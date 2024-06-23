Мы посетим Спасскую церковь с уникальной росписью на фасаде и собор Богоявления, притягивающий взгляды нарядным убранством. Заглянем в некрополь Знаменского монастыря, где покоятся писатель Валентин Распутин, княгиня Екатерина Трубецкая, исследователь Григорий Шелехов и другие. Увидим Казанскую церковь с иконостасом из красно-кофейного гранита.
Памятники
У памятника основателям Иркутска мы поговорим о том, кто по праву считается отцом города. У памятника Леониду Гайдаю порассуждаем, почему иркутяне называют его своим родным режиссёром. У памятника бабру удивимся, что это за чудо-зверь.
Каменные особняки и деревянные дома
Я расскажу, как фамилия купца Второва связана с легендарным произведением Булгакова, а иркутская купчиха Варвара Кельх — с яйцами Фаберже. Покажу первый кинотеатр, открытый итальянским подданным, кружевной дом и многое другое. Познакомлю с иркутским деревянным зодчеством 19–20 веков.
Набережные
Мы пройдём по Нижней набережной и бульвару Гагарина. Полюбуемся на красавицу Ангару — реку, о которой поют песни и слагают легенды. Вы думаете Ангара — это только река? А вот и нет!
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Noah. Детских кресел нет.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 554 туристов
Дорогие путешественники, меня зовут Ольга. Иркутск и Байкал стали для меня любовью с первого взгляда. Я с радостью готова поделиться своими знаниями и впечатлениями. Я организую вам интересную и познавательную поездку по незабываемым местам.