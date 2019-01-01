Что вас ожидает

Самое-самое в Иркутске

Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота. Проедете по местному Невскому проспекту, оцените здание городского театра и рассмотрите знаковые памятники: Казакам-первопроходцам, Александру III, Вампилову, Петру и Февронии. Кроме того, я покажу дом-музей Волконского, резиденцию генерал-губернаторства Восточной Сибири и Знаменский женский монастырь, где похоронены мореплаватель Шелехов и княгиня Трубецкая.

Городские секреты

Иркутск — особая точка на карте страны. Вы узнаете, почему здесь никогда не было крепостного права, меценатство считалось обыденным делом, а не признаком хорошего тона. Расшифруете особенности сибирского барокко, созданного на стыке христианства и буддизма. А также отыщете образцы мавританского стиля, готики, классицизма и модерна. Раскроете, почему в Сибири на протяжении столетий одевались отлично от других регионов и пили лучший чай в мире.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий.