1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
«Байкал весной не менее красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
«Погрузитесь в волшебный мир Байкала и Бурятии во время нашего весеннего большого тура»
14 мар в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика зимней или весенней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
19 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 47 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 79 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места Релаксации на Байкале. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
«Байкал весной – это солнечные дни, удивительной красоты пейзажи пробуждающейся природы, и чистые воды озера Байкала»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 67 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весенняя мозаика Ольхона
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Весна на Байкале – это здорово»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Весенние краски Байкала
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 115 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
Начало: Иркутск
4 мар в 10:00
73 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Зимняя или весенняя сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
25 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 114 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
31 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимние и весенние Сокровища Байкала
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 73 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика зимнего и весеннего Байкальска
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 45 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Начало: Россия, Иркутск
29 ноя в 10:00
3 дек в 10:00
от 58 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Начало: Россия, Иркутск
13 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 47 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
«Зимнее или весеннее путешествие к сердцу Байкала – острову Ольхон»
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
от 46 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенний Ольхон
Начало: Россия, Иркутск
от 32 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса21 мая 2024Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный со многих мест, просторы
- ААнна17 мая 2024Были в туре с 5 мая по 11мая 2024 года. Тур восхитительный! Каждый день получали много ярких впечатлений. Увидели Байкал
- ИИлья12 мая 2024Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена, что вечером валились с
- ААся17 апреля 2024Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых.
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ММарина5 апреля 2024Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ААнна26 февраля 2024Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы. Добрые
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Весенние»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Весенние" можно забронировать 23 тура от 32 000 до 117 300. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 23 туров в Иркутске на 2024 год по теме «Весенние», 69 ⭐ отзывов, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август