Май на Байкале – это время, когда природа просыпается от зимней спячки, озеро становится сочным и голубым, а воздух наполнен ароматом цветущих цветов.
Вы увидите замечательную природу Листвянки и гор Восточного Саяна, уникальные виды острова Ольхон, инженерные чудеса КБЖД и многое другое!
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия по Листвянке
Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
Листвянка – расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары.
По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен музей в окружении сибирского леса, который придаёт ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет увлекательную экскурсию, познакомит с особенностями быта и культуры бурятской, русской, тофаларской и эвенкийской народности.
Недалеко от Листвянки находится легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.
Шаман-Камень находится на истоке Ангары, ширина которого достигает почти километр!
Он почти никогда не замерзает, и особенно интересно посетить это место зимой — с одной стороны скованный ледовым панцирем Байкал, а с другой размеренно текущие воды реки Ангары.
Во время своего путешествия вы также посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
После экскурсии вас ждёт возвращение в Иркутск и заселение в гостиницу.
Вы увидите: Листвянку, Шаман-камень, Тальцы, лимнологический музей Байкала.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия.
Экскурсия по КБЖД на поезде
Вас ждёт однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде, где вы сможете насладиться уникальной атмосферой весеннего пробуждения.
«Кругобайкалку» называют «Золотой пряжкой» стального пояса России, пряжкой — потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой — потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги.
Вы узнаете историю строительства железной дороги, о жизни и истории местного населения.
Эта уникальная железнодорожная ветка была создана в начале XX века и сегодня является архитектурно– ландшафтным заповедником.
Здесь было построено 40 тоннелей сквозь скалы и 16 галерей, а также мосты и виадуки.
Во время экскурсии поезд будет совершать остановки в интересных местах Кругобайкальской железной дороги.
В рамках экскурсии вы сможете осмотреть многие тоннели, сделать памятные фотографии интересных локаций.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге весной становится не только увлекательным путешествием, но и возможностью погрузиться в атмосферу возрождения и преображения природы.
Завершится экскурсия возвращением в Иркутск.
Вы увидите: Байкал, КБЖД, туннели.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед.
Экскурсия по Аршану одним днём
Экскурсия начинается ранним утром.
Вы отправитесь навстречу горам, в приютившийся у их подножия уютный поселок Аршан.
Путь до Аршана вас приятно удивит: вас ждет живописная дорога, по сторонам которой растут величественные деревья, листва на которых уже начинает зарождаться и зеленеть, а в воздухе витает аромат весенних цветов.
Далее вы будете проезжать поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.
По обочинам дороги распускаются первые весенние цветы, создавая яркие красочные картины.
После мы отправимся по Тункинской долине, которая находится в 25 км от поселка Култук в Аршан.
По дороге вы увидите величественную череду гор с белыми шапками и ровную долину, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, а также многих перелетных птиц.
Экскурсию в Аршане проведет опытный гид.
Вы вместе сходите на знаменитый водопад, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».
Вековые кедры и цветущий багульник невероятного цвета создают чарующую атмосферу этого места.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Аршан славится своими минеральными водами, их можно будет попробовать.
По составу вода Аршана похожа на нарзан.
Также вы отправитесь на минеральные горячие источники в рядом расположенном поселке Жемчуг.
Целительная сила источников оказывает благоприятное действие на организм.
Насладившись временем, проведенным в горячих источниках, вы вернетесь в Иркутск под впечатлением от приключения!
Завтра вас ждёт новое приключение на Ольхон.
Вы увидите: Тункинская долина, Култук, водопад, буддийский дацан, горячие источники в п. Жемчуг.
Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, гид, разрешение на посещение нац. парка, входные билеты для посещения источников, завтрак, проживание.
Экскурсия по Ольхону одним днём
Сегодняшний день начнется в 07:00 и будет насыщен активностями и новыми яркими впечатлениями.
Вы отправитесь к сердцу Байкала – острову Ольхон.
Весной на Байкале начинает теплеть, появляется первая листва на деревьях и кустарниках, багульник расцветает, а количество отдыхающих на острове еще невелико, что позволит вам сполна насладиться отдыхом.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах.
Хивус — это судно на воздушной подушке, самый безопасный вид транспорта на весеннем Байкале.
До переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.
Ученые считают, что очертания поверхности степей сформировались около 4 млн. лет назад.
Пережив ледниковый период (10-12 тыс. лет назад) эта местность сохранила уникальные виды растений и животных, которые являются живыми артефактами различных геологических эпох.
Тажеранские степи – это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Проезжая по степям, иногда можно увидеть пролетающих мимо лебедей, орлов, а также многих других перелетных птиц.
На острове вы пересядете на проходимую машину на Ольхоне, и у вас начинается экскурсия!
Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова.
Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь.
Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.
Вы увидите одинокую березу на Ольхоне.
На первый взгляд, совершенно обыденное место.
Но это только на первый взгляд!
Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенду.
Ее вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!
Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых «Трезубец» или «Руины Замка».
Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется панорама расцветающей степи после продолжительной и морозной зимы, а с другой стороны, на Байкал.
Вы почувствуете мощь этого места, необъятность простора.
И здесь получаются особенно отличные фотографии!
После вы отправитесь к озеру Ханхой, отделенного от пролива Малое море песчаной косой небольшое озеро, в летнее время излюбленное место для рыбалки.
Совсем недалеко от озера находится «Сад камней» — место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.
Далее вы посетите визитную карточку Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан или скала Шаманка.
Также вы увидите священные столбы Сэргэ, они возвышаются непосредственно перед скалой Шаманка.
Каждый из столбов сэргэ обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.
Их также называют «мировым деревом», так как каждый столб объединяет в себе три мира.
В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, а завершится экскурсия возвращением в Иркутск.
Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, скала Трезубец, озеро Ханхой, одинокая береза, скала Шаманка.
Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия по югу острова Ольхон, обед-пикник, завтрак, проживание.
Отъезд
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
За 5 дней вы познакомились с горами Восточного Саяна, с Кругобайкальской железной дорогой и с сердцем Байкала – островом Ольхон.
Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!
Расчетный час в гостинице в 12:00 по местному времени.
Включено в стоимость: завтрак, гостиница до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иркутск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|размещение
2,3-местное
Доплата за 1-местное
|Стандарт
|65 000
|18 000
|Комфорт
|75 000
|24 000
Варианты проживания
ГК «Ангара» или аналогичная (стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Также по тарифу стандарт возможно размещение в следующих отелях: гостиница «Русь», гостиница «Воздушная гавань», отель «Аэро Отель», гостиница «Riverside».
Отель «Baikal Forest» или аналогичный (комфорт)
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Также по тарифу комфорт возможно размещение в следующих гостиницах: отель «Irkutsk city center», отель «Байкал – Северное море».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура (кроме хивусов на переправе на о. Ольхон)
- Завтраки по программе
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Информируем, что тур достаточно активный, вы каждый день будете отправляться ранним утром, около 7:00, а возвращаться в гостиницу будете около 20:00, учитывайте это при приобретении тура.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура.
За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.