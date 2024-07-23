2 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Восточный Париж, сибирский Петербург, ворота Байкала - все эти эпитеты применимы к Иркутску, городу, где переплетаются культуры и религии, где природа и человек находятся в гармонии. Эта экскурсия на самокатах читать дальшеуменьшить
позволит вам увидеть больше, чем обычная пешеходная прогулка.
Вы прокатитесь по главным улицам, узнаете о сибирском барокко, великих людях города и его современной жизни. Подходит для активных путешественников, желающих глубже познакомиться с Иркутском
📸 Фотогеничные остановки у главных достопримечательностей
🍽️ Рекомендации по местной кухне и интересным местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии на самокатах по Иркутску. В это время можно насладиться комфортной температурой и продолжительным световым днем, что позволяет охватить все запланированные достопримечательности. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться на экскурсию, так как в это время город менее загружен туристами, а атмосфера остается приятной для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Туристический 130 квартал
Памятник Первопроходцам
Спасская церковь
Памятник бабру
Описание экскурсии
По центру города — с ветерком!
Мы прокатимся по главным улицам сибирской столицы: от точки, в которой был основан Иркутск, до туристического 130 квартала, где воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. Вы увидите место слияния трех рек, памятник Первопроходцам и Спасскую церковь, сохранившуюся со времен Иркутского острога. Промчитесь по маленьким уютным улочкам с особняками, история которых насчитывает не одну сотню лет. Остановитесь у городских фонтанов и рассмотрите Памятник бабру — загадочному зверю, который красуется на гербе Иркутска.
Самое важное об Иркутске за 3 часа
Во время остановок в знаковых уголках города я открою не только главные страницы истории Иркутска, но и его секреты. Вы узнаете, чем примечательно сибирское барокко, какие великие люди жили и творили в городе. А еще я расскажу о современной жизни Иркутска и поделюсь местами, где можно попробовать сагудай, позы и другие блюда сибирской кухни, а также послушать джаз.
Кому подойдет экскурсия
Активным путешественникам от 8 лет: ребятам помладше будет сложно поддерживать темп, при котором мы успеем охватить весь маршрут.
Организационные детали
Экскурсия начнется и закончится у пункта проката самокатов. Аренда самоката оплачивается дополнительно: около 500 р. с человека.
Также экскурсию можно провести на электросамокатах, стоимость их аренды на время экскурсии — около 1300 руб.
Для нашей активной прогулки лучше выбрать удобную и легкую одежду и обувь
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1836 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальшеуменьшить
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Дмитрий
Невероятное путешествие по Иркутску, очень рекомендую, Федору огромное спасибо и респект
+1
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Ольга
Экскурсию нам провел Фёдор, приятный и веселый человек!)) нас было 5 человек из них трое детей, причем двое по 6 лет, которым тоже понравилось кататься на самокатах и рассматривать Иркутск читать дальшеуменьшить
изнутри. Ни одна обзорка на автобусе не покажет вам город так, как прогулка на самокатах. Было очень увлекательно и познавательно, мы рассматривали здания в своем ритме, фотографировались, заехали на хлебзавод за вкусными булками и конечно пили из колонки на улице, разве может такая экскурсия не понравится. Спасибо!
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А
Антон
Классная современная экскурсия для семьи с детьми школьного и более старшего возраста (нашим 9 и 12 лет). Если Вы хотите живого общения с экскурсоводом, узнать о прошлом и настоящем города читать дальшеуменьшить
- настоятельно рекомендую. Дороги местами требуют ремонта, но это не является непреодолимым препятствием для блестящей экскурсии и хорошего настроения. Отдельное спасибо Марии за ее креативность, любовь к городу и региону и готовность подсказать, как сделать Ваш отдых ещё лучше за пределами данной экскурсии.
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Ю
Юлия
Очень легкая, интересная, прогулочная экскурсия! Жаль, что дождливая погода не позволила нам прокатиться на самокатах, но пешая прогулка очень даже удалась! Спасибо, экскурсоводу Марии за её любовь к городу, обаяние и располагающую к себе приветливость! Здорово познакомиться с городом в легкой неформальной обстановке. От нашей компании пожелание успехов и благодарных слушателей-туристов!
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Татьяна
19 июня 2022 г. мы (дедушка и бабушка с внуками 9 и 12 лет) отправились на экскурсию по Иркутску с Марией. Поехали на авто, потому что переживали за погоду. Большое спасибо Марии, она молодец! Было интересно и нам и, самое главное, детям! Она сумела найти подход и увлекательные истории и для мальчика и для девочки. Спасибо большое!
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В
Вера
Нам всë понравилось. Экскурсию вела Дарья, рассказ понравился. На самокатах прикольно, пешком столько не пройти. Плохо, что город не адаптирован для этого. Велосипедная дорожка только на Набережной и маленькая. Но это не к гиду претензия.
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