1 день

Земля шаманов

Сбор группы в Иркутске до 9:00.

Трансфер на Ольхон.

Вас ждёт долгая дорога среди степей и скал до посёлка МРС.

Здесь вы переместитесь на паром, который доставит вас на самый большой остров Байкала.

Ещё 30 км по островной земле – и вы прибудете в пос. Хужир.

Самый крупный населённый пункт Ольхона выгодно расположился в центре острова.

Здесь кипит туристическая жизнь: работают десятки гостиниц, сувенирные лавки, кафе и рестораны, где можно попробовать блюда бурятской и сибирской кухни.

Самой главной достопримечательностью Хужира можно назвать скалу Шаманку и Сарайский пляж, который простирается от неё на несколько километров вдоль берега.

Сакральная скала является местом поклонения коренных жителей, а ещё это невероятно красивый природный объект, который заслужил звание визитной карточки Байкала.

После заселения в гостиницу вы можете прогуляться до Шаманки и полюбоваться на потрясающий байкальский закат.

Питание включено: ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160