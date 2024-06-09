Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по
Описание тура
Организационные детали
Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).
Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.
Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на этаже в гостиницах «Ольхонские терема» (Ольхон), «Кумуткан» (Максимиха). За дополнительную плату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Во 2-ой, в 4-ыйи 5-ый дни предусмотрено трёхразовое питание. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встретим вас в Иркутске и направимся на Ольхон, в самое сердце Байкала. Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до острова на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.
Север острова - мыс Хобой
Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.
У мыса устроим привал и пообедаем.
Ольхонский релакс
В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нуры. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.
Водная прогулка по Малому Морю
Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за дополнительную плату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.
Затем по Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.
Далее держим курс на посёлок Монахово, откуда на автомобиле мы переедем в Максимиху. После размещения в гостинице у вас будет свободное время.
Сокровища Баргузинской долины
В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.
Завершим день посещением долины реки Алла. Многие считают локацию самой красивой в Бурятии, а эвенки, жители окрестностей, из поколения в поколение передают легенды об этом месте.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. В этот день мы доберёмся до Улан-Удэ (около 14:00), откуда вы вернётесь домой. Желающие смогут улететь следующим утром.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 300 ₽
|Дети до 14 лет
|59 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, трёхразовое питание во 2-ой, в 4-ый и 5-ый дни
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту (на микроавтобусах Mercedes/Ford)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно из Улан-Удэ
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 9000 руб
- Трансфер до аэропорта
- Дополнительные экскурсии: в бурятскую деревню (от 600 руб. /чел.), по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на солёное озеро Шара-Нуры (от 800 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (650-1450 руб. /чел.) прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа (от 1000 руб.)
- Заповедник на Ушканьих островах - 2500 руб
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 59 800 руб