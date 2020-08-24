2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Знакомство с Иркутском на самокатах!

Охватить главные достопримечательности города и раскрыть его тайны на дружеской обзорной прогулке

5
2 отзыва
Мария
Мария – Гид из Иркутска
Восточный Париж, сибирский Петербург, ворота Байкала — всё это Иркутск, город 🏙️ переплетения культур и религий, гармонии природы и человека.

Я помогу вам разобраться в его контрастах, поделюсь иркутской историей 📖, открою тайну бабра и расскажу об уникальном сибирском барокко.

А самокаты помогут нам увидеть намного больше уголков города, чем на пешеходных экскурсиях.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!

Что вас ожидает

По центру города — с ветерком!
Мы прокатимся по главным улицам сибирской столицы: от точки, в которой был основан Иркутск, до туристического 130 квартала, где воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. Вы увидите место слияния трех рек, памятник Первопроходцам и Спасскую церковь ⛪, сохранившуюся со времен Иркутского острога. Промчитесь по маленьким уютным улочкам с особняками, история 📖 которых насчитывает не одну сотню лет. Остановитесь у городских фонтанов и рассмотрите памятник бабру — загадочному зверю, который красуется на гербе Иркутска.

Самое важное об Иркутске за 3 часа
Во время остановок в знаковых уголках города я открою не только главные страницы истории Иркутска, но и его секреты. Вы узнаете, чем примечательно сибирское барокко, какие великие люди жили и творили в городе. А еще я расскажу о современной жизни Иркутска и поделюсь местами, где можно попробовать сагудай, позы и другие блюда сибирской кухни 🥧, а также послушать джаз.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам от 8 лет: ребятам помладше будет сложно поддерживать темп, при котором мы успеем охватить весь маршрут.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется и закончится у пункта проката самокатов. Аренда самоката оплачивается дополнительно: около 500 р. с человека.
  • Также экскурсию ⛳ можно провести на электросамокатах, стоимость их аренды на время экскурсии 🧭 — около 1300 руб.
  • Для нашей активной прогулки лучше выбрать удобную и легкую одежду и обувь
Начало и место завершения
🚩 в центре Иркутстка
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Знакомство с Иркутском на самокатах!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу свирели... ». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы :)
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

24 августа 2020
Все очень понравилось !
9 августа 2020
Очень легкая, интересная, прогулочная экскурсия! Жаль, что дождливая погода не позволила нам прокатиться на самокатах, но пешая прогулка очень даже удалась! Спасибо, экскурсоводу Марии за её любовь к городу, обаяние и располагающую к себе приветливость! Здорово познакомиться с городом в легкой неформальной обстановке. От нашей компании пожелание успехов и благодарных слушателей-туристов!

Мария проводит ещё 3 экскурсии

Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
8 700
8 часов
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
1 отзыв
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Об Иркутске — с интересом и любовью!
5 000
3 часа
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
По Иркутску с ветерком!
6 000
4 часа
По Иркутску с ветерком!
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск от истоков до наших дней
3 250
3 часа
Иркутск от истоков до наших дней
64 отзыва
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
5 200
7 часов
Путешествие на Байкал
55 отзывов
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Иркутск — столица Восточной окраины
3 500
3 часа
Иркутск — столица Восточной окраины
47 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6 960
7 часов
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
1 500
2 часа
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
22 отзыва
Идеальный день на Байкале
скидка10%
9890
8 901
8 часов
Идеальный день на Байкале
21 отзыв
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое