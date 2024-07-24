Пустынный, атмосферный, романтичный - таким становится Иркутск с наступлением сумерек.
Экскурсия проходит на машине Kia Soul 2020 года, что позволяет объехать город гораздо быстрее, чем днём.
Вы увидите центр и набережные, храмы
Экскурсия проходит на машине Kia Soul 2020 года, что позволяет объехать город гораздо быстрее, чем днём.
Вы увидите центр и набережные, храмы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная поездка на машине
- 🌙 Атмосфера ночного города
- 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
- 🕍 Разнообразие религиозных объектов
- 🗺 Интересные факты и истории о городе
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Исторические каменные улицы
- Купеческие особняки
- Набережные
- Триумфальная арка
- Православные храмы
- Иудейская синагога
- Усадьба декабристов
- Здание ж/д-вокзала
- Глазовский мост
- Памятник Александру III
- Иркутская ГЭС
- Памятная стела
- Ледокол «Ангара»
- Иркутское суворовское военное училище
- Иркутская слобода
- Скульптура «Бабр»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Исторические каменные улицы и купеческие особняки.
- Набережные в свете ночных огней и триумфальная арка.
- Православные храмы и иудейская синагога.
- Усадьба декабристов.
- Памятники Транссибу: здание ж/д-вокзала, довоенный глазовский мост, памятник Александру III.
- Иркутская ГЭС.
- Памятная стела с девятью пано: «Иркутск — город трудовой доблести».
- Ледокол «Ангара».
- Подсвеченный пригород вдоль взлётной полосы и дальше.
- Иркутское суворовское военное училище.
- Иркутская слобода и скульптура «Бабр».
Вы узнаете:
- почему Иркутск называют достоверной землёй мамонтов и культурной столицей Сибири.
- как крестили Сибирь.
- как возник городской посад и как острог превратился в город.
- как развивались сибирские тракты на Байкале и когда легла на стол Петру I первая карта Сибири.
- как начиналось судоходство по Байкалу в середине 18 века.
- как строили КБЖД, Транссиб и БАМ.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине Kia Soul 2020 года с остановками в ключевых местах.
- Во время поездки курить любые сигареты и принимать пищу в салоне машины не разрешается.
- По окончании я могу доставить вас в аэропорт без дополнительной оплаты. В багажник помещаются три чемодана.
- При заказе просьба учитывать местное время: +5 часов к московскому.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля гостей (центральная часть города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 566 туристов
Я — Анна. Коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с Вами красотой и историей нашего города и края. Наличие действующего удостоверения гида ИОКМ им. Муравьева-Амурского Н. Н., машина KIA SOUL 2020 г, опыт вождения а/м 16 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 июл 2024
Анна очень подробно отвечала на вопросы,рассказала всю историю города. Фотографировала нас и даже показала пригород и вокзалы. спасибо ей большое💯
Е
Евгения
9 июл 2024
Замечательная экскурсия с историческими фактами, насыщенная, сжатая по времени. Как просмотр стольких объектов можно вместить в такой промежуток времени?))) но все удачно сложилось)))) экскурсия на комфортабельном автомобиле, началась вовремя)))
Пять однозначно)))
Пять однозначно)))
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