Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Иркутск — середина Земли

Исследовать самое интересное и важное в сибирском городе и погрузиться в его насыщенную историю

Александр
Александр – Гид из Иркутска
После этой экскурсии 🧭 вы перейдете с Иркутском на «ты»: я в деталях раскрою его хронику — от появления острога до недавних дней.

Вы услышите о людях, оставивших след в канве города, будь то богатый купец, жена декабриста или легендарный адмирал.

И, объехав разные районы на автомобиле 🚘, полюбуетесь деревянным зодчеством и каменной архитектурой.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли

Что вас ожидает

От острога до революции
Мы начнём с места основания иркутского острога — это же место можно назвать древним перекрёстком миграционных путей человечества. Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью. Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев. А еще побываете там, где шли революционные бои, и узнаете, в каком доме было создана Монголия как государство.

Люди в истории 📖 города
На территории Знаменского монастыря — старейшего в Приангарье — я напомню вам о декабристах, многие из которых похоронены на этой территории, и расскажу о «Колумбе российском». Здесь же вы увидите мощи Святителя Иннокентия Кульчицкого и сможете взглянуть на памятник адмиралу Колчаку.

Город каменный и деревянный
Мы заглянем в беднейшее предместье города — Рабочее, а в центре города полюбуемся деревянным зодчеством, ведь Иркутск называют его столицей! По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары. Тут вы встретите памятник императору Александру III, осмотрите иркутский Белый дом и Мавританский замок 🏰 — старинный центр науки в Сибири. Мы закольцуем маршрут или же завершим прогулку 👣 в знаменитом «130 квартале».

Организационные детали

Женщинам необходимо с собой захватить любые накидки на голову, поскольку мы будем посещать как минимум три православных церкви.

Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли
Иркутск — середина Земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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