Что вас ожидает

Обращение к истокам

На набережной Ангары мы поговорим о том, как выбиралось место для сибирского города и как он был организован. Кто были его первые жители, чем они занимались и сколько зарабатывали, кем были «каменных дел мастера» и как они изготавливали кирпичи. Почему одно из первых предприятий города — винокурня и почему город страдал не от летних, а от зимних наводнений. Вы узнаете, где находился главный въезд в город и почему именно там.

Сибирские традиции чаепития

На месте некогда существовавшего Гостиного двора Кваренги и ярмарочных аттракционов вы узнаете, как горожане пристрастились к чаю, как складывался непременный чайный набор блюд и сколько чашек чая, по мнению А. Радищева, надо было выпить перед тем, как попрощаться с сибиряками-хозяевами.

Секреты быта в старинном квартале

В одном из кварталов с сохранившимися деревянными домами вы познакомитесь с традициями местного зодчества и узнаете, почему долгое время местным жителям запрещалось строить двухэтажные деревянные здания, как обходили такой запрет, когда начался бум доходных домов, и кто жил в таких домах. Здесь же я расскажу о семейном быте горожан, возрасте вступления в брак, представлениях об удачном замужестве или женитьбе, а также о том, почему ссыльные поляки были завидными женихами и как в наших краях относились к внебрачным связям.

Досуг по-иркутски

На центральной улице Иркутска мы поговорим о благоустройстве города, образовательных и медицинских учреждениях и требованиям к ним. Вы узнаете, как проводили горожане свое свободное время, какими были первые торгово-развлекательные центры, как горожане боролись за ЗОЖ и какими видами спорта увлекались.

Феномен Транссибирской магистрали

В завершение вы снова окажетесь на берегу Ангары. Здесь вы узнаете о роли Транссибирской магистрали в жизни горожан, о том, что такое было «уволиться в отпуск в Россию», почему Иркутск называли «городом приезжающих — отъезжающих», каковы были правила проезда и почему работать на железной дороге было престижно даже для дворян.