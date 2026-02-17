Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия «К истокам Иркутска: прогулка в 19 век» особенно хороша в летние и раннеосенние месяцы. В это время город оживает, а прогулки по историческим улицам и набережной Ангары становятся более комфортными. Летние месяцы позволяют полностью насладиться архитектурой и историей города. Зимние и весенние месяцы также подходят для экскурсии, так как она проводится круглый год. В это время можно ощутить особую атмосферу Иркутска, когда город преображается и приобретает особый шарм, характерный для сибирской столицы.

Представьте себя путешественником во времени, отправляясь на увлекательную прогулку по Иркутску 19 века.Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух эпохи, когда Иркутск становился восточной столицей Российской империи.Вас ждут встречи с

историческими зданиями в стиле сибирского барокко, прогулки по набережной Ангары и рассказы о покорителях Сибири. Узнайте, как жили иркутяне, какие события и люди оставили свой след в истории города. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, доступное круглогодично, начинается и заканчивается в центре Иркутска

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие на 2 столетия назад

Погружение в историю Иркутска мы начнем на тихой улочке, где поговорим о роли города в освоении Дальнего Востока. Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска. На пути нам встретятся здания театра, краеведческого музея и резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири: каждое из них играло значимую роль в жизни Иркутска 19 века, о чем я с удовольствием расскажу. У памятника Александру III вы узнаете, что сказал о городе Жюль Верн и как изменилась жизнь Иркутска с приходом Транссибирской магистрали.

Хроники Сибирского Парижа

Корабли для покорения Байкала, лаборатории для переплавки золота, мужская и женская гимназии, Девичий институт, сравнимый с петербургским Смольным, театры и музеи — всё это создается в сибирской столице именно в 19 веке. Я помогу вам в красках представить жизнь процветающего Иркутска двести лет назад, перенестись в эпоху первых поездов и добраться до истоков городских легенд на берегу Ангары.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей Сибири и хочет глубже познакомиться с достопримечательностями Иркутска.

Организационные детали

Маршрут прогулки начинается и заканчивается в центре Иркутска. Экскурсия может проводиться круглогодично.