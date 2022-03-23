Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур

Приглашаем вас на зимний Байкал

5
3 отзыва
Приглашаем вас на зимний Байкал.

Зимой Байкал красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче, многократно усиленное искристыми полями снега и льда, а также дарит множество возможностей для интересного и разнообразного отдыха.
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
12
фев
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Аппетитная байкальская рыба
Аппетитная байкальская рыба
По желанию посетим рыбные ряды, где сможем попробовать все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами
Интересный досуг на любой вкус
Интересный досуг на любой вкус
По желанию для нас снежное сафари на снегоходах или настоящих ездовых собаках, верховая езда, кузнечное, гончарное мастерство или креативное рукоделие, а также местные горнолыжные трассы
Старинные бурятские деревни и сибирская тайга
Старинные бурятские деревни и сибирская тайга
Поедем по дороге, идущей по степям, через живописные отроги Прибайкальского хребта, которые сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи
Романтическая легенда Байкала
Романтическая легенда Байкала
Посетим смотровую площадку у знаменитого Шаман-камня и действующую церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей
Знаменитый остров Ольхон
Знаменитый остров Ольхон
Увидим пролив "Ольхонские ворота", посетим священный мыс Бурхан и на целый день отправимся исследовать северную часть острова – мыс Хобой

Программа тура по дням

1 день
Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
2 день
Свободное время: катания и мастер-классы

Завтрак в гостинице.

Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день.

После обеда – трансфер в Иркутск, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Свободное время: катания и мастер-классыСвободное время: катания и мастер-классыСвободное время: катания и мастер-классы
3 день
Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала

Завтрак в гостинице.

Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота,  пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.

Размещение на турбазе.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, ужин).

Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала
4 день
Пос. Хужир, Шаман-скала, свободное время

Завтрак на турбазе.

Занятием на первую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

Обед.

После обеда – свободное время для самостоятельных прогулок и дополнительных экскурсий.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Пос. Хужир, Шаман-скала, свободное времяПос. Хужир, Шаман-скала, свободное времяПос. Хужир, Шаман-скала, свободное время
5 день
Мыс Хобой

Завтрак на турбазе.

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. 

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

Горячий обед.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день
Трансфер в Иркутск

Завтрак на турбазе.

После завтрака, на микроавтобусе отправляемся в Иркутск (320 км, ~ 7 ч.).

Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни.

Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути!

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Трансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в Иркутск
7 день
Экскурсия по Иркутску, отъезд

Завтрак в гостинице.

День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

(вкл. питание: завтрак).

Экскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (3 ночи), в Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

При группе от 2-х человек –  45 800 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 19 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: архитектурно-этнографический музей «Тальцы» Байкальский экологический музей знакомство с ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра – (1.7 км) катание на снегоходах катание верхом на лошади горнолыжный комплекс мастер-класс по кузнечному делу мастер-класс по гончарному делу мастер-класс по креативному рукоделию.
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Байкальский экологический музей
  • Знакомство с ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра – (1.7 км)
  • Катание на снегоходах
  • Катание верхом на лошади
  • Горнолыжный комплекс
  • Мастер-класс по кузнечному делу
  • Мастер-класс по гончарному делу
  • Мастер-класс по креативному рукоделию
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 мар 2022
Наш самолёт коснулся сибирской земли в 4 часа ночи и, по предварительной договорённости с администрацией аэропорта, мы улеглись спать на мягких диванчиках в комнате «матери и ребёнка». Там же мы и позавтракали домашней едой, воспользовавшись чайником и свч печью.
А в 9 утра нас встречали улыбчивые сибиряки - гид и водитель. С ними мы домчали до Листвянки. По пути нам была проведена экскурсия в музее старинного зодчества Тальцы, а по прибытии в Листвянку - по самому посёлку. С лайфхаками, куда сходить, куда идти не надо и где попробовать лучшего омуля.
Листвянка - это зимняя Ялта. Туристическая Мекка, с одной улицей, протяжённостью в пару километров и всевозможными развлекухами. С толпами народа, множеством кафешек и ресторанов, на любой вкус и кошелёк, и адскими субботними пробками, каких я не видела в Москве, когда машины разъезжались даже по тротуарам.
Далее был Иркутск. Уютный Сибирский городок, где мы попробовали блюдо-«эндемик» бузы или позы, закупили маленькие сувениры, и счастливые, в предвкушении, собрались на Ольхон.
На следующее утро к гостинице подъехал автобус, водитель лихо закинул на крышу автобуса мой новенький Американ Туристер, и, увидев мои круглые от изумления глаза, спокойно сказал: «не волнуйтесь, не потеряем, я его привяжу!»
Ехали мы 7 часов. Трудный был переезд, но ещё труднее стало, когда мы съехали на лед Байкала, что бы добраться до острова. Это было очень страшно. Адреналин так шарашил, что я раз 20 вспотела, пока мы не достигли противоположного берега.
Ольхон - это сердце Байкала, священная для бурят земля и центр шаманизма. Географический, исторический и сакральный центр озёра, полный древних легенд и преданий. Там какое-то совершенно другое измерение вокруг, другое состояние сознания внутри, которые затягивают и потрясают.
Впечатляющая Баргузинская долина, окружённая Баргузинским и Икатским хребтами, заповедные места, колорит местности, приветливые люди, обычаи и нравы бурятского этноса и, конечно, Байкал!
Кружевной прозрачный лёд, застывшие белоснежные волны, причудливые наплески, цепи торосов, сказочная красота хрустальных гротов!
Совершенно космические пейзажи!
В общем, Ольхон сложно описать словами. Его надо видеть, слышать и ощущать всю мощь этого места.
И 3 дня на Ольхоне нам показалось маловато - не везде съездили и не всё успели увидеть. Но зато есть повод вернуться.
А дальше нас ждал нелёгкий обратный трансфер, экскурсия по Иркутску, закупка рыбы и конфет, прощание с Сибирью, перелёт и возвращение в Московскую суету.
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.

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