Александр проводит ещё 2 экскурсии

После этой экскурсии вы перейдете с Иркутском на «ты»: я в деталях раскрою его хронику — от появления острога до недавних дней. Вы услышите о людях, оставивших след в канве города, будь то богатый купец, жена декабриста или легендарный адмирал. И, объехав разные районы на автомобиле, полюбуетесь деревянным зодчеством и каменной архитектурой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От острога до революции

Мы начнём с места основания иркутского острога — это же место можно назвать древним перекрёстком миграционных путей человечества. Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью. Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев. А еще побываете там, где шли революционные бои, и узнаете, в каком доме было создана Монголия как государство.

Люди в истории города

На территории Знаменского монастыря — старейшего в Приангарье — я напомню вам о декабристах, многие из которых похоронены на этой территории, и расскажу о «Колумбе российском». Здесь же вы увидите мощи Святителя Иннокентия Кульчицкого и сможете взглянуть на памятник адмиралу Колчаку.

Город каменный и деревянный

Мы заглянем в беднейшее предместье города — Рабочее, а в центре города полюбуемся деревянным зодчеством, ведь Иркутск называют его столицей! По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары. Тут вы встретите памятник императору Александру III, осмотрите иркутский Белый дом и Мавританский замок — старинный центр науки в Сибири. Мы закольцуем маршрут или же завершим прогулку в знаменитом «130 квартале».

Организационные детали