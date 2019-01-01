Иркутск: история, легенды и современность

Посетить знаковые места города и узнать о них интересные факты на авто-пешеходной экскурсии

Иркутск — столица Восточной Сибири, она покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером.

Вы оцените старейшие деревянное и каменное здания города, пережившие все крупные пожары.

Заглянете в прошлое и услышите, где был основан первый театр и откуда управляли Русской Америкой.

А еще я расскажу, как с нашим краем связаны Колчак и Гайдай.
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск: история, легенды и современность

Что вас ожидает

Самое-самое в Иркутске

Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота. Проедете по местному Невскому проспекту, оцените здание городского театра и рассмотрите знаковые памятники: Казакам-первопроходцам, Александру III, Вампилову, Петру и Февронии. Кроме того, я покажу дом-музей Волконского, резиденцию генерал-губернаторства Восточной Сибири и Знаменский женский монастырь, где похоронены мореплаватель Шелехов и княгиня Трубецкая.

Городские секреты

Иркутск — особая точка на карте страны. Вы узнаете, почему здесь никогда не было крепостного права, меценатство считалось обыденным делом, а не признаком хорошего тона. Расшифруете особенности сибирского барокко, созданного на стыке христианства и буддизма. А также отыщете образцы мавританского стиля, готики, классицизма и модерна. Раскроете, почему в Сибири на протяжении столетий одевались отлично от других регионов и пили лучший чай в мире.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Альбина
Альбина
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Альбина. В 2019 году я заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучшего гида». Показывать свой любимый город и рассказывать его историю — это то, что меня по-настоящему вдохновляет. Англия создавала Лондон, Франция — Париж, а Сибирь — Иркутск. Через него мы сможем раскрыть прошлое и настоящее всего региона. С нетерпением жду нашей встречи.
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