Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие на 2 столетия назад

Погружение в историю 📖 Иркутска мы начнем на тихой улочке, где поговорим о роли города в освоении Дальнего Востока. Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска. На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу. У памятника Александру III вы узнаете, что сказал о городе Жюль Верн и как изменилась жизнь Иркутска с приходом Транссибирской магистрали.

Хроники Сибирского Парижа

Корабли для покорения Байкала, лаборатории для переплавки золота, мужская и женская гимназии, Девичий институт, сравнимый с петербургским Смольным, театры и музеи 🖼 — всё это создается в сибирской столице именно в 19 веке. Я помогу вам в красках представить жизнь процветающего Иркутска двести лет назад, перенестись в эпоху первых поездов и добраться до истоков городских легенд на берегу Ангары.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей Сибири и хочет глубже познакомиться с достопримечательностями 🏛️ Иркутска.

Организационные детали

Маршрут прогулки начинается и заканчивается в центре Иркутска. Экскурсия ⛳ может проводиться круглогодично.