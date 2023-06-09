Наталья — ваша команда гидов в Иркутске

Провели 1449 экскурсий для 1709 туристов

Мои экскурсии начались в 2005 году. С тех пор прием путешественников на Байкале стало частью моей жизни. Получила профессиональную подготовку: высшее историческое образование, курсы гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. В 2022 году прошла государственную аттестацию на включение в федеральный реестр гидов-переводчиков с английским языком. К проведению экскурсий отношусь серьезно и ответственно, слежу, чтобы они проходили увлекательно и комфортно. Стараюсь сама проводить программы по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные проверенные коллеги. Мы следим за своей репутацией и ценим ваши отзывы.