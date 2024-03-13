Малое море Байкала – туры в Иркутске

Найдено 13 туров в категории «Малое море Байкала» в Иркутске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Начало: Иркутск
25 июня в 08:00
8 июля в 08:00
71 500 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 000 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    13 марта 2024
    Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
    На самом деле глубина Байкала измеряется не в метрах, а в количестве ощущений и эмоций, которые он дарит. Я родилась в
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    3-4 часах езды от Байкала. Фактическую информацию о нем выучила в школе, а от местных услышала легенды о том, какие невероятные вещи происходят с его гостями. Обладая невероятной энергетической силой и красотой, озеро заряжает, лечит, исполняет желания и вдохновляет. А меня вот Байкал сломал. Я приехала сюда с внушительным списком «я никогда не…». Загибаю пальцы: никогда не любила зиму и мороз, никогда серьезно не занималась зимними видами спорта, не оказывалась в некомфортных или экстремальных условиях, не обожала всей душой скитания по лесам и походы, и много других «никогда». На пятый день на Байкале я вычеркнула каждый пункт в этом списке «никогда не». Я проводила долгие часы на морозе, иногда даже забывала о нем. Прошла несколько километров за день по льду на коньках. Ветер буквально вцеплялся в лицо, а Байкал вздыхал и стонал… когда под ногами начинал гудеть лёд, и сердце на секунду уходило в пятки. Я смотрела под ноги: идеальный глянец, а под ним сменяли друг друга ледяные узоры, все оттенки синего и зелёного, трещины. И мне правда не страшно было упасть, я забыла про боль в ногах и ветер, хотелось лететь вперед, лишь бы этот космос под ногами не кончался. Я поднялась в гору, держа в одной руке камеру, а второй цепляясь за камни и ветки. Снег и земля предательски путали ноги, но стоило добраться до вершины и один раз взглянуть на открывшийся вид, как сердце снова пропустило удар или даже два. Дело не в том, что это красиво, а в том, что у этой красоты нет конца. Другого берега не видно даже с вершины. В эту поездку я не просто сделала все, что думала, я никогда не буду делать. Я сделала это с удовольствием, удивлением и даже гордостью. Скажу больше - мне невыносимо хочется повторить все это, а может и больше - отправиться в поход, освоить зимний вид спорта, подняться в гору. Короче говоря, больше никаких «никогда».

  • М
    Марина
    16 февраля 2024
    Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
    Про Байкал. Осторожно: субъективные впечатления! Я решилась довольно спонтанно: в январе где-то что-то увидела-услышала и меня осенило - Байкал! Поехать особо некуда,
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    год нигде не была, китайцев там пока быть не должно и, откровенно говоря, если бы не закрытые границы, я бы точно предпочла море зимой, чем зиму зимой. Потом оказалось, что сезон льда очень краток. Февраль-начало марта, ну и все. Надо было решаться скорее. Я привыкла ездить самостоятельным туристом, но нагуглила, что есть куча нюансов и опасность уйти под лед, не зная местности. И получилось так, что я еду совсем одна. Решено было прибиться к экскурсионной группе. Что понравилось: максимально адекватная компания. Все оказались интересными, веселыми и компанейскими людьми! Мне ужасно повезло! Валя дала мне свои коньки, Света ножом вскрыла замок комнаты, когда тот заклинило, а Дима мужественно фотографировал десяток девчонок и пилил контент для всех! Каждый вечер мы рубились в мафию и это было прекрасно и незабываемо! Никто не буянил, не напивался, да даже не матерился. Атмосфера детского лагеря! Лед. Лед уникальный, поразительный, неповторимый. Байкал один такой на планете, а зимний - это настоящее чудо природы, стихия. Это стоит увидеть! В наш приезд лед неплохо так занесло снегом. Местные говорят, такого не было с десяток лет. Организатор. Стас старался и заботился о нас, он делал все, что в его силах, и всегда и для всех был отзывчивым. Что важно: одеваться тепло! ОЧЕНЬ тепло! Я очень мерзлявый человек, и неделя на Байкале стала испытанием для организма. Рука без перчатки мерзла до кости за секунду, ноги постоянно были ледяные. Ледяные ветра пронизывают насквозь. Мне не помогла вся моя неплохая экипировка, но, повторюсь, я из тех, кто летом спит под теплым одеялом, так что чего я ожидала))) Теплые стельки, термо-белье, «намордники», супер-теплая обувь - мастхэв. Из-за мороза я снимала совсем мало. Если вы поедете на пару дней и будуте везде на машине, наверное, можно одеться и проще. Условия. Русский туризм суров. Не ждите супер-крутых бытовых условий. Вокруг Байкала деревни с маленькими магазинчиками, где не всегда бывает свет, а туалет часто находится на улице. Развлечений нет, кафе на зиму закрыты. Сначала я была в ауте: я не путешествовала по России, я не путешествовала в группе, я не путешествовала такой холодной зимой. Но потом все наладилось и сейчас я вспоминаю только хорошее!

  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
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    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое море Байкала»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Нестандартные фотолокации Байкала
  2. Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
  3. Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
  4. На Байкал за загаром, походами и купанием
  5. Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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