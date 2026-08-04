Переправа на пароме до другого берега Байкала и прогулка по путям Кругобайкальской железной дороги - это уникальная возможность увидеть станцию «Порт Байкал» и заглянуть в первый тоннель.



Здесь расскажут о строительстве великого железнодорожного пути и современном состоянии этого архитектурно-инженерного памятника. После экскурсии можно отдохнуть на берегу озера или искупаться в его целебных водах. Включён трансфер из Иркутска, экскурсию проводят опытные гиды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по КБЖД - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулкой и видами Байкала. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные изменения погоды и температуру воды. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия может быть затруднена из-за холодов и снега, однако для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.