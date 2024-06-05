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сам большой любитель путешествий. Перед выездом всё рассказал и объяснил как будет проходить поездка. Уточнил локации в которые мы поедем, по времени не ограничивал, при необходимости останавливал в нужных нам местах, при этом путешествие прошло по обрисованному с самого начала плану. Ну и на последок, пока ехали домой, приятное общение с интересным человеком.)