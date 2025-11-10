Мои заказы

Джип-тур на Ольхон. Выходные на Байкале

Двухдневный тур на Ольхон комфорт класса.

На комфортабельных внедорожниках вы проедете более 600 км Прибайкальских дорог, посетите самый живописный остров на Байкале, узнаете древние тайны и легенды Тажеранской степи, попробуете на
вкус блюда коренных народов Сибири, увидите бескрайние степи, настоящую сибирскую тайгу, и, конечно, величественные воды Байкала.

Объехать Байкал на джипах – лучшее решение для вашего отдыха! Тур проводится под индивидуальный запрос в период с июня по сентябрь для групп от 1 до 8 человек.

Ближайшие даты:
6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл

Программа тура по дням

1 день

Ольхон

Сбор группы в Иркутске в 9:00.

Посадка в экспедиционные внедорожники.

Устраиваемся поудобнее и держим курс на Байкал!

Сегодняшний день мы посвятим изучению Тажеранской степи.

Ее полотно, разукрашенное всеми возможными оттенками зелёного, местами изрезанное солёными озёрами и обрамлённое столбчатыми скалами – настоящий рай для ценителей красивых пейзажей.

Мы посетим живописную бухту Ая, заедем в Долину каменных духов, поднимемся на обзорные площадки.

Далее нас ждет посадка на паром и переправа на остров Ольхон.

А после заселения в гостиницу приглашаем вас на вечернюю прогулку к Шаманке – пожалуй, самой известной скале на Байкале.

Питание включено: не включено.

2 день

Мыс Хобой

После завтрака мы снова отправляемся в путь.

На этот раз маршрут нашего джип-сафари пройдёт по северной части Ольхона.

Мы посетим самые знаменитые точки Ольхона: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой и мыс Шунтэ, откуда открывается одна из самых красивых панорам Байкала.

Отличным дополнением к экскурсии станет обед-пикник на свежем воздухе.

Уха из байкальского омуля – это отдельный вид искусства.

После экскурсии мы отправимся на паромную переправу, а после – держим путь в Иркутск.

Прибытие в город ориентировочно в 22-23 часа по местному времени.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников, руб:

1 человек152 000
2-3 человека82 000
4 человека69 000
от 5 человек61 000

Варианты проживания

Гостиница «Порт Ольхон»

1 ночь

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

Гостиница «Вилла Малина»

1 ночь

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.

Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.

В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Отель «BaikalWood Eco LodgeSpa»

1 ночь

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда джипа (2 дня)
  • Услуги гида
  • Питание по программе
  • Размещение в гостинице
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
