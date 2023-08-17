Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)

Путешествие в Иркутске: Групповая экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха). Важно! Дети до 5 лет без занятия места.
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)

Что вас ожидает:

  • Кругобайкальская железная дорога
  • Национальный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал. Целью строительства была необходимость связать Центральную часть России и Дальний Восток. В 1901 году приступили к строительству КБЖД. Большая часть пути Кругобайкалки проложена по так называемой «скальной полке». Для прокладки путей наэтом участке потребовалось возвести очень много мостов, противообвальных галерей, подпорных стен, и в том числе ещё 39 тоннелей.

Мы предлагаем Вам окунуться в историю, и отправится с нами на экскурсию по одному из самых интересных маршрутов. Наша кскурсия – это уникальная воз можность за одну поездку посетить самые интересные места на Кругобайкальской железной дороги, с возможностью осмотра всех достопримечательностей с воды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера (тип Ямаха) Экскурсионное обслуживание Входной билет в национальный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
Водные развлечения
На катере
Экскурсии по КБЖД
На поезде

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