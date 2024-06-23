Парадный Иркутск

Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
Иркутск — удивительный город, где переплелись важные исторические события и судьбы ярких личностей.

Казаки, купцы, исследователи и ссыльные — благодаря им Иркутск расцвёл и из небольшого острога превратился в столицу Восточной Сибири.

На нашей экскурсии будут факты из прошлого, истории о людях, а также легенды и байки как неотъемлемая часть культуры любого города.
Парадный Иркутск
Парадный Иркутск
Парадный Иркутск
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храмы

Мы посетим Спасскую церковь с уникальной росписью на фасаде и собор Богоявления, притягивающий взгляды нарядным убранством. Заглянем в некрополь Знаменского монастыря, где покоятся писатель Валентин Распутин, княгиня Екатерина Трубецкая, исследователь Григорий Шелехов и другие. Увидим Казанскую церковь с иконостасом из красно-кофейного гранита.

Памятники

У памятника основателям Иркутска мы поговорим о том, кто по праву считается отцом города. У памятника Леониду Гайдаю порассуждаем, почему иркутяне называют его своим родным режиссёром. У памятника бабру удивимся, что это за чудо-зверь.

Каменные особняки и деревянные дома

Я расскажу, как фамилия купца Второва связана с легендарным произведением Булгакова, а иркутская купчиха Варвара Кельх — с яйцами Фаберже. Покажу первый кинотеатр, открытый итальянским подданным, кружевной дом и многое другое. Познакомлю с иркутским деревянным зодчеством 19–20 веков.

Набережные

Мы пройдём по Нижней набережной и бульвару Гагарина. Полюбуемся на красавицу Ангару — реку, о которой поют песни и слагают легенды. Вы думаете Ангара — это только река? А вот и нет!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Noah. Детских кресел нет.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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