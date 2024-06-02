1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
2 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан2 июня 2024Сергей настоящий джентльмен.
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ООльга30 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ЮЮлия28 мая 2024Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
- ННаталья27 мая 2024Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
- AAnna25 мая 2024Однозначно рекомендую Сергея! Увлекательно и структурировано провел экскурсию, прекрасно разбирается в истории города и его традициях. Слушали с большим интересом и не заметили как пролетело время. Огромное спасибо!
- ААнастасия20 мая 2024Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
- ВВадим9 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Краеведческий музей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 700 до 8 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Краеведческий музей», 754 ⭐ отзыва, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август