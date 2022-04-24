3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера. Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья. Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Питание включено: завтрак.