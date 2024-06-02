Водные прогулки по Ангаре

Найдено 20 экскурсий в категории «Ангара» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
232 отзыва
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
2 270 за всё до 5 чел.
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
3 100 за всё до 7 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700 за человека
Вечерний сплав по Ангаре
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Вечерний сплав по Ангаре
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
Начало: У ресторана Мамини
Завтра в 14:00
12 июня в 18:00
от 8 800 за всё до 8 чел.
Любимый Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любимый Иркутск
Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох
Начало: на улице Сухэ-Батора
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    2 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Сергей настоящий джентльмен.
  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
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    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
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    прекрасный непринужденно, без ненужных фактов рассказал историю города. Предложил свой зонт во время дождя. Ответил на все интересующие вопросы! Честно если ходить самим не так интересно! Скрасил дождливый день! И согласитесь стоимость прекрасная, чтобы послушать интересный рассказ и прогуляться в компании экскурсовода!

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
  • A
    Anna
    25 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Однозначно рекомендую Сергея! Увлекательно и структурировано провел экскурсию, прекрасно разбирается в истории города и его традициях. Слушали с большим интересом и не заметили как пролетело время. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ангара»

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  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Иркутск: история повседневности
  3. К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
  4. По Иркутску на авто и пешком
  5. Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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