Экскурсии в Бурятию из Иркутска

Найдено 28 экскурсий в категории «Бурятия» в Иркутске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400 за человека
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600 за всё до 4 чел.
Бурятская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
86 отзывов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200 за всё до 3 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
93 отзыва
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 4 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
38 отзывов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
22 670 за всё до 4 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800 за всё до 3 чел.
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
24 500 за всё до 3 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990 за всё до 7 чел.
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: у вашей гостиницы в Иркутске
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
27 340 за всё до 7 чел.
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000 за всё до 5 чел.
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340 за всё до 7 чел.
Тункинская долина и Аршан
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000 за всё до 2 чел.
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
🚗 На машине
Групповая
14 часов
74 отзыва
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000 за человека
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 23 000 за человека
Аршан - Сибирская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
15 часов
14 отзывов
Аршан - Сибирская Швейцария
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
38 отзывов
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990 за всё до 3 чел.
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
16 964 за всё до 4 чел.
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
🚗 На машине
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340 за всё до 3 чел.
Байкал заповедный - восточные берега
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000 за всё до 3 чел.
Водопад Грохотун
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900 за человека
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
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    Дорога не близкая. но интересная, мы слушали песни о Бурятии, познавательные рассказы. Елена подсказывала красивые места для удачных фото и фотографировала сама. По дороге попали в заросли багульника, остались отличные фото, супер! Аршан оказался небольшой поселок,но запоминающийся надолго. Горы, свежий воздух, минеральный источник, настоящие бурятские позы и чебуреки 46 размера – хочется посещать это место снова и снова. Спасибо Елене за хорошо проведенное время! Всем рекомендую, однозначно 5 звезд.

  • д
    денис
    5 июня 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
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    еще посетили ночную баню на самом Байкале - это запомнится надолго, как мы выпрыгивали из горячей парилки в ледяной Байкал и затем шли в горячий чан. Мария прекрасный экскурсовод, рассказала нам много интересных фактов о Байкале и замотивировала съездить на Ольхон) Всем рекомендуем!

  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Бурятская Швейцария
    Очень увлекательное путешествие по безумно красивым локациям, Александр крайне интересный собеседник, много знает об истории мест, самой области, а также
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    сам большой любитель путешествий. Перед выездом всё рассказал и объяснил как будет проходить поездка. Уточнил локации в которые мы поедем, по времени не ограничивал, при необходимости останавливал в нужных нам местах, при этом путешествие прошло по обрисованному с самого начала плану. Ну и на последок, пока ехали домой, приятное общение с интересным человеком.)

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Великолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж как в кино. Елена замечательный
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    гид, очень много информации про обычаи и традиции бурятов, про буддизм и шаманизм, мы провели ритуалы, посетили дацаны, искупались в термальных источниках, покормили маралов и даже прокатились на ЗИП лайне. Впечатлений масса! Елена посто умница, мы вкусно поели, купили подарков,местных полезных травок и конечно вкусной байкальской рыбки. Однозначно рекомендую это направление. Кормление оленей маралов привело в восторг и взрослых и детей. Спасибо Елене за замечательный день

    Великолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж какВеликолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж как
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Бурятская Швейцария
    Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
    Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
    Остались оч. довольны. Завораживающие пейзажы, интересный рассказ. Масса впечатлений за один день.
  • И
    Инна
    27 мая 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Всё прошло замечательно! Спасибо Екатерине!
  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
    Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бурятия»

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  1. Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
  2. Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
  3. Бурятская Швейцария
  4. Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
  5. Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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