Программа тура по дням
Ольхон
Сбор группы в Иркутске в 9:00.
Посадка в экспедиционные внедорожники.
Устраиваемся поудобнее и держим курс на Байкал!
Сегодняшний день мы посвятим изучению Тажеранской степи.
Ее полотно, разукрашенное всеми возможными оттенками зелёного, местами изрезанное солёными озёрами и обрамлённое столбчатыми скалами – настоящий рай для ценителей красивых пейзажей.
Мы посетим живописную бухту Ая, заедем в Долину каменных духов, поднимемся на обзорные площадки.
Далее нас ждет посадка на паром и переправа на остров Ольхон.
А после заселения в гостиницу приглашаем вас на вечернюю прогулку к Шаманке – пожалуй, самой известной скале на Байкале.
Питание включено: не включено.
Мыс Хобой
После завтрака мы снова отправляемся в путь.
На этот раз маршрут нашего джип-сафари пройдёт по северной части Ольхона.
Мы посетим самые знаменитые точки Ольхона: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой и мыс Шунтэ, откуда открывается одна из самых красивых панорам Байкала.
Отличным дополнением к экскурсии станет обед-пикник на свежем воздухе.
Уха из байкальского омуля – это отдельный вид искусства.
После экскурсии мы отправимся на паромную переправу, а после – держим путь в Иркутск.
Прибытие в город ориентировочно в 22-23 часа по местному времени.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников, руб:
|1 человек
|152 000
|2-3 человека
|82 000
|4 человека
|69 000
|от 5 человек
|61 000
Варианты проживания
Гостиница «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
Гостиница «Вилла Малина»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Отель «BaikalWood Eco LodgeSpa»
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда джипа (2 дня)
- Услуги гида
- Питание по программе
- Размещение в гостинице
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.