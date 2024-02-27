1 день

Листвянка

Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка.

Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме-гостинице.

Расселяемся в номера по 2 человека (можно по 3, есть номер на 4 человека), проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу.

Будем играть в зимние игры.

Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в теплый, уютный дом.

Ужинаем в гостинице, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся.

После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день.

Переезд максимум 1,5 часа (70 км).

Заселение в домик.

Прогулка 2-2,5 км.