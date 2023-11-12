Нестандартные фотолокации Байкала
Авторский тур в Иркутске

Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел

5
2 отзыва
Увидеть Байкал таким, каким он мало кому открывается — побродить по берегам со старыми пирсами, заглянуть в заброшенные бурятские юрты, а потом ощутить бескрайнее счастье среди золотых Тажеранские степей.

Это нестандартный маршрут, который позволит сделать отличные фотографии и получить яркие впечатления.
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Выбирайте одежду и обувь для прогулок на природе — наша экскурсия предполагает пешие маршруты по лесным тропам, скалистым участкам и камням. Также необходимы теплые вещи по сезону и головной убор. Очень часто дует холодный ветер.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Гид помогает выбрать подходящий вариант гостевого дома на побережье Малого моря.

Питание. Не входит в стоимость тура. Предусмотрены остановки в кафе, где можно попробовать национальные бурятские блюда.

Программа тура по дням

1 день

Горная река Бугульдейка, старые пирсы и атмосферные юрты

Встречаемся в Иркутске рано утром и едем на Байкал. Остановимся в одном из живописных мест, где река Бугульдейка впадает в Байкал. Вы увидите заброшенные бурятские юрты и прогуляетесь по песчано-галечному пляжу, сделаете атмосферные фотографии на фоне старых пирсов и полюбуетесь видами на заброшенный мраморный карьер.

Пообедаем в кафе с бурятской кухней (рекомендуем обязательно отведать знаменитые бурятские позы) и отправимся на берег Малого моря (так называется часть Байкала, отделенная островом Ольхон). Здесь остановимся и переночуем на одной из баз отдыха.

Горная река Бугульдейка, старые пирсы и атмосферные юртыГорная река Бугульдейка, старые пирсы и атмосферные юртыГорная река Бугульдейка, старые пирсы и атмосферные юртыГорная река Бугульдейка, старые пирсы и атмосферные юрты
2 день

Мысы Малого моря и Тажеранские степи

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на мысы Цаган-Хушун, Уюга и Хадарта. Это очень живописные видовые точки, с которых можно сделать потрясающие фотографии.

После этого пообедаем и отправимся в Тажеранские степи. Природа здесь сильно отличается от той, что мы видели раньше: потрясающие виды на холмистые золотые степи и синюю гладь озера. Осмотрим заброшенную бурятскую деревню, а потом доберемся до тихой укромной бухточки Ая. У вас будет время, чтобы спокойно погулять побережью, после чего поднимемся на еще одну смотровую площадку.

На обратном пути остановимся в кафе на ужин, а потом вернёмся в Иркутск.

Мысы Малого моря и Тажеранские степиМысы Малого моря и Тажеранские степиМысы Малого моря и Тажеранские степиМысы Малого моря и Тажеранские степиМысы Малого моря и Тажеранские степи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего путешествия
  • Сопровождение гида
  • Бутилированная питьевая вода на всем маршруте
  • Стоимость тура на человека зависит от размера группы: при группе 3 человека цена будет ниже - 11 700 руб., если едет только один человек, стоимость составит 35 000 руб
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Иркутска и обратно
  • Проживание в гостевом доме на берегу Байкала
  • Питание в кафе по пути следования
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, рано утром
Завершение: Иркутск, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
12 ноя 2023
Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
Я
6 окт 2023
Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за окном автомобиля но и внутри его.
Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОльхонТажеранские степиПопулярные местаМалое море Байкала

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