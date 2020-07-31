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Иркутск: история повседневности

Взглянуть на облик и характер города через детали жизни горожан в разные исторические эпохи

Сергей
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Сергей – ваш гид
В уютных уголках и старинных кварталах вы погрузитесь в историю городской культуры и быта.

Это будет беседа о временах, когда хвостик соболя считали бесценным подарком, а чай ценился дороже золота, когда театр был главным развлечением, фильмы 🎥 измерялись метрами, а ди-джеями были дирижёры полковых оркестров, когда социальными сетями были газеты и все продукты были экологически чистыми.

2500 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности

Что вас ожидает

Обращение к истокам
На набережной Ангары мы поговорим о том, как выбиралось место для сибирского города и как он был организован. Кто были его первые жители, чем они занимались и сколько зарабатывали, кем были «каменных дел мастера» и как они изготавливали кирпичи. Почему одно из первых предприятий города — винокурня и почему город страдал не от летних, а от зимних наводнений. Вы узнаете, где находился главный въезд в город и почему именно там.

Сибирские традиции чаепития
На месте некогда существовавшего Гостиного двора Кваренги и ярмарочных аттракционов вы узнаете, как горожане пристрастились к чаю, как складывался непременный чайный набор блюд и сколько чашек чая, по мнению А. Радищева, надо было выпить перед тем, как попрощаться с сибиряками-хозяевами.

Секреты быта в старинном квартале
В одном из кварталов с сохранившимися деревянными домами вы познакомитесь с традициями местного зодчества и узнаете, почему долгое время местным жителям запрещалось строить двухэтажные деревянные здания, как обходили такой запрет, когда начался бум доходных домов, и кто жил в таких домах. Здесь же я расскажу о семейном быте горожан, возрасте вступления в брак, представлениях об удачном замужестве или женитьбе, а также о том, почему ссыльные поляки были завидными женихами и как в наших краях относились к внебрачным связям.

Досуг по-иркутски
На центральной улице Иркутска мы поговорим о благоустройстве города, образовательных и медицинских учреждениях и требованиям к ним. Вы узнаете, как проводили горожане свое свободное время, какими были первые торгово-развлекательные центры, как горожане боролись за ЗОЖ и какими видами спорта увлекались.

Феномен Транссибирской магистрали
В завершение вы снова окажетесь на берегу Ангары. Здесь вы узнаете о роли Транссибирской магистрали в жизни горожан, о том, что такое было «уволиться в отпуск в Россию», почему Иркутск называли «городом приезжающих — отъезжающих», каковы были правила проезда и почему работать на железной дороге было престижно даже для дворян.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в центральной части города
  • Все передвижения осуществляются пешком. Протяженность маршрута не менее 5 км. Темп средний.
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности
Иркутск: история повседневности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Иркутск — город всей моей жизни. Поэтому и интерес к городской истории не случаен. Провожу экскурсии не только сам, но и передаю опыт начинающим гидам. Материал для городских экскурсий ищу в старых газетах и путеводителях, мемуарах жителей города, воспоминаниях путешественников. Отсюда и основной интерес — повседневная жизнь Иркутска и горожан в разные исторические эпохи.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 июля 2020
Очень интересно, и увлекательно. С удовольствием отвечает на возникающие вопросы ( даже на смежные темы). Очень рекомендую.

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