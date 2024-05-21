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ног от активностей и впечатлений) Кардинальное отличие, конечно, от отдыха дикарем - и не надо самому себе придумывать, куда идти и чем заняться, где покушать и прочее. Для первого знакомства с Байкалом - наверное, лучший выбор - и Ольхон, и Саяны, и КБЖД, и Иркутск. При выборе тура у нас были сомнения, хорошая ли идея ехать в межсезонье, но как оказалось по итогу - хорошая - мало туристов, Байкальского льда много, не так уж и холодно. Так что если вас мучают схожие сомнения - не сомневайтесь и езжайте) Обязательно возьмите бинокль - его в списке вещей не указывают, но вы точно оцените его необходимость на таких просторах. Нерп мы видели только в нерпинарии и музее Байкала, но с биноклем вы кратно увеличиваете шанс их наблюдения в естественной среде)