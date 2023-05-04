Что вас ожидает:

День 1:

Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наши гиды познакомят вас с историей этого величественного места и сопроводят вас в увлекательном путешествии. В пути вы насладитесь красивыми видами в течение 3-4 часов, сделав несколько остановок, где наши гиды расскажут про местные традиции и обычаи, а также о Байкале и Ольхоне. На обед мы заедем в гостеприимные Еланцы и попробуем национальную бурятскую кухню. Затем мы отправимся на переправу на остров Ольхон, где вы сможете насладиться красивой смотровой площадкой на пролив Малое море и Хужир. Вечером встретим закат на мысе Бурхан, где расположена сакральная скала Шаманка, считающаяся местом силы на Байкале.

День 2:

Сегодня мы отправимся на увлекательный автотур на колоритном местном УАЗике — транспорте, который никогда не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть острова Ольхон, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и необычными местами. Обедаем на природе и продолжим путешествие. Сегодня мы посетим много интересных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. После этого дня вы будете насыщены эмоциями и впечатлениями от удивительной природы Байкала и острова Ольхон.

Важная информация:

Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты: