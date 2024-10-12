Гражданские войны в Иркутске (в группе)

Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Революция 1917 года сама по себе вызывает много вопросов. Но в Иркутске их ещё больше.

Почему здесь установление советской власти сопровождалось боями, сравнимыми с ужасами Первой мировой войны? Какую роль сыграли иностранцы? И могло ли всё закончиться иначе? Мы обсудим причины и следствия революции, её печальную статистику, а также увидим памятные объекты, связанные с событиями 1917-1919 гг.
Гражданские войны в Иркутске (в группе)
Гражданские войны в Иркутске (в группе)
Гражданские войны в Иркутске (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Октябрьская революция и Гражданская война проходили в Иркутске весьма по-особенному. В 20 веке город стал центром притяжения для будущих офицеров со всей России. Вслед за военным контингентом здесь осели иностранные военнопленные. А если вспомнить, что Иркутск был одним из центров как уголовной, так и политической ссылки… Я помогу вам представить бурлящий котёл народов, конфликтов, страстей и поделюсь ответами на непростые вопросы.

Кто вообще участвовал в Гражданской войне? «Красные», «белые» — а ещё? Какая роль была отведена иностранцам? И при чём здесь пресловутое «золото Колчака»? Мы начнём путешествие в прошлое у кинотеатра Художественный, где произошли события, ставшие поводом к вооруженному столкновению большевиков с юнкерами. Пройдём по тем улицам, где шли главные бои. И наконец, увидим место последней резиденции правительства России и здание госбанка, где закончил своё путешествие золотой запас адмирала Колчака.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Александру III
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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