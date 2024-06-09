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О любимом Иркутске я готова рассказывать бесконечно, и обязательно — с любовью! Прогуливаясь со мной по центральным улочкам, вы ощутите дух старой Сибири и погрузитесь в атмосферу прошлого. Увидите место основания города, старейшие церкви, набережную реки Ангары. И услышите интересные факты и легенды, а также раскроете город с новой стороны.