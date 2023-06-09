Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Мы проедем по живописным хребтам и долинам и окажемся там, где нет асфальта — только природа, простор, насколько хватает взгляда, и водная гладь «младшего брата Байкала» — озера Хубсугул. Погуляем по посёлкам Аршан и Ханх и насладимся атмосферой умиротворения и спокойствия. Заглянем в буддийский дацан и посетим шаманское святилище. Вы попробуете бурятские и монгольские блюда, научитесь готовить одно из них. Желающие искупаются в термальном источнике, попарятся в баньке и постреляют из лука. Точно будет, что вспомнить!
Ближайшие даты:
16
мая
мая
23
мая
мая
30
мая
мая
6
июн
июн
13
июн
июн
20
июн
июн
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Нужен действующий загранпаспорт гражданина России (не менее 6 месяцев), погранпереход открыт только для граждан России, виза не нужна, справки о ковиде, ПЦР не нужны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 8:00Завершение: Иркутск, около 20:00-21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 1449 экскурсий для 1709 туристов
Мои экскурсии начались в 2005 году. С тех пор прием путешественников на Байкале стало частью моей жизни. Получила профессиональную подготовку: высшее историческое образование, курсы гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. В 2022 году прошла государственную аттестацию на включение в федеральный реестр гидов-переводчиков с английским языком. К проведению экскурсий отношусь серьезно и ответственно, слежу, чтобы они проходили увлекательно и комфортно. Стараюсь сама проводить программы по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные проверенные коллеги. Мы следим за своей репутацией и ценим ваши отзывы.Задать вопрос
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