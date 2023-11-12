Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Это нестандартный маршрут, который позволит сделать отличные фотографии и получить яркие впечатления.
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даты
Описание
Организационные детали
Выбирайте одежду и обувь для прогулок на природе — наша экскурсия предполагает пешие маршруты по лесным тропам, скалистым участкам и камням. Также необходимы теплые вещи по сезону и головной убор. Очень часто дует холодный ветер.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Гид помогает выбрать подходящий вариант гостевого дома на побережье Малого моря.
Питание. Не входит в стоимость тура. Предусмотрены остановки в кафе, где можно попробовать национальные бурятские блюда.
Программа тура по дням
Горная река Бугульдейка, старые пирсы и атмосферные юрты
Встречаемся в Иркутске рано утром и едем на Байкал. Остановимся в одном из живописных мест, где река Бугульдейка впадает в Байкал. Вы увидите заброшенные бурятские юрты и прогуляетесь по песчано-галечному пляжу, сделаете атмосферные фотографии на фоне старых пирсов и полюбуетесь видами на заброшенный мраморный карьер.
Пообедаем в кафе с бурятской кухней (рекомендуем обязательно отведать знаменитые бурятские позы) и отправимся на берег Малого моря (так называется часть Байкала, отделенная островом Ольхон). Здесь остановимся и переночуем на одной из баз отдыха.
Мысы Малого моря и Тажеранские степи
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на мысы Цаган-Хушун, Уюга и Хадарта. Это очень живописные видовые точки, с которых можно сделать потрясающие фотографии.
После этого пообедаем и отправимся в Тажеранские степи. Природа здесь сильно отличается от той, что мы видели раньше: потрясающие виды на холмистые золотые степи и синюю гладь озера. Осмотрим заброшенную бурятскую деревню, а потом доберемся до тихой укромной бухточки Ая. У вас будет время, чтобы спокойно погулять побережью, после чего поднимемся на еще одну смотровую площадку.
На обратном пути остановимся в кафе на ужин, а потом вернёмся в Иркутск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего путешествия
- Сопровождение гида
- Бутилированная питьевая вода на всем маршруте
- Стоимость тура на человека зависит от размера группы: при группе 3 человека цена будет ниже - 11 700 руб., если едет только один человек, стоимость составит 35 000 руб
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Иркутска и обратно
- Проживание в гостевом доме на берегу Байкала
- Питание в кафе по пути следования
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.