Приглашаем вас на зимний Байкал. Зимой Байкал красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче, многократно усиленное искристыми полями снега и льда, а также дарит множество возможностей для интересного и разнообразного отдыха.

Увидим пролив "Ольхонские ворота", посетим священный мыс Бурхан и на целый день отправимся исследовать северную часть острова – мыс Хобой

Посетим смотровую площадку у знаменитого Шаман-камня и действующую церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей

Поедем по дороге, идущей по степям, через живописные отроги Прибайкальского хребта, которые сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи

По желанию для нас снежное сафари на снегоходах или настоящих ездовых собаках, верховая езда, кузнечное, гончарное мастерство или креативное рукоделие, а также местные горнолыжные трассы

По желанию посетим рыбные ряды, где сможем попробовать все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами

Программа тура по дням

1 день Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Экскурсия в пос. Листвянка (65 км). По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях. В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Обед. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Размещение в гостинице. Свободное время. (вкл. питание: обед).

2 день Свободное время: катания и мастер-классы

Завтрак в гостинице. Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день. После обеда – трансфер в Иркутск, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия. Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак).

3 день Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала

Завтрак в гостинице. Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова. Размещение на турбазе. Ужин на турбазе. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак, ужин).

4 день Пос. Хужир, Шаман-скала, свободное время

Завтрак на турбазе. Занятием на первую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами. Обед. После обеда – свободное время для самостоятельных прогулок и дополнительных экскурсий. Ужин на турбазе. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

5 день Мыс Хобой

Завтрак на турбазе. Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. Горячий обед. Ужин на турбазе. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

6 день Трансфер в Иркутск

Завтрак на турбазе. После завтрака, на микроавтобусе отправляемся в Иркутск (320 км, ~ 7 ч.). Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни. Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути! Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак).

7 день Экскурсия по Иркутску, отъезд