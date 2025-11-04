Е Екатерина Большое спасибо гиду Светлане, которая провела с нами интересную и увлекательную экскурсию по историческому центру города с уникальными застройками, старинными церквями, познакомила с историей памятников и традициями города. Дети получили массу ярких впечатлений и обогатили знания об истории старинного города.

Ю Юлия

О Ольга Прекрасная экскурсия! Гид Виктория - профессионал, который любит свой город и свою работу! Интересно, душевно, прогулка по Иркутскому осторогу надолго запомнится

А Алина

Ф Филиппова Все замечательно прошло. Экскурсовод Александр очень иинтересно рассказывал об истории Иркутска

Н Наталья Экскурсия очень познавательная и интересная. Особое спасибо гиду Константину, рассказывает увлекательно и душевно, а также водителю Антону за позитивный настрой всей группы!

И Ирина Вчера, 22 сентября мы посетили экскурсию по Иркутскому острогу с гидом Галиной Леонидовной. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Время пролетело незаметно. Галина Леонидовна очень увлеченный и эрудированный человек, стремящийся поделиться своими знаниями с гостями города и передать частичку любви к своему городу. Большое спасибо ей за это.

Г Галина Отличная познавательная экскурсия,спасибо нашему гиду Никите! Радует,что совсем молодой человек так любит и много знает про свой родной край,город. Желаем дальнейших успехов! Огромное спасибо!

Т Татьяна Хочется поблагодарить гида Никиту, который провёл нам пешую экскурсию по Иркутскому острогу. Сразу чувствуется, что Никита любит свой город, хорошо знает его историю и очень увлекательно, с присущей долей юмора поделился с нами своими знаниями! Никита - Вы супер!

A Anna Супер экскурсия, супер экскурсовод.

Всё очень понравилось. Много интересной информации. Лучшие локации.

К Ксения

Е Екатерина Очень понравилась экскурсия, всю жизнь прожила в Иркутске и многого не знала, теперь хочется узнать еще больше. Спасибо огромное экскурсоводу Юлии за подробную и интересную информацию

С Светлана Была на экскурсии не сама, отправляла туристов, но они просили оставить хороший отзыв. Им буквально всё понравилось, очень информативно, они пожалели что взяли только одну ночь до круиза по Байкалу в Иркутске. Сказали что нужно брать два дня что бы посмотреть город. От них передаю СПАСИБО организатору и гиду.

С Сенюк Очень люблю мини-экскурсии! И в этот раз не ошиблась! Была в феврале) Забота о туристах в -25, подача материала, подбор маршрута, а потом еще и где вкууусно покушать подсказали! Просто 10 из 10 звезд!!!