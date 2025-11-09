Мои заказы

Фототур по зимнему Байкалу

Индивидуальный тур для знакомства с зимним Байкалом и красивыми фотографиями на память о путешествии.

Вы побываете в Иркутске и Листвянке, погрузитесь в атмосферу прошлых столетий в музее под открытым небом, насладитесь видами священного и легендарного озера. Помимо этого, в туре вас ждет увлекательное приключение на упряжках и квадроциклах.

Благодаря профессиональному фотографу все яркие моменты путешествия останутся с вами приятными воспоминаниями!
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя

Программа тура по дням

1 день

Иркутск и Листвянка

Встреча в Иркутске.

Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Иркутска и отправление в Листвянку.

Обед в ресторане сибирской кухни.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары, который не замерзает.

Прогулка по набережной, остановки в красивых локациях для фото.

Катание на собачьих упряжках и на настоящей русской тройке лошадей.

Размещение в гостинице.

Питание: обед.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск и ЛиствянкаИркутск и ЛиствянкаИркутск и Листвянка
2 день

Бухта Песчаная

Экскурсия в составе группы в бухту Песчаную по льду Байкала на хивусе.

Именно здесь можно увидеть знаменитые пузырьки во льду и ходульные деревья на берегу.

Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по живописным бухтам Байкала, катание на коньках, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*Экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
3 день

Квадроциклы, айсфлоатинг и парк-музей Тальцы

Катание на квадроцикле по живописным тропам сибирского леса около 13 км.

Выдается вся необходимая экипировка, сопровождение инструктором.

Обед в ресторане байкальской кухни.

Поездка к истоку Ангары, айсфлоатинг.

Купание в специальных костюмах среди льдин, съемка с дрона.

Посещение этнографического парка-музея под открытым небом Тальцы: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.

Переезд в Иркутск.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Квадроциклы, айсфлоатинг и парк-музей ТальцыКвадроциклы, айсфлоатинг и парк-музей ТальцыКвадроциклы, айсфлоатинг и парк-музей Тальцы
Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Тур индивидуальный, стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек в заявке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:139 000106 80092 50088 800
Стоимость тура за группу:278 000427 200555 000710 400

Варианты проживания

Байкальский кедр

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Байкальский кедрБайкальский кедрБайкальский кедр
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: обеддень 2, 3: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - бухта Академическая - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: обзорная экскурсия по Иркутску и по Листвянке, катание на упряжках и посещение смотровой площадкидень 2: бухта Песчанаядень 3: катание на квадроцикле, айсфлоатинг, посещение парка-музея Тальцы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, которое не включено в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

