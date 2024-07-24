Ночной Иркутск

Погрузитесь в атмосферу ночного Иркутска: исторические улицы, набережные, храмы и памятники. Узнайте интересные факты и истории о городе
Пустынный, атмосферный, романтичный - таким становится Иркутск с наступлением сумерек.

Экскурсия проходит на машине Kia Soul 2020 года, что позволяет объехать город гораздо быстрее, чем днём.

Вы увидите центр и набережные, храмы
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и памятники, ГЭС и ледокол, а также другие места, включая пригород.

Исторические каменные улицы, купеческие особняки, триумфальная арка, православные храмы и иудейская синагога - всё это ждёт вас на маршруте.

Узнайте, почему Иркутск называют достоверной землёй мамонтов и культурной столицей Сибири, как крестили Сибирь и как развивались сибирские тракты на Байкале. Экскурсия завершится доставкой в аэропорт без дополнительной оплаты

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальная поездка на машине
  2. 🌙 Атмосфера ночного города
  3. 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
  4. 🕍 Разнообразие религиозных объектов
  5. 🗺 Интересные факты и истории о городе
Ночной Иркутск
Ночной Иркутск
Ночной Иркутск
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Исторические каменные улицы
  • Купеческие особняки
  • Набережные
  • Триумфальная арка
  • Православные храмы
  • Иудейская синагога
  • Усадьба декабристов
  • Здание ж/д-вокзала
  • Глазовский мост
  • Памятник Александру III
  • Иркутская ГЭС
  • Памятная стела
  • Ледокол «Ангара»
  • Иркутское суворовское военное училище
  • Иркутская слобода
  • Скульптура «Бабр»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Исторические каменные улицы и купеческие особняки.
  • Набережные в свете ночных огней и триумфальная арка.
  • Православные храмы и иудейская синагога.
  • Усадьба декабристов.
  • Памятники Транссибу: здание ж/д-вокзала, довоенный глазовский мост, памятник Александру III.
  • Иркутская ГЭС.
  • Памятная стела с девятью пано: «Иркутск — город трудовой доблести».
  • Ледокол «Ангара».
  • Подсвеченный пригород вдоль взлётной полосы и дальше.
  • Иркутское суворовское военное училище.
  • Иркутская слобода и скульптура «Бабр».

Вы узнаете:

  • почему Иркутск называют достоверной землёй мамонтов и культурной столицей Сибири.
  • как крестили Сибирь.
  • как возник городской посад и как острог превратился в город.
  • как развивались сибирские тракты на Байкале и когда легла на стол Петру I первая карта Сибири.
  • как начиналось судоходство по Байкалу в середине 18 века.
  • как строили КБЖД, Транссиб и БАМ.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на машине Kia Soul 2020 года с остановками в ключевых местах.
  • Во время поездки курить любые сигареты и принимать пищу в салоне машины не разрешается.
  • По окончании я могу доставить вас в аэропорт без дополнительной оплаты. В багажник помещаются три чемодана.
  • При заказе просьба учитывать местное время: +5 часов к московскому.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля гостей (центральная часть города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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О
24 июл 2024
Анна очень подробно отвечала на вопросы,рассказала всю историю города. Фотографировала нас и даже показала пригород и вокзалы. спасибо ей большое💯
Е
9 июл 2024
Замечательная экскурсия с историческими фактами, насыщенная, сжатая по времени. Как просмотр стольких объектов можно вместить в такой промежуток времени?))) но все удачно сложилось)))) экскурсия на комфортабельном автомобиле, началась вовремя)))
Пять однозначно)))

Входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНочныеЛетниеСвятые местаНа выходныеМонастыри, церкви, храмыНабережнаяПопулярные места130 КварталМузей ДекабристовМузеиСамое главноеПамятник Александру IIIНижняя НабережнаяИркутская ГЭСМузей-ледокол «Ангара»Вечерние

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