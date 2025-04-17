Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас! Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но будут горы, Байкал, восхождение на вершину (2415 м), где среди горных "стен" приютилось потрясающей красоты Серебряное озеро.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Сплав по реке Иркут
После прибытия в Иркутск, мы нашей небольшой группой любителей актива и ярких впечатлений отправимся сначала на приветственный завтрак: познакомимся с гидом и другими участниками группы, ведь мы проведем в обществе друг друга целых 8 дней!
Знакомство пройдет в уютной атмосфере ресторана с говорящим в нашем случае названием "Место встречи".
Расскажем кратко о себе, обозначим план действий и отправимся в путь.
Сегодня ваш день пройдет на природе – вы познакомитесь с красотой сибирского края во время сплава по живописной местности по реке Иркут.
На групповом трансфере отправимся в сторону села Шаманка.
Это удивительное место, притягивающее к себе туристов своими захватывающими дух видами и природой.
Шаманка – это село, уютно примостившееся в соседстве с утесом «33 богатыря» – памятником природы.
Шаманский утес находится на левом берегу Иркута и представляет собой гряду скальных обнажений.
Вид поистине потрясает и восхищает!
На берегу реки в Шаманке инструктор проведет подробный инструктаж, после чего мы сядем в рафты и отправимся в путь!
Во время сплава вы будете любоваться природой, пробовать свои силы в состязаниях с другими участниками сплава "кто быстрее и ловчее".
Добравшись до места отдыха, вас ждет вкусный обед, веселые конкурсы и свободное время на прогулки и купания в реке.
Набравшись сил и передохнув, ваш сплав продолжится до села Введенщина, откуда групповой трансфер доставит вас в Листвянку. Листвянка расположена узкой кромкой вдоль берега Байкала.
После заселения у вас останется свободное время, которое при желании можно будет посвятить прогулке по набережной на Байкале или отдыху, ведь день был очень активный и насыщенный на новые впечатления!
Вы увидите: Иркутск, Иркут, село Шаманка, село Введенщина, Листвянка.
В стоимость включено: приветственный завтрак, групповой трансфер, аренда сплавного снаряжения (рафт, спасательные жилеты, весла), услуги инструктора-повара, горячий обед, сплав, гид-сопровождающий, проживание в Листвянке.
Поход одного дня по Большой Байкальской тропе
После завтрака в комфортной гостинице мы отправимся в поход вдоль Байкала.
Сегодняшний день пройдет в формате увлекательного и активного похода по туристической тропе, носящей название Большая Байкальская тропа (ББТ).
ББТ – это целый проект по созданию экологических туристических троп и маршрутов вдоль байкальского побережья, который с заботой о природе, животных на Байкале благоустраивает походные направления.
Старт в поселке Листвянка, откуда мы отправимся пешком на ББТ.
Это маршрут средней сложности – здесь будут возвышенности, спуски, оборудованные места стоянок для пикника и обеда и, конечно, невероятная байкальская природа!
Наша цель – небольшой поселок Большие Коты, приютившийся в распадке хребта.
Это уединенный и живописный уголок у Байкала.
Расстояние до Больших Котов – 24 км, и пройдем мы его в спокойном темпе ориентировочно за 6-7 часов (с учетом остановок на отдых и обед).
Эта часть тропы одна из самых доступных, популярных, облагороженных и при этом очень самобытных, живописных.
Часть пути вы пройдете по лесу, постепенно набирая высоту, а далее идет равномерный серпантинный спуск к воде.
Весь путь по правую руку будет Байкал, а слева байкальский лес или утесы.
После того, как доберемся до Больших Котов, мы отправимся в обратный путь в Листвянку по Байкалу на быстром катере.
Это водное приключение станет приятным завершением этого похода!
Вернувшись в Листвянку, вас ждет свободное время на отдых.
При желании можно будет забронировать баню, чтобы расслабить мышцы после ходового дня (организуется по запросу, в стоимость тура не входит).
Вы увидите: Большую Байкальскую Тропу, Листвянку, Большие Коты, Байкал.
В стоимость включено: завтрак в отеле, гид-инструктор, аренда катера, обед на маршруте, проживание в Листвянке.
Дорога в горы Восточного Саяна в Аршан. Посещение горячих источников в Жемчуге и мараловой фермы
Сегодня у нас день дороги, расслабления и созерцания.
Сегодня мы отправляемся в Республику Бурятию, в горы Восточного Саяна.
Дорога очень живописная, нам откроется южная часть Байкала, мы проедем участок международной трассы, связывающей Россию с Монголией.
Дорога проходит через поселок Култук, который находится на самом южном берегу Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
Первая наша остановка будет недалеко от Аршана в поселке Жемчуг, где вы сможете посетить местные горячие источники.
Бассейны в Жемчуге работают круглогодично.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у наших гостей способов расслабиться и наполнить тело силами.
После проведенного времени в Жемчуге, мы отправимся знакомиться с удивительными маралами.
Это место называют "мараловая ферма", где живут около 70 особей благородного оленя, которые мирно пасутся на огромной огороженной территории нац. парка с видом на величественные горы.
У вас будет возможность не только их увидеть, но и сфотографироваться!
После посещения мы отправимся в Аршан.
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По прибытию в Аршан и заселения, у вас будет время на отдых и прогулки по поселку, при желании можно будет посетить буддийский дацан или местный рынок с травами и сувенирами.
Сегодня наша задача максимально отдохнуть, потому что завтра нас ждет очень насыщенный день!
Вы увидите: п. Аршан, Восточные Саяны, п. Жемчуг, мараловую ферму.
В стоимость включено: завтрак в отеле, гид-сопровождающий, групповой трансфер, обед в кафе, посещение горячих источников, посещение мараловой фермы, проживание в Аршане.
Восхождение на пик Улябор в горах Восточного Саяна (2415 м)
После завтрака, мы отправимся в горы.
Но вам не нужно будет нести тяжелые рюкзаки, а часть пути мы не будем идти пешком – для вас будет организована заброска на самом проходимом транспорте УАЗ к месту тропы.
Далее – 3.5 км подхода к невероятно красивому озеру с поэтичным названием "Серебряное".
И вот мы уже на высоте 1800 м.
Здесь мы переведем дух, полюбуемся на очень живописный цирк и горную "стену", перекусим и отправимся на штурм пика.
Пройти нам нужно будет еще около 2,5 км вверх.
А какие виды откроются с вершины!
Ради такой красоты точно стоит отправиться в путь!
Желающие смогут остаться на озере, созерцать виды, отдыхать, вдыхая чистый горный воздух.
После возвращения с вершины, нас ждет дорога в Аршан, где мы отметим восхождение праздничным ужином!
Вы увидите: пик Улябор, горы Восточного Саяна.
В стоимость включено: завтрак в отеле, гид - инструктор, перекус на маршруте, ужин в кафе, разрешение в нац. парк, проживание в Аршане.
Прогулка по долине реки Кынгарга по ущелью с водопадами. Возвращение в Иркутск
Сегодняшний день вдумчиво-ностальгический.
Мышцы уже привыкли, а в голове наконец-то наступила ясность.
Закрепляем результат прогулкой по долине реки Кынгарга.
Вас ждет легкий и живописный треккинг на 3-4 часа вдоль резвой горной реки.
По пути вы увидите водопады, насладитесь прекрасными видами, велика вероятность встретить лесных жителей: птиц, сусликов или белочек.
Закончится поход монгольским рынком с закупкой чудесных и полезных вещей и прощальным обедом в кафе Аршана.
Сегодня мы покидаем горы и возвращаемся в Иркутск поздно вечером.
Вы увидите: долина реки Кынгарга, водопады, монгольский рынок.
В стоимость включено: завтрак, гид, групповое проживание.
Дорога на остров Ольхон. Скала Шаманка
Утром после завтрака вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.
Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базу отдыха.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!
На этом первый день пребывания в сердце Байкала подходит к концу.
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа. дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон, гид.
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Смотрится необычайно аутентично и величественно!
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка, гид.
Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В второй половине дня выезд в Иркутск, где закончится программа вашего тура.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
*При желании вы можете дополнить свое незабываемое путешествие на Ольхоне и добавить экскурсию по югу острова. Вы побываете в таких местах как: озеро Ханкой, «Сад камней», одинокую березу, самую солнечную часть острова – падь Халзаны. За подробной информацией вам будет необходимо обратиться к вашему организатору тура. Экскурсия в стоимость тура не включена, оплачивается дополнительно.
Включено в стоимость: завтрак, обед по дороге в Иркутск, групповой трансфер, проживание, гид.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|97 000
|28 000
Варианты проживания
Гостиница «Иркут»
Гостиница «Иркут» расположена на территории поселка Аршан, окружена живописными природными массивами. В составе сервиса бесплатные частная парковочная зона и Интернет Wi-Fi. Предоставляются принадлежности для барбекю. Хранение ценностей осуществляется в сейфе. Разрешается размещаться с домашними животными. Читающие по достоинству оценят библиотеку. Оборудованы места для курения. Семейным и не курящим предлагаются специальные условия.
В номерах имеется все необходимое для комфорта и отдых, включая кабельное телевидение, фен и бесплатный Wi-Fi.
Гостиничный комплекс «Туяна»
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня.
Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.
Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью.
В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
Бутик-отель «Ларч»
Отель в поселке Листвянка, в тихом месте у озера Байкал в шаговой доступности от живописной набережной.
Номера оснащены кроватями, шкафом для хранения вещей, телевизором, столом, электрическим чайником. В каждом номере душевая комната и туалет с ванными принадлежностями.
К услугам гостей общий лаундж, Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В отеле можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В свободном доступе уютная общая кухня для трапезы с выходом на террасу, где можно наслаждаться видами Байкала.
Гостиница «Forest Trail»
Гостевой дом «Лесная тропа» расположен в поселке Листвянка.
Гости могут отдохнуть на террасе.
В номерах гостевого дома установлен шкаф для одежды.
Все номера оснащены холодильником.
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова. Собрали для вас актуальную информацию об отеле на официальном сайте 101Hotels.com: актуальные цены за сутки, описание номеров, адрес на карте и номер телефона.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Кемпинг-отель «Ольхон» или аналогичный
Кемпинг-отель "Ольхон" находится в Хужире. Сюда Вы сможете приехать и заселиться вместе со своим домашним животным. Для автовладельцев предоставлена частная парковка, которая бронируется по предварительному заказу.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких номерах есть телевизоры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание по программе
- Питание по программе
- Аренда сплавного снаряжения
- Услуги гида по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт, полис ОМС;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности;
- накидка от дождя (дождевик);
- удобная обувь (спортивная обувь, желательно треккинговые ботинки или кроссовки);
- треккинговые палки;
- небольшой рюкзак (до 25 литров);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске, тк с ними могут не впустить в самолет);
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки / удобные штаны);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос;
- туалетные принадлежности;
- герметичная упаковка для документов;
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства) Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- бинокль;
- рекомендуем заранее заняться вопросом прививки от клещей, а также страховки от клещей!
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча?
Старт программы тура утром в 08:00.
Прибыть в Иркутск необходимо до 7:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 15 человек;
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной им из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура.
За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации.
Координатор тура всегда один.