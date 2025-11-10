Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.

В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.