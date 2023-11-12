Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на мысы Цаган-Хушун, Уюга и Хадарта. Это очень живописные видовые точки, с которых можно сделать потрясающие фотографии.

После этого пообедаем и отправимся в Тажеранские степи. Природа здесь сильно отличается от той, что мы видели раньше: потрясающие виды на холмистые золотые степи и синюю гладь озера. Осмотрим заброшенную бурятскую деревню, а потом доберемся до тихой укромной бухточки Ая. У вас будет время, чтобы спокойно погулять побережью, после чего поднимемся на еще одну смотровую площадку.

На обратном пути остановимся в кафе на ужин, а потом вернёмся в Иркутск.