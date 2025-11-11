Озеро уже освободилось от ледяного панциря, но прозрачные льдины всё ещё плавают на поверхности, заполняя весенний воздух шорохами и шумами. Кажется, будто это шёпот
Программа тура по дням
Земля шаманов
Сбор группы в Иркутске до 9:00.
Трансфер на Ольхон.
Вас ждёт долгая дорога среди степей и скал до посёлка МРС.
Здесь вы переместитесь на паром, который доставит вас на самый большой остров Байкала.
Ещё 30 км по островной земле – и вы прибудете в пос. Хужир.
Самый крупный населённый пункт Ольхона выгодно расположился в центре острова.
Здесь кипит туристическая жизнь: работают десятки гостиниц, сувенирные лавки, кафе и рестораны, где можно попробовать блюда бурятской и сибирской кухни.
Самой главной достопримечательностью Хужира можно назвать скалу Шаманку и Сарайский пляж, который простирается от неё на несколько километров вдоль берега.
Сакральная скала является местом поклонения коренных жителей, а ещё это невероятно красивый природный объект, который заслужил звание визитной карточки Байкала.
После заселения в гостиницу вы можете прогуляться до Шаманки и полюбоваться на потрясающий байкальский закат.
Питание включено: ужин.
Ольхонские легенды
Сегодняшний день будет посвящён экскурсии по северной части Ольхона.
После завтрака вас ждёт посадка в автомобиль УАЗ – одно из немногих транспортных средств, которые способны пробраться по непролазным ольхонским дорогам.
Вы посетите несколько живописных точек на севере острова: обзорную площадку, с которой открывается панорамный вид на острова Малого Моря, урочище Песчаное, берег которого покрыт мелким белым песком, а также белокаменный мыс Саган-Хушун, известный своими скалами, напоминающими очертания древних воинов.
Отличным дополнением к путешествию станет обед-пикник.
Ароматная уха, свежий весенний воздух и потрясающие виды на Байкал – что ещё нужно для идеального путешествия?
Ближе к вечеру вы вернётесь в Хужир, где вас будет ждать ваш уютный номер и горячий ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Южные мысы
Сегодня после завтрака вы отправляетесь на исследование южной части Ольхона на уже знакомом вам автомобиле УАЗ.
В отличие от севера, южный Ольхон изобилует степными пейзажами пологими берегами и уютными бухтами.
Однако и здесь есть живописные скалы, которые поражают воображение своими причудливыми очертаниями.
Во время экскурсии вы увидите озеро Ханхой, отделённое от Байкала длинной песчаной косой, поднимитесь на Харгойский перевал, с которого открывается потрясающий вид на остров Огой и Малое Море, посетите мыс Кобылья голова, с которым связана одна местная легенда, а также Замок Хулы – скопление невысоких фактурных скал, покрытых ярко-зеленым реликтовым лишайником.
Во второй половине дня – возвращение в Хужир.
В оставшееся время вы можете прогуляться по магазинам, пополнить коллекцию памятных фото и просто насладиться байкальской природой.
Ведь уже завтра вас ждёт возвращение в Иркутск.
Питание включено: завтрак, ужин
Отъезд
Ваше свидание с майским Байкалом подходит к концу.
После завтрака вас ждёт трансфер до Иркутска.
Но мы уверены, что чудесное озеро-море и волшебный остров Ольхон навсегда останутся в вашем сердце!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Полублагоустроенное (душ и туалет на этаже)
|48 000
|57 000
|Благоустроенное (удобства в номере)
|54 500
|67 000
Варианты проживания
Усадьба «Набаймар» (полублагоустроенное)
База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.
Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Номер эконом.
В номере:
вешалка
натуральное постельное белье из 100% хлопка
шкаф
тумбочка
антибактериальный гель для рук
на верхние этажи можно подняться только по лестнице
Усадьба «Набаймар» (благоустроенное)
Номера Стандарт
В номере
Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Номера Стандарт
В номере
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостинице
- Экскурсии по программе
- Питание, указанное в программе:
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак
- Услуги гида на экскурсиях
- Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Улучшенное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Переправа на хивусе - 500 руб. /чел. в одну сторону (при необходимости)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе. Эти рекомендации касаются всех туров на конец апреля - первую половину мая.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)