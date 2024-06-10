Иркутск — не только «ворота Байкала», но и один из самых литературных городов страны. Здесь родились Вампилов и Распутин, бывали Чехов, Шаламов, Солженицын, Нагибин. Я расскажу о книжной истории города и покажу знаковые места, где жили и учились сибирские (и не только) литературные деятели.

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Описание экскурсии

Иркутск не зря рифмуется с искусством:

В нем многоцветна радуга искусств.

Сияй, Россия, радугой Иркутска,

Как светится Распутиным Иркутск.

В. Скиф

Что вас ожидает

На прогулке мы поговорим о литературной истории Иркутска от истоков до наших дней.

Вот что вы увидите:

здание бывшей Иркутской духовной семинарии, где преподавал М. В. Загоскин — создатель первых частных газет в Сибири

памятник Чехову — он стоит напротив гостиницы «Амурское подворье», где останавливался писатель. А потом обязательно увидим здание Художественного музея (бывшее финансовое учреждение) — когда-то Антон Павлович его посещал

дом, в котором написал свои романы «Даурия» и «Отчий край» писатель К. Ф. Седых

здание краеведческого музея — когда-то здесь размещалось Русское географическое общество, где работал автор «Земли Санникова» В. А. Обручев.

бывшее училище искусств, куда не с первого раза поступил В. П. Гуркин, автор знаменитого произведения «Любовь и голуби»

самый первый книжный магазин в Иркутске. Кстати, город всегда считался одним из самых «читающих» в России

традиционный деревянный одноэтажный особняк 19 века, где сейчас находится музей Распутина (а ещё здесь есть интересный мурал с писателем)

памятник Вампилову — выдающемуся драматургу, автору таких классических пьес как «Прошлым летом в Чулимске» и «Прощание в июне»

гостиницу, где останавливался Короленко, когда возвращался из якутской ссылки

и многое другое!

Вы узнаете и о том, как живёт литературный Иркутск сейчас — я расскажу о современных авторах, о книжных фестивалях и спектаклях, которые ставят по мотивам новых произведений.

Организационные детали

Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — от 12 лет