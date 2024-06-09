Иркутск, город с богатой историей, предлагает уникальную возможность погрузиться в жизнь и судьбу Александра Васильевича Колчака, выдающегося деятеля Белого движения.
Эта экскурсия приглашает вас пройти по местам, тесно связанным с его
Эта экскурсия приглашает вас пройти по местам, тесно связанным с его
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете много интересного об Александре Васильевиче Колчаке. До сих пор эта фигура волнует многих: одни его считают героем, другие — злодеем. Я расскажу, когда и зачем Колчак приезжал в Иркутск, какую роль наш город сыграл в его жизни и почему так драматично и трагично сложилась его судьба. Вспомним и людей, с ним связанных: женщин, которых он любил, его соратников и противников — куда они делись, как они прожили свою жизнь, как им «аукнулось» знакомство с адмиралом? Не все известные факты о Колчаке — правда. После прогулки вы будете понимать, что из них — мифы и легенды, а что — реальность.
Наш маршрут
- Областной музей, ранее — Русское императорское географическое общество, где Колчак дважды выступал с докладами о своих полярных экспедициях
- Здание бывшего Русско-Азиатского банка — последняя официальная резиденция правительства Белой России, правительства Колчака
- Гостиница «Метрополь», в которой Колчак останавливался в свои приезды в Иркутск
- Морской храм, он же Михайло-Архангельская церковь — там он венчался с Софьей Омировой в 1904 году
- Здание Британского консульства — в судьбе Колчака оно сыграло заметную роль. Какую? Узнаете!
- Здание Государственного банка — последняя точка странствий «золота Колчака», откуда в 1920 году его увезли в Москву
- Доходный дом Фёдора фон Люде — в 1920 году там размещалось губернская Чрезвычайная комиссия, где допрашивали Колчака
- Дом на улице Карла Маркса — последнее место жительства в Иркутске подруги Колчака Анны Тимиревой
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на бульваре Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 60 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.Задать вопрос
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