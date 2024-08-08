4 день

Экскурсия по Ольхону одним днём

Сегодняшний день начнется в 07:00 и будет насыщен активностями и новыми яркими впечатлениями.

Вы отправитесь к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Весной на Байкале начинает теплеть, появляется первая листва на деревьях и кустарниках, багульник расцветает, а количество отдыхающих на острове еще невелико, что позволит вам сполна насладиться отдыхом.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах.

Хивус — это судно на воздушной подушке, самый безопасный вид транспорта на весеннем Байкале.

До переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.

Ученые считают, что очертания поверхности степей сформировались около 4 млн. лет назад.

Пережив ледниковый период (10-12 тыс. лет назад) эта местность сохранила уникальные виды растений и животных, которые являются живыми артефактами различных геологических эпох.

Тажеранские степи – это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Проезжая по степям, иногда можно увидеть пролетающих мимо лебедей, орлов, а также многих других перелетных птиц.

На острове вы пересядете на проходимую машину на Ольхоне, и у вас начинается экскурсия!

Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова.

Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь.

Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.

Вы увидите одинокую березу на Ольхоне.

На первый взгляд, совершенно обыденное место.

Но это только на первый взгляд!

Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенду.

Ее вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!

Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых «Трезубец» или «Руины Замка».

Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется панорама расцветающей степи после продолжительной и морозной зимы, а с другой стороны, на Байкал.

Вы почувствуете мощь этого места, необъятность простора.

И здесь получаются особенно отличные фотографии!

После вы отправитесь к озеру Ханхой, отделенного от пролива Малое море песчаной косой небольшое озеро, в летнее время излюбленное место для рыбалки.

Совсем недалеко от озера находится «Сад камней» — место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.

Далее вы посетите визитную карточку Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан или скала Шаманка.

Также вы увидите священные столбы Сэргэ, они возвышаются непосредственно перед скалой Шаманка.

Каждый из столбов сэргэ обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.

Их также называют «мировым деревом», так как каждый столб объединяет в себе три мира.

В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, а завершится экскурсия возвращением в Иркутск.

Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, скала Трезубец, озеро Ханхой, одинокая береза, скала Шаманка.

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия по югу острова Ольхон, обед-пикник, завтрак, проживание.