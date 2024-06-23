Иркутск — удивительный город, где переплелись важные исторические события и судьбы ярких личностей. Казаки, купцы, исследователи и ссыльные — благодаря им Иркутск расцвёл и из небольшого острога превратился в столицу Восточной Сибири. На нашей экскурсии будут факты из прошлого, истории о людях, а также легенды и байки как неотъемлемая часть культуры любого города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храмы

Мы посетим Спасскую церковь с уникальной росписью на фасаде и собор Богоявления, притягивающий взгляды нарядным убранством. Заглянем в некрополь Знаменского монастыря, где покоятся писатель Валентин Распутин, княгиня Екатерина Трубецкая, исследователь Григорий Шелехов и другие. Увидим Казанскую церковь с иконостасом из красно-кофейного гранита.

Памятники

У памятника основателям Иркутска мы поговорим о том, кто по праву считается отцом города. У памятника Леониду Гайдаю порассуждаем, почему иркутяне называют его своим родным режиссёром. У памятника бабру удивимся, что это за чудо-зверь.

Каменные особняки и деревянные дома

Я расскажу, как фамилия купца Второва связана с легендарным произведением Булгакова, а иркутская купчиха Варвара Кельх — с яйцами Фаберже. Покажу первый кинотеатр, открытый итальянским подданным, кружевной дом и многое другое. Познакомлю с иркутским деревянным зодчеством 19–20 веков.

Набережные

Мы пройдём по Нижней набережной и бульвару Гагарина. Полюбуемся на красавицу Ангару — реку, о которой поют песни и слагают легенды. Вы думаете Ангара — это только река? А вот и нет!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Noah. Детских кресел нет.