Что вас ожидает

По стопам Александра Колчака

Вы посетите ж/д вокзал, откуда начинался путь Колчака в городе, и «морскую» церковь, где он венчался с первой женой. Возле здания бывшего географического общества узнаете о деятельности Колчака как исследователя Арктики, Байкала, Дальнего Востока и Северного Ледовитого океана. А позже увидите место, где останавливался адмирал со своей возлюбленной А. Тимиревой задолго до трагических событий, дом, в котором она жила после его ареста, и дом, где допрашивали ее перед тем, как отправить в ссылку.

У знакового Белого дома вспомним о боях красных с белыми. Я расскажу о музее в действующей тюрьме Иркутска, где содержался Верховный главнокомандующим Русской армии. И, конечно, подойдем к единственному в России памятнику Колчаку на месте, где он, предположительно, был расстрелян — я поделюсь с вами гипотезами о месте захоронения белого командира.

Тайна Старого Иркутска

Вы проедете по главным улицам города, увидите самые яркие достопримечательности и старинные деревянные дома с резными наличниками. По пути я коротко освещу историю становления самого Иркутска и покажу, каким его видел Колчак. Отдельное внимание уделим овеянному легендами «золоту Колчака». Что произошло с золотым запасом Российской империи? Какую часть сюда переправили и куда она исчезла? Разберем разные версии событий и не обойдем вниманием художественное воплощение одной из этих идей.

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