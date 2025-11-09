1 день

Иркутск и Листвянка

Встреча в Иркутске.

Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Иркутска и отправление в Листвянку.

Обед в ресторане сибирской кухни.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары, который не замерзает.

Прогулка по набережной, остановки в красивых локациях для фото.

Катание на собачьих упряжках и на настоящей русской тройке лошадей.

Размещение в гостинице.

Питание: обед.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160