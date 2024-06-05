🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 28 отзывов В тренде Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии Начало: У сквера им. Кирова Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30 7 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 36 отзывов Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан Начало: У вашего отеля 23 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 86 отзывов Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии Начало: Забираем гостей из гостиницы 22 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас Начало: По договоренности от 23 890 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 93 отзыва Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 1 отзыв Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки Начало: Аэропорт 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день Начало: У вашего отеля 24000 21 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 38 отзывов Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке Начало: у места вашего проживания в Иркутске 22 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска 22 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 9 отзывов Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас 24 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 54 отзыва Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день Начало: По договоренности 19 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики Начало: у вашей гостиницы в Иркутске 27 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор Начало: На улице Сухэ-Батора 22 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Байкальские джунгли: горы, реки и тайга Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске 25 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1 Расписание: Ежедневно от 21 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 74 отзыва Целебные источники Тункинской долины Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 14 часов 74 отзыва Аршан: экскурсия в Тункинскую долину Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: По воскресеньям в 08:00 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 12 отзывов Путешествие в Бурятию к подножию Саян Начало: Центр города Расписание: Любой день, выезд рано утром от 23 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 15 часов 14 отзывов Аршан - Сибирская Швейцария Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно в 08:00 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 38 отзывов Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан Начало: Место вашего проживания в Иркутске Расписание: Каждый день в 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм Начало: По договоренности 21 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан) Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск Расписание: Ежедневно в 08:00 16 964 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 3% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии Начало: Ул. Ленина Расписание: любой день с 08:00 от 22000 21 340 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Байкал заповедный - восточные берега Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы Расписание: Ежедневно с 08:00 23 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов Водопад Грохотун Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара» Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек. 11 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13 18 000 ₽ за всё до 6 чел.