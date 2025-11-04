Давайте отправимся изучать Иркутск и его главные достопримечательности.
Столица Восточной Сибири — один из немногих городов, в котором сохранилось обаяние старинных построек и домов. Они-то и поведают нам многовековую историю Иркутска.
Вы можете выбрать подходящий формат — исследовать город на транспорте или же отправиться на увлекательную пешеходную прогулку.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Иркутск — старинный город России Иркутск расположен в Восточной Сибири в 66 км. от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает её левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог. Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки. За время нашей обзорной экскурсии по Иркутску, вы успеете познакомиться с самыми яркими и известными достопримечательностями этого необыкновенного города. Вы узнаете об истории Иркутского острога и побываете там, где все начиналось, узнаете об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском, ощутите ритм и прочувствуете атмосферу сибирского города. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Автобусная / автомобильная экскурсия:
- Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
- Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
- Спасская церковь
- Собор Богоявления
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Московские ворота
- Знаменский женский монастырь
- Место расстрела А.В. Колчака, памятник А.В. Колчаку
- Собор Казанской иконы Божией матери
- Центральная историческая улица Карла Маркса
- Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
- Памятник Александру III
- Краеведческий музей
- Дневная пешеходная:
- Иркутский острог
- Макет Иркутска
- Вечерняя пешеходная:
- Второй Входо-Иерусалимский храм
- Иерусалимская лестница
- Музыкальный театр им. Загурского
- Дом музыки Дениса Мацуева
- Крестовоздвиженская церковь
- 130-й квартал
- Памятник бабру
- Круглая площадь
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт (при выборе соответствующей опции)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 276 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Большое спасибо гиду Светлане, которая провела с нами интересную и увлекательную экскурсию по историческому центру города с уникальными застройками, старинными церквями, познакомила с историей памятников и традициями города. Дети получили массу ярких впечатлений и обогатили знания об истории старинного города.
Ю
Юлия
3 ноя 2025
О
Ольга
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Гид Виктория - профессионал, который любит свой город и свою работу! Интересно, душевно, прогулка по Иркутскому осторогу надолго запомнится
А
Алина
12 окт 2025
Ф
Филиппова
27 сен 2025
Все замечательно прошло. Экскурсовод Александр очень иинтересно рассказывал об истории Иркутска
Н
Наталья
24 сен 2025
Экскурсия очень познавательная и интересная. Особое спасибо гиду Константину, рассказывает увлекательно и душевно, а также водителю Антону за позитивный настрой всей группы!
И
Ирина
24 сен 2025
Вчера, 22 сентября мы посетили экскурсию по Иркутскому острогу с гидом Галиной Леонидовной. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Время пролетело незаметно. Галина Леонидовна очень увлеченный и эрудированный человек, стремящийся поделиться своими знаниями с гостями города и передать частичку любви к своему городу. Большое спасибо ей за это.
Г
Галина
19 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия,спасибо нашему гиду Никите! Радует,что совсем молодой человек так любит и много знает про свой родной край,город. Желаем дальнейших успехов! Огромное спасибо!
Т
Татьяна
19 сен 2025
Хочется поблагодарить гида Никиту, который провёл нам пешую экскурсию по Иркутскому острогу. Сразу чувствуется, что Никита любит свой город, хорошо знает его историю и очень увлекательно, с присущей долей юмора поделился с нами своими знаниями! Никита - Вы супер!
A
Anna
14 сен 2025
Супер экскурсия, супер экскурсовод.
Всё очень понравилось. Много интересной информации. Лучшие локации.
К
Ксения
11 сен 2025
Е
Екатерина
6 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, всю жизнь прожила в Иркутске и многого не знала, теперь хочется узнать еще больше. Спасибо огромное экскурсоводу Юлии за подробную и интересную информацию
С
Светлана
2 сен 2025
Была на экскурсии не сама, отправляла туристов, но они просили оставить хороший отзыв. Им буквально всё понравилось, очень информативно, они пожалели что взяли только одну ночь до круиза по Байкалу в Иркутске. Сказали что нужно брать два дня что бы посмотреть город. От них передаю СПАСИБО организатору и гиду.
С
Сенюк
1 сен 2025
Очень люблю мини-экскурсии! И в этот раз не ошиблась! Была в феврале) Забота о туристах в -25, подача материала, подбор маршрута, а потом еще и где вкууусно покушать подсказали! Просто 10 из 10 звезд!!!
У
Ульяна
25 авг 2025
Входит в следующие категории Иркутска
