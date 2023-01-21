Если вы в Иркутске и у вас есть свободное время для знакомства с городом, приглашаю на обзорную экскурсию со знатоком истории и профессиональным фотографом в одном флаконе — то есть со мной. Мы погуляем по самым красивым локациям сибирского Петербурга, я поделюсь интересными фактами о том, как развивался город на протяжении 300 лет, а в завершение вы получите до 40 профессиональных снимков на память об этой прогулке.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство со столицей Восточной Сибири

Прогулка пройдет по заранее выбранному вами маршруту (я предложу несколько вариантов). Мы посетим главные иркутские достопримечательности: место основания города, Спасский храм (самое старое здание в Иркутске), особняк Файнберга (знаменитый «дом с призраками»), уютнейшую набережную, 130-й квартал (пожалуй, самая обаятельная точка на маршруте) и другие локации. И совместим рассказ о городе с фото-сопровождением в самых красивых его уголках.

Бабр, Колчак и декабристы

Во время свидания с городом вы узнаете, как он был основан и как его развитию помогли купцы. Я поделюсь с вами рассказами, как здесь жили декабристы, кто такой бабр и почему улица Ленина раньше называлась Заморской. А еще как связан с Иркутском адмирал Колчак. Мы прогуляемся по трехсотлетней истории города и посмотрим, как она отразилась на истории всей России в целом.

Организационные детали