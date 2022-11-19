Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Бурятия: Аршан и Тункинская долина

Курорт «Аршан» - уникальная целебная местность

Курорт «Аршан» — уникальная целебная местность, которая в течение многих лет дарит здоровье жителям Бурятии и соседних регионов, как взрослым, так и детям.

Курорт был основан 90 лет назад и до настоящего времени его сочетание природных лечебных факторов — горного климата, ландшафта, углекислой минеральной воды Аршан, сульфидных иловых грязей — не имеет аналогов в России.
Бурятия: Аршан и Тункинская долина
Бурятия: Аршан и Тункинская долина
Бурятия: Аршан и Тункинская долина
Бурятия: Аршан и Тункинская долина
Бурятия: Аршан и Тункинская долина
Бурятия: Аршан и Тункинская долина
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Описание

Что вас ожидает:

День 1:

  • полюбуемся на Южный Байкал.
  • посетим Буддийский Дацан.
  • сходим на Водопад на реке Кынгырга.
  • попробуем минеральную воду.
  • заедем на кратер потухшего вулкана.
  • искупаемся в горячих источниках.
  • сделаем красивые фотки на фоне гор — Восточных Саян.
  • посетим местный Монгольский рынок.
  • заедем на Мараловую ферму.
  • отведаем местную бурятскую кухню — вкуснейшие позы и колоритные чебуреки.
  • Продолжительность с 8:00 до 22:00, расстояние за день 460 км.

День 2:

  • полюбуемся на Южный Байкал.
  • посетим Буддийский Дацан.
  • сходим на Водопад на реке Кынгырга.
  • попробуем минеральную воду.
  • заедем на кратер потухшего вулкана.
  • искупаемся в горячих источниках.
  • сделаем красивые фотки на фоне гор — Восточных Саян.
  • посетим местный Монгольский рынок.
  • заедем на Мараловую ферму.
  • отведаем местную бурятскую кухню — вкуснейшие позы и колоритные чебуреки.
  • Продолжительность с 10:00 1-го дня до 16:00 следующего дня.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
Что не входит
  • Питание в дороге
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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