Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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К истокам Иркутска: прогулка в 19 век

Исследовать золотую эпоху истории города и под новым углом взглянуть на его достопримечательности

Сергей
Сергей – Гид из Иркутска
Чтобы понять, как Иркутск превратился в восточную столицу Российской империи, мы прогуляемся на 200 лет назад.

Среди старинных построек, домов в стиле сибирского барокко и пейзажей Ангары вы погрузитесь в самый яркий период истории 📖 города, услышите о покорителях Сибири и представите жизнь иркутян 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век

Что вас ожидает

Путешествие на 2 столетия назад
Погружение в историю 📖 Иркутска мы начнем на тихой улочке, где поговорим о роли города в освоении Дальнего Востока. Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска. На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу. У памятника Александру III вы узнаете, что сказал о городе Жюль Верн и как изменилась жизнь Иркутска с приходом Транссибирской магистрали.

Хроники Сибирского Парижа
Корабли для покорения Байкала, лаборатории для переплавки золота, мужская и женская гимназии, Девичий институт, сравнимый с петербургским Смольным, театры и музеи 🖼 — всё это создается в сибирской столице именно в 19 веке. Я помогу вам в красках представить жизнь процветающего Иркутска двести лет назад, перенестись в эпоху первых поездов и добраться до истоков городских легенд на берегу Ангары.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей Сибири и хочет глубже познакомиться с достопримечательностями 🏛️ Иркутска.

Организационные детали

Маршрут прогулки начинается и заканчивается в центре Иркутска. Экскурсия ⛳ может проводиться круглогодично.

Начало и место завершения
🚩 в 130 квартале
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Иркутск — город всей моей жизни. Поэтому и интерес к городской истории не случаен. Провожу экскурсии не только сам, но и передаю опыт начинающим гидам. Материал для городских экскурсий ищу в старых газетах и путеводителях, мемуарах жителей города, воспоминаниях путешественников. Отсюда и основной интерес — повседневная жизнь Иркутска и горожан в разные исторические эпохи.
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