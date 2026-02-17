Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия «К истокам Иркутска: прогулка в 19 век» особенно хороша в летние и раннеосенние месяцы. В это время город оживает, а прогулки по историческим улицам и набережной Ангары становятся более комфортными. Летние месяцы позволяют полностью насладиться архитектурой и историей города.
Зимние и весенние месяцы также подходят для экскурсии, так как она проводится круглый год. В это время можно ощутить особую атмосферу Иркутска, когда город преображается и приобретает особый шарм, характерный для сибирской столицы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Ангары
Театр
Краеведческий музей
Резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири
Памятник Александру III
Мужская и женская гимназии
Девичий институт
Описание экскурсии
Путешествие на 2 столетия назад
Погружение в историю Иркутска мы начнем на тихой улочке, где поговорим о роли города в освоении Дальнего Востока. Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска. На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу. У памятника Александру III вы узнаете, что сказал о городе Жюль Верн и как изменилась жизнь Иркутска с приходом Транссибирской магистрали.
Хроники Сибирского Парижа
Корабли для покорения Байкала, лаборатории для переплавки золота, мужская и женская гимназии, Девичий институт, сравнимый с петербургским Смольным, театры и музеи — всё это создается в сибирской столице именно в 19 веке. Я помогу вам в красках представить жизнь процветающего Иркутска двести лет назад, перенестись в эпоху первых поездов и добраться до истоков городских легенд на берегу Ангары.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто интересуется историей Сибири и хочет глубже познакомиться с достопримечательностями Иркутска.
Организационные детали
Маршрут прогулки начинается и заканчивается в центре Иркутска. Экскурсия может проводиться круглогодично.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иркутского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3371 туриста
Иркутск — город всей моей жизни. Поэтому и интерес к городской истории не случаен. Провожу экскурсии не только сам, но и передаю опыт начинающим гидам. Материал для городских экскурсий ищу в старых газетах и путеводителях, мемуарах жителей города, воспоминаниях путешественников. Отсюда и основной интерес — повседневная жизнь Иркутска и горожан в разные исторические эпохи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
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Б
Барашкина
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город сейчас. Цитировал стихи, виртуозно продолжая знакомить нас с городом и его архитектурой. Отвечал на читать дальшеуменьшить
все наши вопросы, рассказал где и что можно купить в качестве гостинцев, порекомендовал национальную кухню на выбор в нескольких местах. Мы полностью остались довольны экскурсией и с удовольствием будет рекомендовать нашим друзьям.
+1
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М
Марго
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный, абсолютно отвечающий заявленому контенту человек! Город представил в лучшем виде, я влюбилась в Иркутск! С удовольствием вернусь сама и обязательно посоветую друзьям!
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Н
Наталья
хорошая экскурсия
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Александра
Очень приятная прогулка. С учётом индивидуальных потребностей. Рассказ полный, структурированный и понятный. Хорошо подходит для первого знакомства с городом. Очень душевно.
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н
надежда
Сергей невероятно интеллигентный,образованный и приятный экскурсовод. Мы с семьей с интересом слушали его экскурсию,он ответил на все наши вопросы,чудесно объяснял разные исторические моменты с интересными и запоминающимися примерами! и не смотря на сильный ливень,смог показать город и рассказать о нем
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Е
Евгения
Первая встреча с Иркутском прошла с Сергеем. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на то, что мы пошли на нее сразу после прилета. Очень интересно, душевно. Хочу сказать большое спасибо.
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