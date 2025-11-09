Вы побываете в Иркутске и Листвянке, погрузитесь в атмосферу прошлых столетий в музее под открытым небом, насладитесь видами священного и легендарного озера. Помимо этого, в туре вас ждет увлекательное приключение на упряжках и квадроциклах.
Благодаря профессиональному фотографу все яркие моменты путешествия останутся с вами приятными воспоминаниями!
Программа тура по дням
Иркутск и Листвянка
Встреча в Иркутске.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Иркутска и отправление в Листвянку.
Обед в ресторане сибирской кухни.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары, который не замерзает.
Прогулка по набережной, остановки в красивых локациях для фото.
Катание на собачьих упряжках и на настоящей русской тройке лошадей.
Размещение в гостинице.
Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Бухта Песчаная
Экскурсия в составе группы в бухту Песчаную по льду Байкала на хивусе.
Именно здесь можно увидеть знаменитые пузырьки во льду и ходульные деревья на берегу.
Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по живописным бухтам Байкала, катание на коньках, обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
*Экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Квадроциклы, айсфлоатинг и парк-музей Тальцы
Катание на квадроцикле по живописным тропам сибирского леса около 13 км.
Выдается вся необходимая экипировка, сопровождение инструктором.
Обед в ресторане байкальской кухни.
Поездка к истоку Ангары, айсфлоатинг.
Купание в специальных костюмах среди льдин, съемка с дрона.
Посещение этнографического парка-музея под открытым небом Тальцы: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.
Переезд в Иркутск.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Тур индивидуальный, стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек в заявке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|139 000
|106 800
|92 500
|88 800
|Стоимость тура за группу:
|278 000
|427 200
|555 000
|710 400
Варианты проживания
Байкальский кедр
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 1: обеддень 2, 3: завтрак, обед
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - бухта Академическая - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 1: обзорная экскурсия по Иркутску и по Листвянке, катание на упряжках и посещение смотровой площадкидень 2: бухта Песчанаядень 3: катание на квадроцикле, айсфлоатинг, посещение парка-музея Тальцы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, которое не включено в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.