Александр проводит ещё 2 экскурсии

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По столице Прибайкалья с иркутянином в 13 поколении

Исследовать самое интересное и важное в Иркутске и погрузиться в его насыщенную историю
После этой экскурсии вы перейдете с Иркутском на «ты»: я в деталях раскрою его хронику — от появления острога до недавних дней.

Вы услышите о людях, оставивших след в канве города, будь то богатый купец, жена декабриста или легендарный адмирал. И, объехав разные районы на автомобиле, полюбуетесь деревянным зодчеством и каменной архитектурой.
4.8
39 отзывов
По столице Прибайкалья с иркутянином в 13 поколении
По столице Прибайкалья с иркутянином в 13 поколении
По столице Прибайкалья с иркутянином в 13 поколении

Описание экскурсии

От острога до революции

Мы начнём с места основания иркутского острога — это же место можно назвать древним перекрёстком миграционных путей человечества. Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью. Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев. А еще побываете там, где шли революционные бои, и узнаете, в каком доме было создана Монголия как государство.

Люди в истории города

На территории Знаменского монастыря — старейшего в Приангарье — я напомню вам о декабристах, многие из которых похоронены на этой территории, и расскажу о «Колумбе российском». Здесь же вы увидите мощи Святителя Иннокентия Кульчицкого и сможете взглянуть на памятник адмиралу Колчаку.

Город каменный и деревянный

Мы заглянем в беднейшее предместье города — Рабочее, а в центре города полюбуемся деревянным зодчеством, ведь Иркутск называют его столицей! По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары. Тут вы встретите памятник императору Александру III, осмотрите иркутский Белый дом и Мавританский замок — старинный центр науки в Сибири. Мы закольцуем маршрут или же завершим прогулку в знаменитом «130 квартале».

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
  • Женщинам необходимо с собой захватить любые накидки на голову, поскольку мы будем посещать как минимум три православных церкви

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С удовольствием оставляю отзыв на работу профессионала.
Человек знает и любит свой город и регион и умеет его представлять. Познакомил со своим краем меня и троих моих детей.
Дети, как известно, не
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особые любители длительных экскурсий. Но в Иркутске мои трое (13, 11, 8 лет) не заскучали благодаря нашему замечательному провожатому.
Рекомендую Александра друзьям.
Но! Хочу сделать акцент.
Гид Александр - это Хозяин в своём Доме, а не обслуживающий персонаж для приезжих барчат. И скидки на невоспитанность детей не ждите. Если вы настроены потреблять услугу, а не окунуться в чужой мир за руку со знатоком этого мира, выбирайте кого-то другого.
Что до меня, то мне не хватило общения и обзора, нужно больше времени было заложить. Дети были впечатлены эрудицией Александра, я смогла иначе взглянуть на истрию своей страны благодаря ему. Будет оказия, непременно обращусь к нему вновь.
С уважением из Санкт-Петербурга.

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Юрий
Экскурсия очень понравилась! Александр всё показал и рассказал историю города со многими интересными фактами. Однозначно рекомендую!
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Лиана
Обзорная экскурсия по Иркутску нам пришлась по душе. Для первого знакомства с городом маршрут Александра - идеальный вариант. За три часа при температуре в -30 градусов мы успели побывать во
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многих исторически и культурно значимых местах Иркутска и при этом нигде не замерзли. Александр - профессионал в своем деле, любит свой город, прекрасно образован и интеллигентен, грамотно и интересно преподносит информацию, внимателен, подстраивается под свою аудиторию, аккуратно водит машину. У нас сложилось приятное общение, наш гид ответил на все наши вопросы, мы рады, что выбрали его. Да и в целом, город оставил достойное впечатление - чистый, размереный, спокойный, культурный, пропитанный уважением к своему историческому прошлому. Иркутяне, вы клевые! Доброжелательные, воспитанные, теплые, душевные люди. В общем и в нашем гиде, и в других людях, с которыми мы потом общались, чувствуется то, что называется "сибирским характером" - основательность и доброжелательность)

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Е
Интересная экскурсия для знакомства с г. Иркутск. Побывали в разных районах города. Посмотрели деревянные зодчества, каменную архитектуру, православные церкви. Алексей прекрасно знает историю своего города и с удовольствием делится своими знаниями.
Рекомендуем!
Интересная экскурсия для знакомства с г. Иркутск. Побывали в разных районах города. Посмотрели деревянные зодчества, каменную
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Yuliya
Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
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Анна
Мы с семьёй оказались в Иркутске проездом, было время до отъезда, решили провести его с пользой и удовольствием, забронировали экскурсию и не прогадали!!! Наш гид Александр помог провести нам время
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увлекательно, познавательно и, главное, интересно!!! Александр очень эрудированный, интеллигентный, пунктуальный, компетентный и, безусловно, любящий свой край человек! Экскурсия прошла на одном дыхании, узнали много интересных фактов о городе и личностях, так или иначе с ним связанных! Побывали в увлекательном путешествии по прошлому и настоящему замечательного города! В конце Экскурсии Александр любезно подвёз нас к аэропорту, за что ему отдельное спасибо!

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