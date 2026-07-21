Александр проводит ещё 2 экскурсии

Вы услышите о людях, оставивших след в канве города, будь то богатый купец, жена декабриста или легендарный адмирал. И, объехав разные районы на автомобиле, полюбуетесь деревянным зодчеством и каменной архитектурой.
Описание экскурсии
От острога до революции
Мы начнём с места основания иркутского острога — это же место можно назвать древним перекрёстком миграционных путей человечества. Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью. Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев. А еще побываете там, где шли революционные бои, и узнаете, в каком доме было создана Монголия как государство.
Люди в истории города
На территории Знаменского монастыря — старейшего в Приангарье — я напомню вам о декабристах, многие из которых похоронены на этой территории, и расскажу о «Колумбе российском». Здесь же вы увидите мощи Святителя Иннокентия Кульчицкого и сможете взглянуть на памятник адмиралу Колчаку.
Город каменный и деревянный
Мы заглянем в беднейшее предместье города — Рабочее, а в центре города полюбуемся деревянным зодчеством, ведь Иркутск называют его столицей! По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары. Тут вы встретите памятник императору Александру III, осмотрите иркутский Белый дом и Мавританский замок — старинный центр науки в Сибири. Мы закольцуем маршрут или же завершим прогулку в знаменитом «130 квартале».
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Женщинам необходимо с собой захватить любые накидки на голову, поскольку мы будем посещать как минимум три православных церкви
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Ответы на вопросы
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Человек знает и любит свой город и регион и умеет его представлять. Познакомил со своим краем меня и троих моих детей.
Дети, как известно, не
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