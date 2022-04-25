Классика зимнего Ольхона

Зимнее путешествие к «сердцу Байкала» - острову Ольхон

4.7
3 отзыва
Зимнее путешествие к "сердцу Байкала" – острову Ольхон.

Насладитесь необычной природой, удивительным льдом Байкала, легендами острова и ощутите на себе силу этого загадочного и красивого места.
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Классика зимнего Ольхона
Ближайшие даты:
2
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даты

Что вас ожидает 🤩

Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Живописный мыс Кобылья голова
Живописный мыс Кобылья голова
Отправимся в южную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и бодрящими пешими прогулками

Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту (в 8 часов утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
5 день

Выезд в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск ориентировочно в 16:00 по местному времени.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Выезд в ИркутскВыезд в ИркутскВыезд в ИркутскВыезд в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар" или "Звезда кочевника" (4 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты (02.01 по 13.01, 20.02 по 10.03)
экономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер40 30043 20037 40043 20046 000
доплата за одноместное размещение10 00012 000-12 00014 000

Хостел – место в 2-16-местном номере с возможным подселением, удобства на территории, Турбаза Набаймар;

Эконом – 2-местный номер, удобства на этаже, Турбаза Набаймар.

Стандарт – 2-местный номер, удобства в номере, Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника.

Варианты проживания

Усадьба Набаймар

4 ночи

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Усадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба Набаймар

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2, 4: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 5: завтрак.
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак.
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 5: Ольхон – Иркутск.
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск.
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Начало марта на Байкале характеризуется минусовой температурой, но она редко опускается ниже -15. Днем достаточно комфортно: светит яркое, теплое солнце, средняя температура - 5-10 градусов. Ночью морознее, до -15. В марте в населенных пунктах на берегах озера выпадает минимум осадков. Нужно быть готовым к сильным холодным ветрам, они здесь не редкость.

Погода на Байкале в конце марта становится более комфортной, температура приближается к 0, в отдельные дни может подниматься до +3 градусов.

Где начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление из города на остров ориентировочно в 10:00 утра по местному времени (Москва + 5 часов). Встреча от аэропорта с 8:30 до 09:00 утра, от ж/д вокзала или гостиницы города Иркутска с 9:00 до 10:00. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
25 апр 2022
Я в полном восторге от путешествия на о. Ольхон: ехала увидеть Байкал и легендарный Байкальский лёд, а получила гораздо больше! Это, действительно, волшебное место с потрясающими закатами! Здесь я на время забыла о заботах!
❤️❤️❤️
Р
13 фев 2022
Хотел бы выразить огромную благодарность туроператору "Большая страна". Поездка на байкал удалась на все 100%! На каждом этапе поездки со мной связывались сотрудники, чтобы рассказать о программе, о различных мероприятиях и отвечали на все возникающие вопросы. Никаких проблем не было. Также, хотелось поблагодарить Антонину за ее доброжелательность и отзывчивость. И самое главное еда на турбазе, в которой нас определили, была потрясающей (домашней). Буду бронировать дальнейшие поездки только через вас!
Д
11 янв 2022
Спасибо за организацию тура, все понравилось.

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