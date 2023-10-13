Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим о строительстве великого железнодорожного пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы сядем на паром и переправимся на другой берег Байкала. Пройдёмся по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель. Вы узнаете:

как начиналось и чем закончилось строительство великого железнодорожного пути,

чем тоннели отличаются от галерей,

что сегодня можно сказать о состоянии КБЖД.

После прогулки у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу озера или искупаться в его целебных водах.

Организационные детали

Трансфер из Иркутска на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы