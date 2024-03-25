6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🎭 Культурные памятники
- 🌟 Легенды и мифы
- 🕍 Религиозные сооружения
- 🏞️ Природные красоты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Иркутский острог
- Спасский храм
- Собор Богоявления
- Московские ворота
- Городской театр
- Памятник Казакам-первопроходцам
- Памятник Александру III
- Памятник Вампилову
- Памятник Петру и Февронии
- Дом-музей Волконского
- Резиденция генерал-губернаторства Восточной Сибири
- Знаменский женский монастырь
- Могила мореплавателя Шелехова
- Могила княгини Трубецкой
Описание экскурсии
Самое-самое в Иркутске
Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота. Проедете по местному Невскому проспекту, оцените здание городского театра и рассмотрите знаковые памятники: Казакам-первопроходцам, Александру III, Вампилову, Петру и Февронии. Кроме того, я покажу дом-музей Волконского, резиденцию генерал-губернаторства Восточной Сибири и Знаменский женский монастырь, где похоронены мореплаватель Шелехов и княгиня Трубецкая.
Городские секреты
Иркутск — особая точка на карте страны. Вы узнаете, почему здесь никогда не было крепостного права, меценатство считалось обыденным делом, а не признаком хорошего тона. Расшифруете особенности сибирского барокко, созданного на стыке христианства и буддизма. А также отыщете образцы мавританского стиля, готики, классицизма и модерна. Раскроете, почему в Сибири на протяжении столетий одевались отлично от других регионов и пили лучший чай в мире.
Организационные детали
Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий.
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Отзывы и рейтинг
А еще за то, что она прекрасный рассказчик, очень увлеченный историей края гид, да и просто приятный человек.
Ко всему
Время проведённое с Альбиной пролетело мгновенно. Альбина любит свой город, живёт им. Рассказ о городе на протяжении всей прогулки не останавливался ни на минуту. Более того, с Альбиной можно (и нужно)"спорить"))) Это большая редкость среди гидов. Большинство просят вопросы задавать после. На этой экскурсии у нас был диалог с человеком, а не слушали монолог гида.
Спасибо. Надеюсь до встречи)))