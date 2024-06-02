🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом Начало: В центре города Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 232 отзыва Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом Начало: В центре города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 75 отзывов К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей Начало: у Иркутского драматического театра 2 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 91 отзыв Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке Начало: У католического костела 7 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 108 отзывов Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска Начало: По желанию заказчика 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом Начало: У вашего отеля от 7 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории Начало: В вашем отеле 6 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 39 отзывов Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта 8 960 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты Начало: У места вашего проживания в Иркутске 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ... 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли Начало: сквер им. Кирова 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом Начало: У Спасской церкви 3 100 ₽ за всё до 7 чел.

Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды Начало: на верхней набережной Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00 1 700 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Вечерний сплав по Ангаре Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды Начало: У ресторана Мамини от 8 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Любимый Иркутск Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох Начало: на улице Сухэ-Батора 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа Время Иркутска: погружение в историю города Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет Начало: в удобном вам месте города 6 800 ₽ за всё до 4 чел.