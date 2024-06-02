Краеведческий музей

Найдено 11 экскурсий в категории «Краеведческий музей» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
2 270 за всё до 5 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Иркутск - город контрастов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Амурные дела в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Иркутск, Колчак и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    2 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Сергей настоящий джентльмен.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
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    прекрасный непринужденно, без ненужных фактов рассказал историю города. Предложил свой зонт во время дождя. Ответил на все интересующие вопросы! Честно если ходить самим не так интересно! Скрасил дождливый день! И согласитесь стоимость прекрасная, чтобы послушать интересный рассказ и прогуляться в компании экскурсовода!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • A
    Anna
    25 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Однозначно рекомендую Сергея! Увлекательно и структурировано провел экскурсию, прекрасно разбирается в истории города и его традициях. Слушали с большим интересом и не заметили как пролетело время. Огромное спасибо!
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
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    единую логическую цепь и охватывающим все периоды его развития. Мы ранее уже бывали в Иркутске, посещали различные музеи, но только после экскурсии с Натальей все кусочки знаний встали на свое место. Как будто пазл сошелся)) Наталья прекрасный собеседник и профессиональный историк, поэтому отвечает на вопросы, касающиеся не только истории Иркутска, но и всей нашей страны. Экскурсия проходит на вместительном комфортабельном автомобиле с кондиционером и панорамным обзором. По желанию маршрут легко перестраивается под ваши интересы и везде Наталья находит какие-то интересные факты и истории из жизни города. Дополнительно мы с Натальей посетили музей «на свалке» - это что-то невообразимое!! Очень круто и совершенно неожиданно. Ничего подобного нигде в стране нет! Однозначно рекомендую!

  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
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  1. К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
  2. Об Иркутске - с теплотой и любовью
  3. Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
  4. Иркутск - столица Восточной окраины
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  2. Набережная
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  8. Знаменский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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