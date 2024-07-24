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и памятники, ГЭС и ледокол, а также другие места, включая пригород.



Исторические каменные улицы, купеческие особняки, триумфальная арка, православные храмы и иудейская синагога - всё это ждёт вас на маршруте.



Узнайте, почему Иркутск называют достоверной землёй мамонтов и культурной столицей Сибири, как крестили Сибирь и как развивались сибирские тракты на Байкале. Экскурсия завершится доставкой в аэропорт без дополнительной оплаты