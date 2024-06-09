Едем на Байкал наслаждаться блестящей гладью озера, погружаться в атмосферу сакральных мест и отдыхать на Ольхоне.Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по

Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины. Вас также ждёт посещение места поклонения богине Янжиме и дегустация блюд бурятской кухни. Желающие смогут разбавить тур дополнительными экскурсиями и развлечениями.

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Ваш гид в Иркутске

Наталья Ваш гид в Иркутске

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).

Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.