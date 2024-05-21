Туры в Иркутске весной

Найдено 23 тура в категории «Весенние» в Иркутске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000 за человека
Весна на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Байкал весной не менее красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
67 000 за человека
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
«Погрузитесь в волшебный мир Байкала и Бурятии во время нашего весеннего большого тура»
14 мар в 10:00
110 000 за человека
Классика зимней или весенней Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика зимней или весенней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
19 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 47 700 за человека
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 79 200 за человека
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 800 за человека
Места Релаксации на Байкале. Весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места Релаксации на Байкале. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
«Байкал весной – это солнечные дни, удивительной красоты пейзажи пробуждающейся природы, и чистые воды озера Байкала»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 67 200 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500 за человека
Весенняя мозаика Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весенняя мозаика Ольхона
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500 за человека
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Весна на Байкале – это здорово»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 200 за человека
Весенние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Весенние краски Байкала
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 115 700 за человека
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
Начало: Иркутск
4 мар в 10:00
73 900 за человека
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
25 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 114 800 за человека
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 73 500 за человека
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 65 900 за человека
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600 за человека
Южный Байкал. Зимнее или весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
31 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 117 300 за человека
Зимние и весенние Сокровища Байкала
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимние и весенние Сокровища Байкала
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 73 400 за человека
Классика зимнего и весеннего Байкальска
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика зимнего и весеннего Байкальска
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 45 700 за человека
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Начало: Россия, Иркутск
29 ноя в 10:00
3 дек в 10:00
от 58 900 за человека
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Начало: Россия, Иркутск
13 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 47 800 за человека
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
«Зимнее или весеннее путешествие к сердцу Байкала – острову Ольхон»
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
от 46 000 за человека
Весенний Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенний Ольхон
Начало: Россия, Иркутск
от 32 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный со многих мест, просторы
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    Ольхона, запах кедра в Ашане, Саяны, всё оставило впечатление в душе. Будем помнить поездку всегда. Особенное спасибо гиду Ирине, без неё мы бы многое не узнали и не увидели, душевно! А также спасибо нашему водителю Александру и водителям на Ольхоне.

    Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Были в туре с 5 мая по 11мая 2024 года. Тур восхитительный! Каждый день получали много ярких впечатлений. Увидели Байкал
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    с острова и с материка, пересекли Ольхонский пролив на хивусах, проехали по Кругобайкальской железной дороге и несколько километров по Транссибу на удобном и комфортабельном поезде, пересекли исток Ангары на пароме, полюбовались водопадом в Аршане. Восторг и умиление вызвали нерпы в нерпинарии и в музее Байкала в Листвянке. Поднялись на смотровую площадку на канатной дороге и с высоты увидели, как красавица Ангара убегает от отца Байкала. Поразили масштабы музея деревянного зодчества в Тальцах. Настолько обстоятельно показан быт русской деревни 19 века. И там же в Тальцах открылся потрясающий вид на Ангару.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена, что вечером валились с
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    ног от активностей и впечатлений) Кардинальное отличие, конечно, от отдыха дикарем - и не надо самому себе придумывать, куда идти и чем заняться, где покушать и прочее. Для первого знакомства с Байкалом - наверное, лучший выбор - и Ольхон, и Саяны, и КБЖД, и Иркутск. При выборе тура у нас были сомнения, хорошая ли идея ехать в межсезонье, но как оказалось по итогу - хорошая - мало туристов, Байкальского льда много, не так уж и холодно. Так что если вас мучают схожие сомнения - не сомневайтесь и езжайте) Обязательно возьмите бинокль - его в списке вещей не указывают, но вы точно оцените его необходимость на таких просторах. Нерп мы видели только в нерпинарии и музее Байкала, но с биноклем вы кратно увеличиваете шанс их наблюдения в естественной среде)

    Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых.
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    В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.

    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся
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    наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!

    Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
    Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы. Добрые
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    и отзывчивые водители ❤❤подскажут, помогут, интересно рассказывают. Приготовленная на костре уха- шедевр! Отдельная благодарность работницам ❤❤кухни "Набаймар". Вкусно, как у бабушки) всегда приветливые, улыбчивые) Рядом с Шаманкой располагается Olkhon Ice Park- парк ледовых скульптур. Создаются из наплесков на скалах. Красота!

    Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программыТур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
  1. Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
  2. Весна на Байкале
  3. Большое путешествие по весеннему Байкалу
  4. Классика зимней или весенней Листвянки
  5. Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Весенние" можно забронировать 23 тура от 32 000 до 117 300. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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