Прогулка пройдет по заранее выбранному вами маршруту (я предложу несколько вариантов). Мы посетим главные иркутские достопримечательности: место основания города, Спасский храм (самое старое здание в Иркутске), особняк Файнберга (знаменитый «дом с призраками»), уютнейшую набережную, 130-й квартал (пожалуй, самая обаятельная точка на маршруте) и другие локации. И совместим рассказ о городе с фото-сопровождением в самых красивых его уголках.
Во время свидания с городом вы узнаете, как он был основан и как его развитию помогли купцы. Я поделюсь с вами рассказами, как здесь жили декабристы, кто такой бабр и почему улица Ленина раньше называлась Заморской. А еще как связан с Иркутском адмирал Колчак. Мы прогуляемся по трехсотлетней истории города и посмотрим, как она отразилась на истории всей России в целом.