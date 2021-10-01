в субботу в 11:00

Что вас ожидает

Знакомство с городом пешком и на авто

Мы проедем по центральным улицам и увидим ключевые достопримечательности города. В пути гид познакомит вас с важными событиями из его истории, расскажет о купечестве, заправлявшем в городе. Поговорим о смешении культур и религий на наших землях, а также вспомним знаменитых личностей — Сперанского, Александра III, Колчака и др.

Во время прогулки и остановок вы увидите следующие локации:

Место, располагался Иркутский острог — рассказ пойдет об основании города и осмотрим Памятник первопроходцам;

— рассказ пойдет об основании города и осмотрим Памятник первопроходцам; Сквер им. графа Сперанского — вы услышите о личности нашего губернатора и видного политического деятеля, который имел влияние даже в Калифорнии и на Аляске;

— вы услышите о личности нашего губернатора и видного политического деятеля, который имел влияние даже в Калифорнии и на Аляске; Московские ворота — вы узнаете, почему они повернуты аркой к реке;

— вы узнаете, почему они повернуты аркой к реке; Усадьба Волконских и памятник женам декабристов — это отдельная глава в летописи города.

Познакомимся и с храмовой архитектурой Иркутска: вы осмотрите белоснежную Спасскую церковь, красочный собор Казанской иконы Божией матери и собор Богоявления, а также Знаменский женский монастырь — один из старейших в Сибири.

На прогулке по исторической улице Карла Маркса вы полюбуетесь старинными особняками и доходными домами, приглядитесь резному кружеву деревянных домов. А завершится экскурсия у памятника Александру III: после вы сможете пройтись вдоль набережной, рядом самостоятельно посетить Краеведческий музей или отправиться на обед.

Организационные детали