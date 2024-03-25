Иркутск - уникальный город Восточной Сибири, который удивит разнообразием архитектурных стилей и богатой историей. Туристы увидят старейшие деревянные и каменные здания, пережившие все крупные пожары. Узнают, где был основан первый театр и откуда управляли Русской Америкой. Также услышат истории о Колчаке и Гайдае. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и новые знания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Иркутску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а городские пейзажи радуют глаз. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя в сентябре может быть прохладнее. Октябрь приносит свежесть осени, но стоит учесть, что дни становятся короче. В зимние месяцы экскурсия возможна, но необходимо подготовиться к холодной погоде и более сложным условиям для прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.