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Иркутск: история, легенды и современность

Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
Иркутск - уникальный город Восточной Сибири, который удивит разнообразием архитектурных стилей и богатой историей. Туристы увидят старейшие деревянные и каменные здания, пережившие все крупные пожары. Узнают, где был основан первый театр и откуда управляли Русской Америкой. Также услышат истории о Колчаке и Гайдае. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и новые знания
5
38 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🎭 Культурные памятники
  • 🌟 Легенды и мифы
  • 🕍 Религиозные сооружения
  • 🏞️ Природные красоты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Иркутску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а городские пейзажи радуют глаз. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя в сентябре может быть прохладнее. Октябрь приносит свежесть осени, но стоит учесть, что дни становятся короче. В зимние месяцы экскурсия возможна, но необходимо подготовиться к холодной погоде и более сложным условиям для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность

Что можно увидеть

  • Иркутский острог
  • Спасский храм
  • Собор Богоявления
  • Московские ворота
  • Городской театр
  • Памятник Казакам-первопроходцам
  • Памятник Александру III
  • Памятник Вампилову
  • Памятник Петру и Февронии
  • Дом-музей Волконского
  • Резиденция генерал-губернаторства Восточной Сибири
  • Знаменский женский монастырь
  • Могила мореплавателя Шелехова
  • Могила княгини Трубецкой

Описание экскурсии

Самое-самое в Иркутске

Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота. Проедете по местному Невскому проспекту, оцените здание городского театра и рассмотрите знаковые памятники: Казакам-первопроходцам, Александру III, Вампилову, Петру и Февронии. Кроме того, я покажу дом-музей Волконского, резиденцию генерал-губернаторства Восточной Сибири и Знаменский женский монастырь, где похоронены мореплаватель Шелехов и княгиня Трубецкая.

Городские секреты

Иркутск — особая точка на карте страны. Вы узнаете, почему здесь никогда не было крепостного права, меценатство считалось обыденным делом, а не признаком хорошего тона. Расшифруете особенности сибирского барокко, созданного на стыке христианства и буддизма. А также отыщете образцы мавританского стиля, готики, классицизма и модерна. Раскроете, почему в Сибири на протяжении столетий одевались отлично от других регионов и пили лучший чай в мире.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 233 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Альбина. В 2019 году я заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучшего гида»; имею аттестацию экскурсовода и гида-переводчика. Показывать свой любимый
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город и рассказывать его историю — это то, что меня по-настоящему вдохновляет. Англия создавала Лондон, Франция — Париж, а Сибирь — Иркутск. Через него мы сможем раскрыть прошлое и настоящее всего региона. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
1
3
2
1
Анджела
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек. Ненавязчиво делилась информацией, не скупилась на слова, не возникало неловких
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пауз. Всего было в меру. Передвигаясь на автомобиле между точками продолжали получать информацию о городе. Когда мы стали подмерзать Альбина предложила кофе-паузу. Время автоматически добавилось к экскурсии. Еще и подвезла нас до места, где мы решили пообедать. Узнали много интересного и увидели много красивого. Так как субъективные ощущения от встреч с гидами мы ведь переносим на город, а нам очень понравился Иркутск, то с Альбиной он стал ближе. Спасибо огромное Альбине.

Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и+2
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
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О
Экскурсия охватила все, о чем можно было подумать, поэтому, очень рекомендую Альбину.
А еще за то, что она прекрасный рассказчик, очень увлеченный историей края гид, да и просто приятный человек.
Ко всему
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прочему - это экскурсия на автомобиле, поэтому, можно посетить действительно больше, чем пешком.
К сожалению, лимит количества фото для иллюстрации очень мал.
Но плюс к этому будет и история Колчака, и замечательнейшая пекарня, и учительница, и 130 квартал, и….

Экскурсия охватила все, о чем можно было подумать, поэтому, очень рекомендую Альбину.
Экскурсия охватила все, о чем можно было подумать, поэтому, очень рекомендую Альбину.
Экскурсия охватила все, о чем можно было подумать, поэтому, очень рекомендую Альбину.
Экскурсия охватила все, о чем можно было подумать, поэтому, очень рекомендую Альбину.
Экскурсия охватила все, о чем можно было подумать, поэтому, очень рекомендую Альбину.
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Сергей
Доброго всём дня.
Время проведённое с Альбиной пролетело мгновенно. Альбина любит свой город, живёт им. Рассказ о городе на протяжении всей прогулки не останавливался ни на минуту. Более того, с Альбиной можно (и нужно)"спорить"))) Это большая редкость среди гидов. Большинство просят вопросы задавать после. На этой экскурсии у нас был диалог с человеком, а не слушали монолог гида.
Спасибо. Надеюсь до встречи)))
Доброго всём дня.
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Иван
Прекрасная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Город раскрылся, благодаря знаниям и интересу рассказчицы!
Прекрасная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Город раскрылся, благодаря знаниям и интересу рассказчицы!
Прекрасная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Город раскрылся, благодаря знаниям и интересу рассказчицы!
Прекрасная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Город раскрылся, благодаря знаниям и интересу рассказчицы!
Прекрасная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Город раскрылся, благодаря знаниям и интересу рассказчицы!
Прекрасная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Город раскрылся, благодаря знаниям и интересу рассказчицы!
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Светлана
Добрый день! После яркой и насыщенной поездки на Байкал, полные впечатлений, мы возвращались домой. На обратном пути у нас образовалось "окно". До отправления поезда оставалось несколько часов свободного времени…. Ни
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на что особо не рассчитывая, мы заказали обзорную экскурсию по городу на машине в вечерние часы…. Каково же было наше удивление от увиденного и услышанного…. Альбина "открыла" нам прекрасный город Иркутск во всем его величии и разнообразии… храмы, монастыри, удивительные памятники, набережная Ангары…. прекрасный город с богатой историей… Три с половиной часа пролетели, как один миг…. Экскурсия удачно завершила наше чудесное путешествие в сказку под названием "Секреты Байкала".

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Е
Экскурсия была замечательная! Организатор Альбина очень любит Иркутск, знает множество интересных фактов, событий, его тайн и загадок. Поэтому у неё прекрасно получилось привить эту любовь нам с сыном. За 4
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часа мы посетили максимально возможное количество знаковых и исторических мест Иркутска, услышали очень интересные рассказы о каждом из них. Альбина ответила на все возникшие вопросы об Иркутске. Было очень динамично,интересно, разнообразно. Огромное спасибо!!! Особенно за поразившее сердце Иркутские Храмы.

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