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нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!