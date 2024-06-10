Иркутск — не только «ворота Байкала», но и один из самых литературных городов страны. Здесь родились Вампилов и Распутин, бывали Чехов, Шаламов, Солженицын, Нагибин.
Я расскажу о книжной истории города и покажу знаковые места, где жили и учились сибирские (и не только) литературные деятели.
Я расскажу о книжной истории города и покажу знаковые места, где жили и учились сибирские (и не только) литературные деятели.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Иркутск не зря рифмуется с искусством:
В нем многоцветна радуга искусств.
Сияй, Россия, радугой Иркутска,
Как светится Распутиным Иркутск.
В. Скиф
Что вас ожидает
На прогулке мы поговорим о литературной истории Иркутска от истоков до наших дней.
Вот что вы увидите:
- здание бывшей Иркутской духовной семинарии, где преподавал М. В. Загоскин — создатель первых частных газет в Сибири
- памятник Чехову — он стоит напротив гостиницы «Амурское подворье», где останавливался писатель. А потом обязательно увидим здание Художественного музея (бывшее финансовое учреждение) — когда-то Антон Павлович его посещал
- дом, в котором написал свои романы «Даурия» и «Отчий край» писатель К. Ф. Седых
- здание краеведческого музея — когда-то здесь размещалось Русское географическое общество, где работал автор «Земли Санникова» В. А. Обручев.
- бывшее училище искусств, куда не с первого раза поступил В. П. Гуркин, автор знаменитого произведения «Любовь и голуби»
- самый первый книжный магазин в Иркутске. Кстати, город всегда считался одним из самых «читающих» в России
- традиционный деревянный одноэтажный особняк 19 века, где сейчас находится музей Распутина (а ещё здесь есть интересный мурал с писателем)
- памятник Вампилову — выдающемуся драматургу, автору таких классических пьес как «Прошлым летом в Чулимске» и «Прощание в июне»
- гостиницу, где останавливался Короленко, когда возвращался из якутской ссылки
- и многое другое!
Вы узнаете и о том, как живёт литературный Иркутск сейчас — я расскажу о современных авторах, о книжных фестивалях и спектаклях, которые ставят по мотивам новых произведений.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — от 12 лет
в понедельник, среду и пятницу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Московских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей Владимирович — ваш гид в Иркутске
Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Иркутску и Южному Прибайкалью.Задать вопрос
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