Переправа на пароме до другого берега Байкала и прогулка по путям Кругобайкальской железной дороги - это уникальная возможность увидеть станцию «Порт Байкал» и заглянуть в первый тоннель.
Здесь расскажут о строительстве великого железнодорожного пути и современном состоянии этого архитектурно-инженерного памятника. После экскурсии можно отдохнуть на берегу озера или искупаться в его целебных водах. Включён трансфер из Иркутска, экскурсию проводят опытные гиды
Здесь расскажут о строительстве великого железнодорожного пути и современном состоянии этого архитектурно-инженерного памятника. После экскурсии можно отдохнуть на берегу озера или искупаться в его целебных водах. Включён трансфер из Иркутска, экскурсию проводят опытные гиды
6 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Переправа на пароме
- 🚶♂️ Прогулка по КБЖД
- 🏞️ Вид на Байкал
- 📜 История железной дороги
- 🛤️ Посещение тоннеля
- 🚗 Трансфер включён
Лучшее время для посещения
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июн
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сен
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ноя
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Лучшее время для экскурсии по КБЖД - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулкой и видами Байкала. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные изменения погоды и температуру воды. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия может быть затруднена из-за холодов и снега, однако для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Порт Байкал
- Тоннель
Описание экскурсии
Мы сядем на паром и переправимся на другой берег Байкала. Пройдёмся 5 км по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель. Вы узнаете:
- как начиналось и чем закончилось строительство великого железнодорожного пути,
- чем тоннели отличаются от галерей,
- что сегодня можно сказать о состоянии КБЖД.
После прогулки у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу озера или искупаться в его целебных водах.
Организационные детали
- Трансфер из Иркутска на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Паром — 350 ₽ в одну сторону, 700 ₽ туда-обратно
- Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 250 ₽ за чел.
- Поездка на катере (Листвянка — Порт Байкал — Листвянка) — 500 ₽ за чел.
- Также возможен обед в кафе на станции Порт Байкал (по желанию) — средний чек 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1839 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо гиду- Надежде за профессионализм! Я провела незабываемый день, много узнала об истории КБЖД, мы поднялись по смотровой тропе вверх на склон,полюбовались красотами Байкала и окружающим природным ландшафтом, затем прошлись вдоль железной дороги. Я не могла надышаться чудесным воздухом. В общем, не могу описать все свои эмоции!!! Ещё раз спасибо Надежде!
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Все было прекрасно, несмотря на погоду. Спасибо большое.
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Е
Очень благодарны гиду Евгению за экскурсию Иду по шпалам КБЖД. Приехал заранее, встретил доброжелательно. Он очень хороший рассказчик. На наши вопросы дал исчерпыаающие ответы. Контактен. Но ожидали, что увидим тоннель, как было оговорено в предложении. Но на самом деле это оказалась галерея. Однако восторжены красотами Байкала. Впечатления и эмоции перевешивают эти неувязки. Спасибо!
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М
Мы посетили интереснейшую экскурсию по КБЖД. Наш гид Евгений- интересный рассказчик, внимателен, заботлив, пунктуален. Доехали на автомобиле до п. Листвянка, далее добрались до первого туннеля. Восхитились этим сооружением! Посетили порт
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Отличная экскурсия, Евгений очень много рассказал про Иркутск, Байкал, КБЖД, ответил на все наши вопросы. Прошли часть КБЖД, узнали, что такое туннель и галерея, погуляли, искупались, зашли в ресторанчик с вкусной рыбой. Повезло с погодой: было и солнце, и облака, и туман.
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Н
Очень интересная экскурсия прогулка. Вроде прошли 10 км, но это было легко и на одном дыхании. Экскурсовод Евгений довёз до места, потом очень интересно обо всем рассказывал, подстраивая новые темы
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