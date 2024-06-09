О любимом Иркутске я готова рассказывать бесконечно, и обязательно — с любовью! Прогуливаясь со мной по центральным улочкам, вы ощутите дух старой Сибири и погрузитесь в атмосферу прошлого. Увидите место основания города, старейшие церкви, набережную реки Ангары. И услышите интересные факты и легенды, а также раскроете город с новой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Буду рада поделиться с вами интересными историями и малоизвестными фактами о нашем старинном городе. Вы встретитесь с историческим центром Иркутска и увидите его важнейшие места:
- Храм Спаса Нерукотворного Образа
- Собор Богоявления
- Московские ворота
- Улицы, названные в честь иркутских благотворителей
- Старинные стены Иркутской духовной семинарии
- Центральную площадь, которая меняла название более 10 раз
- Роскошные особняки на улице Большой, одной из самых красивых и старинных улиц Иркутска
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Иркутске
Здравствуйте, дорогие путешественники, гости нашего города! Меня зовут Алёна. Я коренная сибирячка, родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет по специальности – История. Работаю в иркутском музее старшим научным сотрудником, магистр музеологии, занимаюсь экскурсионной деятельностью с 2008 года. Очень люблю свой город!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
12 июня в 08:30
14 июня в 16:00
2 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
Завтра в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю и культуру Иркутска на автомобиле: узнайте о знаменитых личностях и вдохновитесь уникальными местами
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.