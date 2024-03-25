1 день

Иркутск - Большое Голоустное - оз. Сухое

Около 9 часов утра по иркутскому времени вы познакомитесь с гидом и другими участниками группы.

Ваше путешествие к бескрайним водам Байкала начнётся с аэропорта или ж/д вокзала Иркутска.

Дорога по Голоустенскому тракту поможет обрести подходящий настрой для всего тура.

Вас встретят вечнозелёные хвойные леса, табуны лошадей и богатые красивыми видами сибирские степи.

В посёлке Большое Голоустное вас заселят в гостевой дом «У Михалыча».

Здесь вас будут ждать фирменный интерьер с мотивами из бурятского фольклора, восхитительные цветочные клумбы и знаменитое местное кафе с традиционной бурятской кухней.

После обеда гид сопроводит вас на небольшую прогулку к озеру «Сухое».

Лишь раз в 4 года оно разливается по берегам.

Всё остальное время на месте озера разрастается живописный луг – отсюда и название озера.

У вас появится возможность прогуляться у чащи с реликтовыми деревьями, отдохнуть, пышущего травами, берега – в таких умиротворённых местах исцеляется и тело, и душа.

После отправитесь впервые увидеть «тот самый Байкал»!

Необозримые водные просторы, свежий байкальский бриз и эпичные отвесные утёсы каждый раз, как в первый, вызывают неподдельное восхищение!

Вечером ужин в отеле.

Включено: обед, ужин.