Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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К истокам Иркутска: прогулка в 19 век

Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Представьте себя путешественником во времени, отправляясь на увлекательную прогулку по Иркутску 19 века.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух эпохи, когда Иркутск становился восточной столицей Российской империи.

Вас ждут встречи с
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историческими зданиями в стиле сибирского барокко, прогулки по набережной Ангары и рассказы о покорителях Сибири. Узнайте, как жили иркутяне, какие события и люди оставили свой след в истории города.

Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, доступное круглогодично, начинается и заканчивается в центре Иркутска

5
165 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю Иркутска
  • 🏛 Уникальная архитектура 19 века
  • 🔥 Истории о мощном пожаре 1879 года
  • 🚂 Влияние Транссибирской магистрали
  • 🎭 Знакомство с культурной жизнью города

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Экскурсия «К истокам Иркутска: прогулка в 19 век» особенно хороша в летние и раннеосенние месяцы. В это время город оживает, а прогулки по историческим улицам и набережной Ангары становятся более комфортными. Летние месяцы позволяют полностью насладиться архитектурой и историей города.

Зимние и весенние месяцы также подходят для экскурсии, так как она проводится круглый год. В это время можно ощутить особую атмосферу Иркутска, когда город преображается и приобретает особый шарм, характерный для сибирской столицы.
Сейчас август — это идеальное время.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век

Что можно увидеть

  • Набережная Ангары
  • Театр
  • Краеведческий музей
  • Резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири
  • Памятник Александру III
  • Мужская и женская гимназии
  • Девичий институт

Описание экскурсии

Путешествие на 2 столетия назад

Погружение в историю Иркутска мы начнем на тихой улочке, где поговорим о роли города в освоении Дальнего Востока. Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска. На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу. У памятника Александру III вы узнаете, что сказал о городе Жюль Верн и как изменилась жизнь Иркутска с приходом Транссибирской магистрали.

Хроники Сибирского Парижа

Корабли для покорения Байкала, лаборатории для переплавки золота, мужская и женская гимназии, Девичий институт, сравнимый с петербургским Смольным, театры и музеи — всё это создается в сибирской столице именно в 19 веке. Я помогу вам в красках представить жизнь процветающего Иркутска двести лет назад, перенестись в эпоху первых поездов и добраться до истоков городских легенд на берегу Ангары.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей Сибири и хочет глубже познакомиться с достопримечательностями Иркутска.

Организационные детали

Маршрут прогулки начинается и заканчивается в центре Иркутска. Экскурсия может проводиться круглогодично.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Иркутского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3371 туриста
Иркутск — город всей моей жизни. Поэтому и интерес к городской истории не случаен. Провожу экскурсии не только сам, но и передаю опыт начинающим гидам. Материал для городских экскурсий ищу в старых газетах и путеводителях, мемуарах жителей города, воспоминаниях путешественников. Отсюда и основной интерес — повседневная жизнь Иркутска и горожан в разные исторические эпохи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
161
4
4
3
2
1
Б
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город сейчас. Цитировал стихи, виртуозно продолжая знакомить нас с городом и его архитектурой. Отвечал на
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все наши вопросы, рассказал где и что можно купить в качестве гостинцев, порекомендовал национальную кухню на выбор в нескольких местах. Мы полностью остались довольны экскурсией и с удовольствием будет рекомендовать нашим друзьям.

Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город+1
Сергей очень интересно, подробно и познавательно рассказал нам про Иркутск: историю создания и как живёт город
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М
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный, абсолютно отвечающий заявленому контенту человек! Город представил в лучшем виде, я влюбилась в Иркутск! С удовольствием вернусь сама и обязательно посоветую друзьям!
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный,
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный,
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный,
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный,
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный,
Сегодня, 5 марта 2026 была на экскурсии с Сергеем! Ожидание полностью оправдались: гид – высокообразованный, интеллигентный,
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Н
хорошая экскурсия
хорошая экскурсия
хорошая экскурсия
хорошая экскурсия
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Александра
Очень приятная прогулка. С учётом индивидуальных потребностей. Рассказ полный, структурированный и понятный. Хорошо подходит для первого знакомства с городом. Очень душевно.
Очень приятная прогулка. С учётом индивидуальных потребностей. Рассказ полный, структурированный и понятный. Хорошо подходит для первого
Очень приятная прогулка. С учётом индивидуальных потребностей. Рассказ полный, структурированный и понятный. Хорошо подходит для первого
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н
Сергей невероятно интеллигентный,образованный и приятный экскурсовод. Мы с семьей с интересом слушали его экскурсию,он ответил на все наши вопросы,чудесно объяснял разные исторические моменты с интересными и запоминающимися примерами! и не смотря на сильный ливень,смог показать город и рассказать о нем
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Е
Первая встреча с Иркутском прошла с Сергеем. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на то, что мы пошли на нее сразу после прилета. Очень интересно, душевно. Хочу сказать большое спасибо.
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