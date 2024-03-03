На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Промчавшись по зимней тайге, Вы надышитесь свежим воздухом, приобретете новых друзей, налюбуетесь на дикую природу, очаруетесь красотой Байкала и будете готовы к новым свершениям! Тур проводится в любые даты под запрос в составе сборной группы или индивидуальном формате.
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар
14
мар

Что вас ожидает:

Драйв на снегоходах
Драйв на снегоходах
Промчимся по тайге на снегоходах
Сибирские хаски
Сибирские хаски
Покатаемся на собачьих упряжках
Музей Байкала
Музей Байкала
Совершим интерактивное погружение на дно Байкала

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Байкалом. Посещение музея Байкала

Встречаемся в аэропорту около справочной в 10:00 часов.

Небольшая экскурсия по городу и трансфер до поселка Листвянка.

Посещение музея Байкала, интерактивное погружение на дно Байкала.

Посещение рыбного рынка, где Вы сможете купить омуля различного посола.

Трансфер до гостиницы, размещение.

Ужин (самостоятельно).

Вечером можете погулять по набережной Ангары и подняться на обзорную точку Байкала.

Встреча с Байкалом. Посещение музея БайкалаВстреча с Байкалом. Посещение музея БайкалаВстреча с Байкалом. Посещение музея БайкалаВстреча с Байкалом. Посещение музея БайкалаВстреча с Байкалом. Посещение музея БайкалаВстреча с Байкалом. Посещение музея БайкалаВстреча с Байкалом. Посещение музея Байкала
2 день

На снегоходах по тайге

После завтрака знакомство с инструктором, небольшой инструктаж по мерам безопасности, необходимая экипировка.

Выезд на маршрут и с первых минут Вы попадаете в незабываемое приключение!

На снегоходах промчитесь как ветер по нехоженым и дремучим лесам!

Далее нас ждет остановка на Чёрном перевале.

Небольшой привал..

Возвращение в Листвянку.

питание: завтрак.

На снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайге
3 день

Экскурсия на хивусе. Катание на собачьих упряжках

Сегодня после завтрака Вам предстоит поехать на экскурсию на Хивусе и покататься в собачьих упряжках.

питание: завтрак.

Экскурсия на хивусе. Катание на собачьих упряжкахЭкскурсия на хивусе. Катание на собачьих упряжкахЭкскурсия на хивусе. Катание на собачьих упряжкахЭкскурсия на хивусе. Катание на собачьих упряжках
4 день

Отъезд

Завтрак.

Выезд в Иркутск (самостоятельно).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от формата проведения (в группе/индивидуально) и размещения на снегоходе, руб:

формат проведения туравариант посадки на снегоходруб.
по запросу в группе2 человека на снегоходе68 500
1 человек на снегоходе78 600
индивидуально2 человека на снегоходе90 800
1 человек на снегоходе117 000

Доплата за одноместное размещение в номере 9 000 рублей.

Варианты проживания

База отдыха в поселке Слюдянка

3 ночи

Проживание в пос. Листвянка.

Двухместное в номере стандарт по программе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Необходимая экипировка (шлем)
  • Аренда снегохода
  • Собачьи упряжки
  • Катер «Хивус» на воздушной подушке
  • Сопровождение инструктором
  • Питание по программе (завтраки с 2 дня)
  • Проживание в гостевом доме
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер до Иркутска
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно иметь на всем маршруте:

  • Паспорт (ребенку свидетельство о рождении);
  • Полис ОМС;
  • Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).

Необходимое личное снаряжение (предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас):

Снаряжение и аксессуары:

  • Рюкзак — для личный вещей 60 литров;
  • Фонарь налобный;
  • Очки солнцезащитные;
  • Ложка, кружка, чашка, ножик;
  • Спички или зажигалку;
  • Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал);

Необходимая одежда:

  • Нижнее белье;
  • Термобелье 1 шт.;
  • Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов);
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм;
  • Носки простые (или трекинговые) — 2 пары;
  • Носки шерстяные (трекинговые, утепленные);
  • Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты);
  • Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
  • Шапочка теплая спортивная — 2 шт;
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • Перчатки утепленные и варежки зимние. .

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?
  • Скидки детям от 5 до 12 лет 10%
  • Скидки детям до 5 лет 20%
Мобильная связь

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Сопровождение

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.

Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
А
17 янв 2024
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
Ю
14 авг 2023
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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