Иркутск, Колчак и его женщины

Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Иркутск, город с богатой историей, предлагает уникальную возможность погрузиться в жизнь и судьбу Александра Васильевича Колчака, выдающегося деятеля Белого движения.

Эта экскурсия приглашает вас пройти по местам, тесно связанным с его
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именем: от областного музея, где его имя высечено на мемориальной доске, до места его последнего пристанища. Вы узнаете о его политической и личной жизни, о том, как Иркутск стал ключевым городом в его судьбе.

Маршрут экскурсии включает в себя посещение здания бывшего Русско-Азиатского банка, гостиницы «Метрополь», Морского храма, где Колчак венчался, и других знаковых мест.

В ходе прогулки вы также узнаете о женщинах, которые играли важную роль в жизни Колчака, и о судьбах его соратников.

Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с историческими фактами, но и попытаться понять, кто же был Александр Колчак на самом деле: герой или злодей. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть новые страницы истории Иркутска

Иркутск, Колчак и его женщины
Иркутск, Колчак и его женщины
Иркутск, Колчак и его женщины
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете много интересного об Александре Васильевиче Колчаке. До сих пор эта фигура волнует многих: одни его считают героем, другие — злодеем. Я расскажу, когда и зачем Колчак приезжал в Иркутск, какую роль наш город сыграл в его жизни и почему так драматично и трагично сложилась его судьба. Вспомним и людей, с ним связанных: женщин, которых он любил, его соратников и противников — куда они делись, как они прожили свою жизнь, как им «аукнулось» знакомство с адмиралом? Не все известные факты о Колчаке — правда. После прогулки вы будете понимать, что из них — мифы и легенды, а что — реальность.

Наш маршрут

  • Областной музей, ранее — Русское императорское географическое общество, где Колчак дважды выступал с докладами о своих полярных экспедициях
  • Здание бывшего Русско-Азиатского банка — последняя официальная резиденция правительства Белой России, правительства Колчака
  • Гостиница «Метрополь», в которой Колчак останавливался в свои приезды в Иркутск
  • Морской храм, он же Михайло-Архангельская церковь — там он венчался с Софьей Омировой в 1904 году
  • Здание Британского консульства — в судьбе Колчака оно сыграло заметную роль. Какую? Узнаете!
  • Здание Государственного банка — последняя точка странствий «золота Колчака», откуда в 1920 году его увезли в Москву
  • Доходный дом Фёдора фон Люде — в 1920 году там размещалось губернская Чрезвычайная комиссия, где допрашивали Колчака
  • Дом на улице Карла Маркса — последнее место жительства в Иркутске подруги Колчака Анны Тимиревой

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на бульваре Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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