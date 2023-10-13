Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим о строительстве великого железнодорожного пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы сядем на паром и переправимся на другой берег Байкала. Пройдёмся по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель. Вы узнаете:
- как начиналось и чем закончилось строительство великого железнодорожного пути,
- чем тоннели отличаются от галерей,
- что сегодня можно сказать о состоянии КБЖД.
После прогулки у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу озера или искупаться в его целебных водах.
Организационные детали
- Трансфер из Иркутска на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 150 руб. /чел.
- Поездка на катере (Листвянка — Порт Байкал — Листвянка) — 250 руб. / чел.
- Также возможен обед в кафе на станции Порт Байкал — средний чек 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 857 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу свирели…». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
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