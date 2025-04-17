1 день

Прибытие в Иркутск. Сплав по реке Иркут

После прибытия в Иркутск, мы нашей небольшой группой любителей актива и ярких впечатлений отправимся сначала на приветственный завтрак: познакомимся с гидом и другими участниками группы, ведь мы проведем в обществе друг друга целых 8 дней!

Знакомство пройдет в уютной атмосфере ресторана с говорящим в нашем случае названием "Место встречи".

Расскажем кратко о себе, обозначим план действий и отправимся в путь.

Сегодня ваш день пройдет на природе – вы познакомитесь с красотой сибирского края во время сплава по живописной местности по реке Иркут.

На групповом трансфере отправимся в сторону села Шаманка.

Это удивительное место, притягивающее к себе туристов своими захватывающими дух видами и природой.

Шаманка – это село, уютно примостившееся в соседстве с утесом «33 богатыря» – памятником природы.

Шаманский утес находится на левом берегу Иркута и представляет собой гряду скальных обнажений.

Вид поистине потрясает и восхищает!

На берегу реки в Шаманке инструктор проведет подробный инструктаж, после чего мы сядем в рафты и отправимся в путь!

Во время сплава вы будете любоваться природой, пробовать свои силы в состязаниях с другими участниками сплава "кто быстрее и ловчее".

Добравшись до места отдыха, вас ждет вкусный обед, веселые конкурсы и свободное время на прогулки и купания в реке.

Набравшись сил и передохнув, ваш сплав продолжится до села Введенщина, откуда групповой трансфер доставит вас в Листвянку. Листвянка расположена узкой кромкой вдоль берега Байкала.

После заселения у вас останется свободное время, которое при желании можно будет посвятить прогулке по набережной на Байкале или отдыху, ведь день был очень активный и насыщенный на новые впечатления!

Вы увидите: Иркутск, Иркут, село Шаманка, село Введенщина, Листвянка.

В стоимость включено: приветственный завтрак, групповой трансфер, аренда сплавного снаряжения (рафт, спасательные жилеты, весла), услуги инструктора-повара, горячий обед, сплав, гид-сопровождающий, проживание в Листвянке.