Приготовьтесь к насыщенному и активному путешествию! За один день вы исследуете музей деревянного зодчества «Тальцы». Оцените панорамные виды с двух смотровых площадок и услышите легенды великого озера. Прокатитесь на моторной лодке.
И прикоснётесь к истории Кругобайкальской железной дороги, одной из самых красивых и дорогих в мире.
И прикоснётесь к истории Кругобайкальской железной дороги, одной из самых красивых и дорогих в мире.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Музей деревянного зодчества «Тальцы». Вы осмотрите реконструкцию традиционной сибирской деревни
- Смотровая площадка «Шаман-камень». Мы расскажем легенды и истории особенного места в истоке Ангары
- Тоннель на Кругобайкальской железной дороге. До следующей локации домчим с ветерком на моторной лодке, проедем мимо Шаман-камня (вы сможете загадать желание!) и порта Байкал. Вы увидите старинный ландшафтно-архитектурный памятник и узнаете о строительстве и эксплуатации КБЖД
- Перемещение на пароме. Из порта Байкал в Листвянку доберёмся, используя традиционный способ переправы
- Рыбный рынок и обед. Здесь вы сможете купить местную продукцию и подкрепитесь после насыщенного дня
- Смотровая площадка «Камень Черского». В завершение поднимемся на самую популярную смотровую точку в Листвянке
В путешествии вы узнаете главное о Байкале, откроете интересные факты о его обитателях. А при желании и подходящей погоде отдохнёте и искупаетесь на уединённом галечном пляже.
Организационные детали
- Экскурсия комбинированная: проходит на авто (Toyota Highlander), лодке и пешком
- Протяжённость пешего маршрута — 6 км. Если это много для вас, можем также вернуться на лодке обратно
- Дополнительные расходы: билет в музей «Тальцы» — 400 руб. за взрослого, 150 руб. — льготный; обед в Листвянке
- В поездку могут отправиться дети с 12 лет
- Обязательно возьмите перекус — у нас будет поздний обед (в 16:00)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Иркутске
Я сибиряк, влюблён в Байкал и в путешествия по родному краю и за его пределы. Работаю в индустрии гостеприимства 15 лет, аккредитован в самых популярных музеях. С радостью организую дляЗадать вопрос
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