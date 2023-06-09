На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна

Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников

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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы проедем по живописным хребтам и долинам и окажемся там, где нет асфальта — только природа, простор, насколько хватает взгляда, и водная гладь «младшего брата Байкала» — озера Хубсугул. Погуляем по посёлкам Аршан и Ханх и насладимся атмосферой умиротворения и спокойствия. Заглянем в буддийский дацан и посетим шаманское святилище. Вы попробуете бурятские и монгольские блюда, научитесь готовить одно из них. Желающие искупаются в термальном источнике, попарятся в баньке и постреляют из лука. Точно будет, что вспомнить!
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Ближайшие даты:
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Нужен действующий загранпаспорт гражданина России (не менее 6 месяцев), погранпереход открыт только для граждан России, виза не нужна, справки о ковиде, ПЦР не нужны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, около 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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