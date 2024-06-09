именем: от областного музея, где его имя высечено на мемориальной доске, до места его последнего пристанища. Вы узнаете о его политической и личной жизни, о том, как Иркутск стал ключевым городом в его судьбе. Маршрут экскурсии включает в себя посещение здания бывшего Русско-Азиатского банка, гостиницы «Метрополь», Морского храма, где Колчак венчался, и других знаковых мест. В ходе прогулки вы также узнаете о женщинах, которые играли важную роль в жизни Колчака, и о судьбах его соратников. Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с историческими фактами, но и попытаться понять, кто же был Александр Колчак на самом деле: герой или злодей. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть новые страницы истории Иркутска

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете много интересного об Александре Васильевиче Колчаке. До сих пор эта фигура волнует многих: одни его считают героем, другие — злодеем. Я расскажу, когда и зачем Колчак приезжал в Иркутск, какую роль наш город сыграл в его жизни и почему так драматично и трагично сложилась его судьба. Вспомним и людей, с ним связанных: женщин, которых он любил, его соратников и противников — куда они делись, как они прожили свою жизнь, как им «аукнулось» знакомство с адмиралом? Не все известные факты о Колчаке — правда. После прогулки вы будете понимать, что из них — мифы и легенды, а что — реальность.

Наш маршрут