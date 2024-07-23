2 отзыва оставили туристы

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии на самокатах по Иркутску. В это время можно насладиться комфортной температурой и продолжительным световым днем, что позволяет охватить все запланированные достопримечательности. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться на экскурсию, так как в это время город менее загружен туристами, а атмосфера остается приятной для прогулок.

Восточный Париж, сибирский Петербург, ворота Байкала - все эти эпитеты применимы к Иркутску, городу, где переплетаются культуры и религии, где природа и человек находятся в гармонии. Эта экскурсия на самокатах

позволит вам увидеть больше, чем обычная пешеходная прогулка. Вы прокатитесь по главным улицам, узнаете о сибирском барокко, великих людях города и его современной жизни. Подходит для активных путешественников, желающих глубже познакомиться с Иркутском

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По центру города — с ветерком!

Мы прокатимся по главным улицам сибирской столицы: от точки, в которой был основан Иркутск, до туристического 130 квартала, где воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. Вы увидите место слияния трех рек, памятник Первопроходцам и Спасскую церковь, сохранившуюся со времен Иркутского острога. Промчитесь по маленьким уютным улочкам с особняками, история которых насчитывает не одну сотню лет. Остановитесь у городских фонтанов и рассмотрите Памятник бабру — загадочному зверю, который красуется на гербе Иркутска.

Самое важное об Иркутске за 3 часа

Во время остановок в знаковых уголках города я открою не только главные страницы истории Иркутска, но и его секреты. Вы узнаете, чем примечательно сибирское барокко, какие великие люди жили и творили в городе. А еще я расскажу о современной жизни Иркутска и поделюсь местами, где можно попробовать сагудай, позы и другие блюда сибирской кухни, а также послушать джаз.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам от 8 лет: ребятам помладше будет сложно поддерживать темп, при котором мы успеем охватить весь маршрут.

Организационные детали