А Анжела Баллада об Ольхоне и Листвянке Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

С Софья Баллада об Ольхоне и Листвянке читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

О Ольга Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!

Н Наталья Большое путешествие по весеннему Байкалу Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

Н Нина Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи Большущее СПАСИБО менеджеру Большой Страны - Ирине Миковой, которая помогла мне подобрать такой удивительный, отличный, бюджетный тур. Про этого человека можно сказать, человек на своём месте. В следующий раз обязательно буду снова обращаться к ней. Большая Страна отличное сообщество туроператоров.

A ANDREY Знакомство с Байкалом. Познавательный тур Самые положительные эмоции.

Е Елена Знакомство с Байкалом. Познавательный тур Тур "Знакомство с Байкалом" очень познавательный. За 6 дней программа максимально насыщенная, впечатления незабываемые. Гид Леонид профессионал своего дела, замечательный рассказчик.

О Оксана Большое путешествие по весеннему Байкалу Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

Г Гульнара Баллада об Ольхоне и Листвянке Прекрасный, чудесный, интересный отдых в самом замечательном уголке Нашей страны. Чудный Байкал со своими таинственными островами. Спасибо за сказочный отдых.