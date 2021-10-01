в субботу в 11:00

Мы проедем по центральным улицам и увидим ключевые достопримечательности города. В пути гид познакомит вас с важными событиями из его истории, расскажет о купечестве, заправлявшем в городе. Поговорим о смешении культур и религий на наших землях, а также вспомним знаменитых личностей — Сперанского, Александра III, Колчака и др.
Во время прогулки и остановок вы увидите следующие локации:
Познакомимся и с храмовой архитектурой Иркутска: вы осмотрите белоснежную Спасскую церковь, красочный собор Казанской иконы Божией матери и собор Богоявления, а также Знаменский женский монастырь — один из старейших в Сибири.
На прогулке по исторической улице Карла Маркса вы полюбуетесь старинными особняками и доходными домами, приглядитесь резному кружеву деревянных домов. А завершится экскурсия у памятника Александру III: после вы сможете пройтись вдоль набережной, рядом самостоятельно посетить Краеведческий музей или отправиться на обед.