Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

От острога до революции

Мы начнём с места основания иркутского острога — это же место можно назвать древним перекрёстком миграционных путей человечества. Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью. Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев. А еще побываете там, где шли революционные бои, и узнаете, в каком доме было создана Монголия как государство.

Люди в истории 📖 города

На территории Знаменского монастыря — старейшего в Приангарье — я напомню вам о декабристах, многие из которых похоронены на этой территории, и расскажу о «Колумбе российском». Здесь же вы увидите мощи Святителя Иннокентия Кульчицкого и сможете взглянуть на памятник адмиралу Колчаку.

Город каменный и деревянный

Мы заглянем в беднейшее предместье города — Рабочее, а в центре города полюбуемся деревянным зодчеством, ведь Иркутск называют его столицей! По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары. Тут вы встретите памятник императору Александру III, осмотрите иркутский Белый дом и Мавританский замок 🏰 — старинный центр науки в Сибири. Мы закольцуем маршрут или же завершим прогулку 👣 в знаменитом «130 квартале».

Организационные детали

Женщинам необходимо с собой захватить любые накидки на голову, поскольку мы будем посещать как минимум три православных церкви.