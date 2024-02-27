Детский Зимний Байкал
Каждый день мы будем устраивать веселые зарядки и совместные игры, пешие прогулки и переходы по льду Байкала. Посмотрим археологические и природные памятники, пообщаемся с байкальскими хаски и нерпами.
Вечерами будем петь и заниматься творчеством в кругу новых друзей, сочинять сказки и пить горячий чай из сибирских трав перед сном.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка
Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка.
Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме-гостинице.
Расселяемся в номера по 2 человека (можно по 3, есть номер на 4 человека), проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу.
Будем играть в зимние игры.
Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в теплый, уютный дом.
Ужинаем в гостинице, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся.
После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день.
Переезд максимум 1,5 часа (70 км).
Заселение в домик.
Прогулка 2-2,5 км.
Камень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно Байкала
Сегодня ‒ первая продолжительная прогулка.
Пойдем на камень Черского, самую высокую точку поселка Листвянка.
Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень, места, крепко связанные с местным фольклором.
Поднимемся на вершину на кресельном подъемнике, сделаем много красивых фотографий и полюбуемся захватывающими дух видами.
Можно зайти согреться в кафе прямо на вершине.
После горячего чая и перекуса у нас запланированы игры на свежем воздухе и катание на ватрушках.
Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем идем греться в музей Байкала.
Здесь можно переодеться в сухие вещи и посмотреть двух живых нерпочек.
Понаблюдаем за ними и увидим, какие они любознательные и дружелюбные.
Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала.
Самые смелые посмотрят в микроскоп на жителей озера, обитающих в чистейшей воде.
После экскурсии едем домой, к ужину, вечерним посиделкам с песнями и древними бурятскими легендами.
За окном ‒ снег и темнота, а у нас весело, уютно и тепло, пора спать.
Переход налегке 8 км.
Переезд 15 минут.
Горнолыжный курорт (ватрушки, лыжи, сноуборды).
Питомник хаски и обсерватория
Переезд 30 минут, переход 4 км.
Этот день посвятим знакомству с собачками, ура!
Утром запрыгиваем на трансфер и едем к дружелюбным хаски.
Хозяева песиков познакомят нас с ездовым спортом, каждый ребенок сможет покататься на собачей упряжке (это включено в стоимость), а после погреемся в уютной юрте, перекусим, поделимся впечатлениями.
За отдельную плату можно прокатиться на собачьей упряжке и почувствовать себя настоящим каюром (погонщиком) и взрослым.
На обратном пути поиграем в различные игры на льду Байкала, можно будет покататься на коньках или с ледяной горки (если ее построят к моменту нашей поездки).
Вечером пойдем гулять в сторону Большой Астрофизической обсерватории, где и посетим экскурсию и посмотрим в настоящий телескоп на звезды.
После ужина в домике устроим творческий вечер.
Будем сочинять песенки, рассказывать стихи или лепить из пластилина животных, которых мы увидели днем.
Выпьем ароматного чая и отправимся по постелям, и пусть нам приснятся байкальские чудеса!
Переезд 30 минут.
Пешком 4 км.
Катание на хаски и юрта.
Поход налегке к пещере или на КБЖД
Переход налегке от 12 до 16 км.
Сегодня будет самый длинный переход и самые космически красивые виды.
Поэтому нужно как следует заправиться завтраком и одеться с расчетом на долгую прогулку.
Мы отправляемся в поход по льду Байкала.
Куда именно ‒ будем выбирать по силам участников, самых маленьких можно будет повезти на санках/ватрушках.
Основная цель на сегодня ‒ увидеть максимум красот Байкала.
Мы выйдем к открытому льду, чтобы восхищаться его глубиной, синевой и узорами разнообразных трещинок.
Под нашими ногами простирается огромный застывший космос, и только вмерзшие пузырьки воздуха и причудливый рисунок разломов в глубине и на поверхности напоминает, что мы все еще на Земле, на Байкале.
Прогуляемся по льду, полюбуемся небольшими гротами на скалах, увидим торосы.
Будем облизывать сосульки (осторожно, чтобы не застудить горло!) и найдем самую красивую из них.
Перекусим прямо возле озера и отправимся домой.
Вечером вместе с детками попробуем воспроизвести невероятные виды озера на бумаге.
Из рисунков получатся красивые открытки, которые ребята смогут подарить бабушкам с дедушками или лучшим друзьям.
Поход 12-16 км.
Паром 20 минут.
Идем на другой берег Ангары.
Тальцы
Вчера был насыщенный день, но этот будет не менее интересным приключением.
Мы отправляемся в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».
Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в искусно воссозданные деревянные дома и юрты местных жителей.
Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках.
Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена.
Поездка в «Тальцы» займет весь день, здесь же и пообедаем в чайной, где обязательно попробуем фирменный сбитень из меда и трав.
Нагулявшись, возвращаемся в гостиницу и еще немного побарахтаемся в снегу перед ужином.
Когда юные искатели приключений устанут и отправятся спать, родители могут собраться на «взрослые» посиделки и провести вечер за дружеским общением.
Переезд 30 минут в один конец.
Прогулка на 4 км.
Музей под открытым небом.
Свободный день
Свободный день, самостоятельные прогулки.
Можно поспать подольше, ведь сегодня нам никуда не надо ехать.
Хотя мы очень рекомендуем посетить Нерпинарий и посмотреть, на что способны эти удивительно умные создания.
Затем сходите на рынок и купите сувениры для друзей и родственников: копченого омуля, кедровых орехов, чай, традиционные амулеты или поделки из местных полудрагоценных камней.
Также в этот день можно отправиться кататься на хивусах по предварительной договоренности.
Или погрузиться под лед Байкала (правда, это развлечение только для взрослых).
Если не хочется уже экстрима, то инструктор всегда подскажет, где находятся еще ряд необычных мест для посещения: ретро-музей или ледяное кафе, например, или плавучая баня.
Вечером вместе с детками устроим прощальный ужин и посиделки, скажем друг другу добрые пожелания в дорогу.
Дорога домой
Утром завтракаем, собираем вещи, тепло прощаемся, обнимаемся и обещаем держать связь.
За эту неделю мы стали по-настоящему дружной командой и пережили множество приключений.
На трансфере едем в аэропорт, желающих остаться высадим в городе и дадим советы по поиску жилья.
Мы всегда советуем задержаться после поездки еще на денек или приехать до выезда, ведь в самом городе тоже много интересного.
Обязательно пройдитесь по набережной, посетите музеи декабристов с интерактивными экспозициями, посетите 130 квартал, куда привезли и отреставрировали ряд старинных домов.
Берите максимум от этого путешествия!
Переезд максимум 1,5 часа (70 км).
Рекомендуем погулять по Иркутску, консультируйтесь с нами, подскажем места.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Мини-гостиница Эрси
Мини-гостиница находится в Листвянке. Там тепло, есть электричество, интернет, горячая вода. Душевые и туалеты, как правило, в номерах. Номера по 2-4 человека. Огороженная территория с детской площадкой.
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Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Иркутска с багажом (до 20000 рублей)
- Баня на выезде (по желанию)
- Посещение нерпинария и иных музеев, не включенных в программу выезда
- Заезд в парк деревянных скульптур «Лукоморье»
- Деньги на карманные расходы (сувениры и кафе)
- Катание на собачьей упряжке взрослых самостоятельно (по желанию, дополнительно около 2700 рублей)
- Услуги горнолыжного комплекса Истленд (по желанию)
- Катание на хивусах (по предварительной договоренности сможем организовать экскурсию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем жить в теплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется. Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой. В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего. И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом.
Для маленьких детей рекомендуем подумать о "транспортном средстве": ватрушке, складных санях. На выезде будет "дежурная ватрушка".
Модули с общественным снаряжением на этот выезд не выдаются, везете только свои вещи, все остальное довезем мы для вас.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Накидка на рюкзак;
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- Одежда для сна;
- Нижнее бельё;
- Термобельё;
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- Носки или термоноски;
- Шерстяные носки;
- Футболка;
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- Пуховик (теплая куртка);
- Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- Шарф;
- Шапка теплая;
- Зимняя обувь;
- Тапочки;
- Удобные штаны.
Личные вещи:
- Паспорт;
- Деньги;
- Термос (1л.);
- Туалетная бумага;
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Предметы личной гигиены;
- Лёгкое полотенце;
- Телефон;
- Медицинский полис;
- Банное.
Рекомендуем добавить
- Фонарики (гамаши, бахилы);
- Балаклава;
- Фотоаппарат;
- Горнолыжная маска/очки;
- Очки солнцезащитные.
С какого возраста можно идти в этот поход?
Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 4 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна. Чаще всего днем мы находимся на прогулке по льду Байкала или по пути к какому-нибудь музею или катаемся на собачьих упряжках.
Требуется ли специальная подготовка?
Этот выезд доступен любому здоровому человеку, как взрослому, так и ребенку. Тут надо морально быть готовыми ко всем прелестям зимы и длительным прогулкам.
Детям будет тяжело?
Маршрут максимально упрощен, доступен по силам. Если вдруг и будет такое, что ребенок устал и не захотел куда-то идти в этот день, то можно остаться в гостинице. Но лучше идти, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Для прогулок у нас будет "дежурная ватрушка".
Будут ли длительные переезды?
Максимальный переезд будет в первый и последний день выезда (и он не более полутора часов). Далее остальные переезды будут длиться менее часа.
Где мы будем ночевать? Какие условия?
Жить мы будет в гостинице. В ней тепло, есть электричество, интернет, горячая вода. Душевые и туалеты в номерах. Номера по 2 и иногда по 4 человека. Огороженная территория. До Байкала идти 15 минут с ребенком.
Чем будем питаться?
Всё питание на маршруте входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Завтраками и ужинами нас будут кормить в кафе при гостинице, с учетом особенностей питания. Днем обеды в кафе или попутные перекусы. Берите термосы для горячего вкусного чая с травами.
Какая будет погода? Будет холодно?
Как правило, зимы на Байкале мягкие и солнечные, но надо быть готовыми к любой погоде и к морозам тоже. Продумайте комплекты одежды, как для себя, так и для ребенка. Важным фактором тепла является хорошая теплая обувь с толстой подошвой (подойдут сапожки-дутики), шапка и рукавички/перчатки. Проверьте, чтобы горло, было закрыто и была возможность спрятать лицо от мороза. Можно взять с собой бафф, горнолыжную маску, специальный крем от мороза, чтобы сберечь румяные щечки. Двигаться мы планируем активно, поэтому замерзнуть у нас не получится.
Какая на маршруте связь? Есть ли интернет?
В гостинице есть бесплатный wi-fi, но на территории мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно.
Сколько денег брать с собой? Наличные или карта?
Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом.
В стоимость похода мы включили все переезды, питание, проживание, траты по программе.
Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, нерпинарий, сувениры/подарки, кафешки, банька, катание на собачей упряжке для взрослого. Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе
Какая стоимость тура для детей?
Детям от 4 до 7 лет – стоимость 42 200 ₽.
Детям от 8 до 12 лет – стоимость 54 900 ₽
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Акция “Ранние пташки”: цена со скидкой на первые несколько мест, уточнять актуальность наличия данных мест - 63 800 рублей.
Для компаний от 3х человек, скидка каждому взрослому - 1 500 рублей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я бы и подъем и выход сдвинула бы на час позже. В любом случае, мы возвращались за полтора часа до ужина. В общем, больше часов сна - меньше проблем с малыми детьми. Но, ещё раз хочу поблагодарить за замечательно проведённое время.