1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
22 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
24 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: у вашей гостиницы в Иркутске
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
27 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 23 000₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Аршан - Сибирская Швейцария
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
16 964₽ за всё до 4 чел.
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
- дденис5 июня 2024Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
- ВВладислав4 июня 2024Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
- РРоман2 июня 2024Очень увлекательное путешествие по безумно красивым локациям, Александр крайне интересный собеседник, много знает об истории мест, самой области, а также
- ТТатьяна29 мая 2024Великолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж как в кино. Елена замечательный
- ЮЮлия29 мая 2024Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
- ДДарья29 мая 2024Остались оч. довольны. Завораживающие пейзажы, интересный рассказ. Масса впечатлений за один день.
- ИИнна27 мая 2024Всё прошло замечательно! Спасибо Екатерине!
- AAnna23 мая 2024Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
- AAnna21 мая 2024Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бурятия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Бурятия" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 3 500 до 27 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Бурятия», 628 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август