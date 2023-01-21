Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»

Познакомиться со столицей Восточной Сибири и сделать на память атмосферные снимки

Если вы в Иркутске и у вас есть свободное время для знакомства с городом, приглашаю на обзорную экскурсию со знатоком истории и профессиональным фотографом в одном флаконе — то есть со мной.

Мы погуляем по самым красивым локациям сибирского Петербурга, я поделюсь интересными фактами о том, как развивался город на протяжении 300 лет, а в завершение вы получите до 40 профессиональных снимков на память об этой прогулке.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Ближайшие даты:
9
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янв
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янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство со столицей Восточной Сибири

Прогулка пройдет по заранее выбранному вами маршруту (я предложу несколько вариантов). Мы посетим главные иркутские достопримечательности: место основания города, Спасский храм (самое старое здание в Иркутске), особняк Файнберга (знаменитый «дом с призраками»), уютнейшую набережную, 130-й квартал (пожалуй, самая обаятельная точка на маршруте) и другие локации. И совместим рассказ о городе с фото-сопровождением в самых красивых его уголках.

Бабр, Колчак и декабристы

Во время свидания с городом вы узнаете, как он был основан и как его развитию помогли купцы. Я поделюсь с вами рассказами, как здесь жили декабристы, кто такой бабр и почему улица Ленина раньше называлась Заморской. А еще как связан с Иркутском адмирал Колчак. Мы прогуляемся по трехсотлетней истории города и посмотрим, как она отразилась на истории всей России в целом.

Организационные детали

  • Экскурсия сочетает в себе рассказ о городе и его достопримечательностях с фото-сопровождением и, как минимум, одной остановкой для проведения фотосессии в течение 15-20 минут. Мы пройдем от 2 до 5 км в зависимости от выбранного маршрута.
  • Детали (одежда, образ) обсудим заранее. Во время фотосессии я окажу максимальную помощь, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
  • В течение двух недель после экскурсии вы получите ссылку на фотографии в облачном хранилище. Количество фотографий в обработке и ретуши — от 30 до 40 (полноценная фотоистория с постановочными снимками, кадрами городской архитектуры и вашими «живыми» снимками).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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