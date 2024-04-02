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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе. Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Питание включено: завтрак.
Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.
Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Ольхон
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка. Поездка до острова Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Ольхон - Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещение и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|79 200
|90 000
|81 400
|97 900
|доплата за одноместное размещение
|13 500
|21 000
|15 000
|26 500
Частично благоустроенное размещение – ЭКОНОМ:
- Размещение: Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)
- Размещение: Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже)
Благоустроенное размещение – СТАНДАРТ:
- Размещение: Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр - 2-местный номер (удобства в номере)
- Размещение: Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание: День 6: завтрак, обед, ужинДень 5, 7: завтрак, ужинДень 2-4, 8: завтрак
- День 6: завтрак, обед, ужин
- День 5, 7: завтрак, ужин
- День 2-4, 8: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ЛиствянкаДень 2: По ЛиствянкеДень 4: По ЛиствянкеДень 5: Листвянка - Иркутск - ОльхонДень 6: По ОльхонуДень 8: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: По Листвянке
- День 4: По Листвянке
- День 5: Листвянка - Иркутск - Ольхон
- День 6: По Ольхону
- День 8: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 4: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 6: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!