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и затем отвезли по нашей просьбе в аутентичное место на ужин. Евгений, как мне показалось, очень хорошо знает историю города. Даты и имена просто вынимает из памяти, как фокусник из шляпы. Провез нас наверное по всему обязательному к просмотру маршруту, даже больше по времени, чем три часа. Терпеливо ждал, пока ребёнок покормит уток на набережной. Очень понравились фотографии, которые он нам сделал на наши телефоны, это отдельный прямо плюс.