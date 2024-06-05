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Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
22 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов
Начало: В удобном для вас месте
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
22 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
- дденис5 июня 2024Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
- ВВладислав4 июня 2024Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
- РРоман2 июня 2024Очень увлекательное путешествие по безумно красивым локациям, Александр крайне интересный собеседник, много знает об истории мест, самой области, а также
- ТТатьяна29 мая 2024Великолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж как в кино. Елена замечательный
- ЮЮлия29 мая 2024Замечательная поездка 👍👍👍Очень много полезной информации узнали от Руслана. Насладились живописными пейзажами, оценили бурятскую кухню. 👌
- ИИнна27 мая 2024Всё прошло замечательно! Спасибо Екатерине!
- ГГалина25 мая 2024Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
- AAnna23 мая 2024Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
- ссветлана22 мая 2024Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
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