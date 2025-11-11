Мои заказы

Майский тур на Ольхон

Начало мая на Байкале – удивительное время.

Озеро уже освободилось от ледяного панциря, но прозрачные льдины всё ещё плавают на поверхности, заполняя весенний воздух шорохами и шумами. Кажется, будто это шёпот
читать дальше

самого Байкала. Несмотря на прохладную погоду, в мае байкальские берега начинают понемногу оживать.

Майский тур на Ольхон – отличная возможность увидеть самый известный остров Байкала в его первозданной красоте, без толп туристов, шума и суеты, вдохнуть потрясающий весенний воздух, просто помолчать и насладиться единением с природой.

Майский тур на ОльхонФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Майский тур на ОльхонФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Майский тур на ОльхонФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
апр4
мая6
мая

Программа тура по дням

1 день

Земля шаманов

Сбор группы в Иркутске до 9:00.

Трансфер на Ольхон.

Вас ждёт долгая дорога среди степей и скал до посёлка МРС.

Здесь вы переместитесь на паром, который доставит вас на самый большой остров Байкала.

Ещё 30 км по островной земле – и вы прибудете в пос. Хужир.

Самый крупный населённый пункт Ольхона выгодно расположился в центре острова.

Здесь кипит туристическая жизнь: работают десятки гостиниц, сувенирные лавки, кафе и рестораны, где можно попробовать блюда бурятской и сибирской кухни.

Самой главной достопримечательностью Хужира можно назвать скалу Шаманку и Сарайский пляж, который простирается от неё на несколько километров вдоль берега.

Сакральная скала является местом поклонения коренных жителей, а ещё это невероятно красивый природный объект, который заслужил звание визитной карточки Байкала.

После заселения в гостиницу вы можете прогуляться до Шаманки и полюбоваться на потрясающий байкальский закат.

Питание включено: ужин.

Земля шамановЗемля шамановЗемля шамановЗемля шаманов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ольхонские легенды

Сегодняшний день будет посвящён экскурсии по северной части Ольхона.

После завтрака вас ждёт посадка в автомобиль УАЗ – одно из немногих транспортных средств, которые способны пробраться по непролазным ольхонским дорогам.

Вы посетите несколько живописных точек на севере острова: обзорную площадку, с которой открывается панорамный вид на острова Малого Моря, урочище Песчаное, берег которого покрыт мелким белым песком, а также белокаменный мыс Саган-Хушун, известный своими скалами, напоминающими очертания древних воинов.

Отличным дополнением к путешествию станет обед-пикник.

Ароматная уха, свежий весенний воздух и потрясающие виды на Байкал – что ещё нужно для идеального путешествия?

Ближе к вечеру вы вернётесь в Хужир, где вас будет ждать ваш уютный номер и горячий ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Ольхонские легендыОльхонские легендыОльхонские легендыОльхонские легенды
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Южные мысы

Сегодня после завтрака вы отправляетесь на исследование южной части Ольхона на уже знакомом вам автомобиле УАЗ.

В отличие от севера, южный Ольхон изобилует степными пейзажами пологими берегами и уютными бухтами.

Однако и здесь есть живописные скалы, которые поражают воображение своими причудливыми очертаниями.

Во время экскурсии вы увидите озеро Ханхой, отделённое от Байкала длинной песчаной косой, поднимитесь на Харгойский перевал, с которого открывается потрясающий вид на остров Огой и Малое Море, посетите мыс Кобылья голова, с которым связана одна местная легенда, а также Замок Хулы – скопление невысоких фактурных скал, покрытых ярко-зеленым реликтовым лишайником.

Во второй половине дня – возвращение в Хужир.

В оставшееся время вы можете прогуляться по магазинам, пополнить коллекцию памятных фото и просто насладиться байкальской природой.

Ведь уже завтра вас ждёт возвращение в Иркутск.

Питание включено: завтрак, ужин

Южные мысыЮжные мысыЮжные мысыЮжные мысы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

Ваше свидание с майским Байкалом подходит к концу.

После завтрака вас ждёт трансфер до Иркутска.

Но мы уверены, что чудесное озеро-море и волшебный остров Ольхон навсегда останутся в вашем сердце!

Питание включено: завтрак.

ОтъездОтъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Полублагоустроенное (душ и туалет на этаже)48 00057 000
Благоустроенное (удобства в номере)54 50067 000

Варианты проживания

Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)

3 ночи

База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.

Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Номер эконом.
В номере:

вешалка

натуральное постельное белье из 100% хлопка

шкаф

тумбочка

антибактериальный гель для рук

на верхние этажи можно подняться только по лестнице

Медиа и развлечения
ЖК-телевизор
Вне помещения
вид на город
На этаже
туалет
раковина
общий туалет
общая ванная комната
туалетная бумага
Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)

3 ночи

База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.

Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Номера Стандарт
В номере

набор постельного белья
шкаф
диван-кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
набор полотенец
В ванной комнате
туалет
раковина
душевая кабина
фен
туалетная бумага
Медиа и развлечения
ЖК-телевизор
Вне помещения
вид на город
вид во внутренний дворик
Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
  • Размещение в гостинице
  • Экскурсии по программе
  • Питание, указанное в программе:1 день - ужин2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, обед, ужин
  • 3 день - завтрак, ужин
  • 4 день - завтрак
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Улучшенное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Переправа на хивусе - 500 руб. /чел. в одну сторону (при необходимости)
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе. Эти рекомендации касаются всех туров на конец апреля - первую половину мая.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?
  • Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
  • Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
  • Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Двухдневный тур на Ольхон
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
53 000 ₽ за человека
Тур выходного дня на зимний и весенний Ольхон
3 дня
1 отзыв
Тур выходного дня на зимний и весенний Ольхон
Начало: Г. Иркутск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 37 400 ₽ за человека
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
На автобусе
5 дней
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от 58 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска