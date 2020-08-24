2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

По центру города — с ветерком!

Мы прокатимся по главным улицам сибирской столицы: от точки, в которой был основан Иркутск, до туристического 130 квартала, где воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества. Вы увидите место слияния трех рек, памятник Первопроходцам и Спасскую церковь ⛪, сохранившуюся со времен Иркутского острога. Промчитесь по маленьким уютным улочкам с особняками, история 📖 которых насчитывает не одну сотню лет. Остановитесь у городских фонтанов и рассмотрите памятник бабру — загадочному зверю, который красуется на гербе Иркутска.

Самое важное об Иркутске за 3 часа

Во время остановок в знаковых уголках города я открою не только главные страницы истории Иркутска, но и его секреты. Вы узнаете, чем примечательно сибирское барокко, какие великие люди жили и творили в городе. А еще я расскажу о современной жизни Иркутска и поделюсь местами, где можно попробовать сагудай, позы и другие блюда сибирской кухни 🥧, а также послушать джаз.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам от 8 лет: ребятам помладше будет сложно поддерживать темп, при котором мы успеем охватить весь маршрут.

Организационные детали