отдых в самом замечательном уголке Нашей страны. Чудный Байкал со своими таинственными островами. Спасибо за сказочный отдых.
  • Н
    Нина
    25 августа 2023
    Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
    Впечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник на природе и катере - просто пальчики оближешь. Люди добрые, отзывчивые - как будто в гостях побывал. Спасибо огромное всем организаторам и исполнителям тура.
    Впечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник наВпечатления незабываемые. Программа насыщенная. Вкусно кормят: и в ресторане, и в отеле, и даже пикник на

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей под открытым небом»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
  2. Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
  3. Баллада об Ольхоне и Листвянке
  4. Большое путешествие по весеннему Байкалу
  5. Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Музей под открытым небом" можно забронировать 5 авторских туров от 51 200 до 123 600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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