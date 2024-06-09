«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине

Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Едем на Байкал наслаждаться блестящей гладью озера, погружаться в атмосферу сакральных мест и отдыхать на Ольхоне.

Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по
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Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины. Вас также ждёт посещение места поклонения богине Янжиме и дегустация блюд бурятской кухни. Желающие смогут разбавить тур дополнительными экскурсиями и развлечениями.

«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).

Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.

Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на этаже в гостиницах «Ольхонские терема» (Ольхон), «Кумуткан» (Максимиха). За дополнительную плату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Во 2-ой, в 4-ыйи 5-ый дни предусмотрено трёхразовое питание. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встретим вас в Иркутске и направимся на Ольхон, в самое сердце Байкала. Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до острова на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Север острова - мыс Хобой

Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.

У мыса устроим привал и пообедаем.

Север острова - мыс ХобойСевер острова - мыс ХобойСевер острова - мыс ХобойСевер острова - мыс Хобой
3 день

Ольхонский релакс

В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нуры. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.

Ольхонский релаксОльхонский релаксОльхонский релаксОльхонский релакс
4 день

Водная прогулка по Малому Морю

Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за дополнительную плату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.

Затем по Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.

Далее держим курс на посёлок Монахово, откуда на автомобиле мы переедем в Максимиху. После размещения в гостинице у вас будет свободное время.

Водная прогулка по Малому МорюВодная прогулка по Малому МорюВодная прогулка по Малому МорюВодная прогулка по Малому Морю
5 день

Сокровища Баргузинской долины

В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.

Завершим день посещением долины реки Алла. Многие считают локацию самой красивой в Бурятии, а эвенки, жители окрестностей, из поколения в поколение передают легенды об этом месте.

Сокровища Баргузинской долиныСокровища Баргузинской долиныСокровища Баргузинской долиныСокровища Баргузинской долины
6 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. В этот день мы доберёмся до Улан-Удэ (около 14:00), откуда вы вернётесь домой. Желающие смогут улететь следующим утром.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 300 ₽
Дети до 14 лет59 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, трёхразовое питание во 2-ой, в 4-ый и 5-ый дни
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту (на микроавтобусах Mercedes/Ford)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно из Улан-Удэ
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 9000 руб
  • Трансфер до аэропорта
  • Дополнительные экскурсии: в бурятскую деревню (от 600 руб. /чел.), по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на солёное озеро Шара-Нуры (от 800 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (650-1450 руб. /чел.) прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа (от 1000 руб.)
  • Заповедник на Ушканьих островах - 2500 руб
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 59 800 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. - д. вокзале в 09:00
Завершение: Улан-Удэ, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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