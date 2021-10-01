в субботу в 11:00

Групповая обзорная экскурсия по Иркутску

Проехать по центральным улицам, увидеть ключевые памятники и узнать любопытное из городской хроники

4.8
13 отзывов
Иркутску есть, чем похвастаться — на экскурсии вы убедитесь в этом сами! Мы покажем вам локации, которые хранят память о прошлом: от места, где находился острог, до старинных особняков и храмов.

Вы узнаете, какой след в истории города оставили казаки, декабристы, диссиденты и военнопленные, оцените влияние купечества — и поймете характер города на перекрестке торговых путей.
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску

Что вас ожидает

Знакомство с городом пешком и на авто

Мы проедем по центральным улицам и увидим ключевые достопримечательности города. В пути гид познакомит вас с важными событиями из его истории, расскажет о купечестве, заправлявшем в городе. Поговорим о смешении культур и религий на наших землях, а также вспомним знаменитых личностей — Сперанского, Александра III, Колчака и др.

Во время прогулки и остановок вы увидите следующие локации:

  • Место, располагался Иркутский острог — рассказ пойдет об основании города и осмотрим Памятник первопроходцам;
  • Сквер им. графа Сперанского — вы услышите о личности нашего губернатора и видного политического деятеля, который имел влияние даже в Калифорнии и на Аляске;
  • Московские ворота — вы узнаете, почему они повернуты аркой к реке;
  • Усадьба Волконских и памятник женам декабристов — это отдельная глава в летописи города.

Познакомимся и с храмовой архитектурой Иркутска: вы осмотрите белоснежную Спасскую церковь, красочный собор Казанской иконы Божией матери и собор Богоявления, а также Знаменский женский монастырь — один из старейших в Сибири.

На прогулке по исторической улице Карла Маркса вы полюбуетесь старинными особняками и доходными домами, приглядитесь резному кружеву деревянных домов. А завершится экскурсия у памятника Александру III: после вы сможете пройтись вдоль набережной, рядом самостоятельно посетить Краеведческий музей или отправиться на обед.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начинается прогулкой из центра города и продолжается на автотранспорте до более удаленных объектов, после мы возвращаемся в центр и затем (по желанию) к месту начала экскурсии
  • Авто-пешеходная экскурсия проходит на минивэне или автобусе (в зависимости от числа человек)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в субботу в 11:00

Сергей
Сергей
Наша компания профессиональных гидов с радостью познакомит вас с достопримечательностями Иркутска! Организуем и проводим экскурсии более 7 лет, за это время сотни довольных туристов посетили наши экскурсионные маршруты, которые отмечены губернаторским грантом.
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13 реальных отзывов от туристов

Е
1 окт 2021
Мы были в Иркутске первый раз. Накануне мы самостоятельно ходили по улицам города, и нам не очень понравилось. Но благодаря экскурсии, мы увидели город совершенно другим и влюбились в него. все это благодаря нашему гиду и тому маршруту, который он построил. Рекомендую данную экскурсии для знакомства с Иркутском.
Н
20 сен 2021
Здравствуйте. Экскурсия понравилась. "Минус" один, вместо трёх часов она длилась 4 часа. Два то не мало, на три ещё силы были, а уж четыре, честно сказать, многовато… Тем более, что на экскурсии были возрастные женщины (79, 80, 81 год).
Устали, но остались довольны.
Спасибо.
Л
18 сен 2021
Сегодня были на обзорной экскурсии. Очень понравилось. Много узнали нового и с другой стороны город. Гид Константин очень интересный и обаятельный рассказчик. Рассказывает очень интересно и увлекательно.
Н
16 сен 2021
Ничего нового. Очень скудная информация. Это все уже смотрели, можно и самим без экскурсии. Сквер Кирова, прогулка до Нижней набережной, Модный, и ещё сами зашли в пару церквей.
Л
30 авг 2021
Замечательный гид! Хорошая организация экскурсии. Всем рекомендую!
Д
28 авг 2021
Очень понравилась эта экскурсия: содержательно, разнообразно, познавательно. Гуляли больше заявленного, многое увидели. Гид Константин очень интеллигентный, доброжелательный, интересный рассказчик. Советую экскурсию для знакомства с городом!
А
27 авг 2021
Все прошло замечательно, гид понравился. Были небольшие накладки с местом встречи, но несущественно
К
23 авг 2021
Отличная экскурсия! Очень понравился экскурсовод, обилие исторических фактов преподносилось живо и интересно. Не испортил впечатление даже дождик.
Е
19 авг 2021
Несмотря на дождь, очень хорошо провела время:погуляла, послушала историю Иркутска(я второй раз в городе, но воедино собрала своё представление о нем благодаря спланированному маршруту и хорошему экскурсоводу Сергею). К концу даже погода наладилась. Город красив, своеобразен, Хочется пожелать ему процветания и благоденствия. Благодарю!
Е
18 авг 2021
Спасибо большое за интересную экскурсию!
А
9 авг 2021
Отличная экскурсия, очень хорошо постороено перемещение (часть пешком, часть на автобусе)
Очень мне понравился гид, отличные глубокие знания, превосходно поставленная речь
Очень рекомендую посетить и тогда город заиграет.
И
18 июля 2021
Здравствуйте! Большое спасибо Константину за интересную и содержательную экскурсию! Хотелось бы побывать и на других, но к сожалению время прибывания ограничено. В августе друзья приезжают в Иркутск и я порекомендую им обратиться к Вам. Очень Вам благодарны. Особое спасибо Константину и Сергею!
Дмитрий
15 июля 2021
Спасибо организаторам и гиду Анне за увлекательную обзорку. Несмотря на дождь, удалось многое посмотреть и посетить, Удивило разнообразие архитектурных стилей храмов, не говоря про старый Костёл и Дацан. Хотя фото вышли неважные - будет повод вернуться! Комфортный микроавтобус, небольшая группа, не хватало только запасных зонтиков и горячительных напитков, но закончили в модном квартале, тоже хороший купеческий ход, как и весь город.

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