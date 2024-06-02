1 чел.
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скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
2 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний сплав по Ангаре
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
Начало: У ресторана Мамини
Завтра в 14:00
12 июня в 18:00
от 8 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любимый Иркутск
Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох
Начало: на улице Сухэ-Батора
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан2 июня 2024Сергей настоящий джентльмен.
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ММихаил28 мая 2024Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ЮЮлия28 мая 2024Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
- AAnna25 мая 2024Однозначно рекомендую Сергея! Увлекательно и структурировано провел экскурсию, прекрасно разбирается в истории города и его традициях. Слушали с большим интересом и не заметили как пролетело время. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ангара»
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