Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?

Взглянуть на историю города через трагическую судьбу белого командира

Иркутск красной нитью прошел сквозь жизнь Колчака и сыграл в ней последнюю, роковую роль.

На экскурсии по самобытному сибирскому городу вы познакомитесь поближе с биографией океанографа, арктического исследователя, флотоводца и Верховного правителя России, проедете по памятным местам Колчака и услышите легенды об исчезновении золотого запаса империи.
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?
Иркутск судьбоносный, или какова цена «золота Колчака»?

Что вас ожидает

По стопам Александра Колчака

Вы посетите ж/д вокзал, откуда начинался путь Колчака в городе, и «морскую» церковь, где он венчался с первой женой. Возле здания бывшего географического общества узнаете о деятельности Колчака как исследователя Арктики, Байкала, Дальнего Востока и Северного Ледовитого океана. А позже увидите место, где останавливался адмирал со своей возлюбленной А. Тимиревой задолго до трагических событий, дом, в котором она жила после его ареста, и дом, где допрашивали ее перед тем, как отправить в ссылку.

У знакового Белого дома вспомним о боях красных с белыми. Я расскажу о музее в действующей тюрьме Иркутска, где содержался Верховный главнокомандующим Русской армии. И, конечно, подойдем к единственному в России памятнику Колчаку на месте, где он, предположительно, был расстрелян — я поделюсь с вами гипотезами о месте захоронения белого командира.

Тайна Старого Иркутска

Вы проедете по главным улицам города, увидите самые яркие достопримечательности и старинные деревянные дома с резными наличниками. По пути я коротко освещу историю становления самого Иркутска и покажу, каким его видел Колчак. Отдельное внимание уделим овеянному легендами «золоту Колчака». Что произошло с золотым запасом Российской империи? Какую часть сюда переправили и куда она исчезла? Разберем разные версии событий и не обойдем вниманием художественное воплощение одной из этих идей.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас в аэропорту, ж/д, автовокзале или забрать из гостиницы — это входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсия проходит на автомобиле с остановками и прогулками в значимых и красивых местах города
  • Если захотите также увидеть Иркутскую ГЭС, Модный квартал, ул. Советскую, можем договорится за дополнительную оплату. Также недалеко от Иркутска есть «музей на свалке», могу отвезти.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе ж/д вокзала Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Mariya
Mariya
Почему вам стоит выбрать меня своим проводником по городу? Я профессиональный гид-экскурсовод (закончила курсы гидов и аккредитована в музее в музее «Тальцы»). Коренная сибирячка, очень хорошо знаю наш край — могу часами рассказывать о Байкале, его коренных жителях и легендах, о культуре и современной Сибири. Для большего комфорта могу провести экскурсию на автомобиле, а также всегда угощу вкусными бурятскими блюдами на обед. Провела немало туров на Байкал, Ольхон, Листвянку. Сибирь — это не медведи и водка, и это не каторга. Сибирь — уникальный и прекрасный уголок России, в котором живут радушные и добрые люди. Скорее хочется увидеть вас и показать это! До встречи в Иркутске!
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